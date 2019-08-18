إلقاء مسن خارج مستشفى العام بأسوان.. والصحة تحقق
تحرير:عوض سليم
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
المريض المسن خارج المستشفى
كشف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء مريض مسن مجهول الهوية خارج مستشفى أسوان العام بمنطقة الصداقة، بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى، قائلا إنه فور مشاهدة الصور المتداولة، توجه إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، إذ تبين أن هذا الشخص من فاقدى العقل ومجهول الهوية، وبعد توقيع الكشف الطبى علية، تم إلقاءه خارج المستشفى بتعليمات من ممرضة غير مسئولة، وإنه أحال الواقعة للتحقيق لتوقيع الجزاء المناسب ومحاسبة المقصرين.
وأشار حنفي إلى أن مسئولي المستشفى عقب علمهم بالواقعة، أعادوا المريض إلى المستشفى، ووضعوه في قسم الطوارئ، لحين النظر في حالته، وإحالته لمستشفى الأمراض النفسية.وكان عدد من نشطاء "فيسبوك"، قد تداولوا، اليوم الأحد، صور لعدد من العاملين بمستشفى أسوان العام الجديد بمنطقة الصداقة جنوب أسوان، يحملون مريض مسن
وأشار حنفي إلى أن مسئولي المستشفى عقب علمهم بالواقعة، أعادوا المريض إلى المستشفى، ووضعوه في قسم الطوارئ، لحين النظر في حالته، وإحالته لمستشفى الأمراض النفسية.
وكان عدد من نشطاء "فيسبوك"، قد تداولوا، اليوم الأحد، صور لعدد من العاملين بمستشفى أسوان العام الجديد بمنطقة الصداقة جنوب أسوان، يحملون مريض مسن فاقد الوعي، إذ تم إلقاءه بواسطة كرسي طبي داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.
وأكد أحد شهود العيان: "المريض وصل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف، مساء أمس السبت، وظهر عليه أنه من مرضى الأمراض العقلية، وتم توقيع الكشف الطبى عليه عقب وصوله، ثم فوجئنا بحمله بواسطة عاملين بالمستشفى وإلقاءه خارجها لأسباب غير معروفة، وحاولنا التعرف على حالته والأسباب التى دعت المستشفى إلى طرده، وتم نشر صوره عبر فيسبوك، في محاولة للتوصل إلى أهله".