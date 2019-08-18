«شريان الأمل».. كل ما تريد معرفته عن محور المحمودية

«حل أزمة التكدس المروري فى الإسكندرية وإنشاء منطقة اقتصادية وتوفير 40 ألف فرصة عمل».. أبرز المعلومات عن محور المحمودية.. والسيسي وجه بافتتاحه خلال 3 أشهر

تحرير:محمد مجلى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل الخاص بطريق محور المحمودية، ووجه بتنفيذ المشروع والتعامل مع الأزمات التى تعوقه وأعلن عن مهلة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر للانتهاء من المشروع، حيث قال خلال كلمته في افتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، إن مسجد ومقام سيدي أبو الهواين يعوق طريق محور المحمودية والكوبري الجديد المقرر إنشاؤه، مضيفا: «نحن نتكلم عن مصلحة عامة، إحنا قلنا شوفوا مكان جديد وإحنا نعمل للمسجد ده طبق الأصل أو أحسن زي ما عملنا باقي المساجد».

ويعد مشروع محور المحمودية أو كما أطلق عليه «شريان الأمل» أحد المشروعات القومية التى وضعتها الدولة بهدف إيجاد حلول للأزمة المرورية فى المحافظة وتقوم على تنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتنفيذ المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية، وكان من المقرر افتتاحه منتصف 2019. ونرصد فى التقرير التالي