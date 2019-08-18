إلقاء مسن خارج مستشفى العام بأسوان.. والصحة تحقق

تحرير:عوض سليم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

المريض المسن خارج المستشفى

كشف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء مريض مسن مجهول الهوية خارج مستشفى أسوان العام بمنطقة الصداقة، بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى، قائلا إنه فور مشاهدة الصور المتداولة، توجه إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، إذ تبين أن هذا الشخص من فاقدى العقل ومجهول الهوية، وبعد توقيع الكشف الطبى علية، تم إلقاءه خارج المستشفى بتعليمات من ممرضة غير مسئولة، وإنه أحال الواقعة للتحقيق لتوقيع الجزاء المناسب ومحاسبة المقصرين.

وأشار حنفي إلى أن مسئولي المستشفى عقب علمهم بالواقعة، أعادوا المريض إلى المستشفى، ووضعوه في قسم الطوارئ، لحين النظر في حالته، وإحالته لمستشفى الأمراض النفسية.وكان عدد من نشطاء "فيسبوك"، قد تداولوا، اليوم الأحد، صور لعدد من العاملين بمستشفى أسوان العام الجديد بمنطقة الصداقة جنوب أسوان، يحملون مريض مسن