سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«شريان الأمل».. كل ما تريد معرفته عن محور المحمودية

«حل أزمة التكدس المروري فى الإسكندرية وإنشاء منطقة اقتصادية وتوفير 40 ألف فرصة عمل».. أبرز المعلومات عن محور المحمودية.. والسيسي وجه بافتتاحه خلال 3 أشهر
تحرير:محمد مجلى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل الخاص بطريق محور المحمودية، ووجه بتنفيذ المشروع والتعامل مع الأزمات التى تعوقه وأعلن عن مهلة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر للانتهاء من المشروع، حيث قال خلال كلمته في افتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، إن مسجد ومقام سيدي أبو الهواين يعوق طريق محور المحمودية والكوبري الجديد المقرر إنشاؤه، مضيفا: «نحن نتكلم عن مصلحة عامة، إحنا قلنا شوفوا مكان جديد وإحنا نعمل للمسجد ده طبق الأصل أو أحسن زي ما عملنا باقي المساجد».
ويعد مشروع محور المحمودية أو كما أطلق عليه «شريان الأمل» أحد المشروعات القومية التى وضعتها الدولة بهدف إيجاد حلول للأزمة المرورية فى المحافظة وتقوم على تنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتنفيذ المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية، وكان من المقرر افتتاحه منتصف 2019. ونرصد فى التقرير التالي
اقرأ المزيد
السيسي (5)

السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
شاطئ الاسكندرية

طلب إحاطة لانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية

تقدم النائب مصطفى محمود الطلخاوي، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، بشأن انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام بغرب محافظة الإسكندرية. وأوضح فى طلبه أن ذلك نتيجة قيام شركة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة والمكس بإلقاء مخلفات مياه الصرف داخل مياه البحر، الأمر الذى تسبب في انتشار الديدان والأوبئة بشكل كبير للغاية على الشاطئ، ما يعكر مياه البحر ويصيب أهالي المنطقة بالأمراض والأوبئة المعدية الضارة بحياتهم.
المسن داخل المستشفى (2)

قرار من محافظ أسوان بشأن طرد مسن خارج المستشفى العام

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة واقعة طرد مريض مسن من مستشفى أسوان التخصصى العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي، للتحقيق الفورى ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل. وكشف حنفي، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء المريض بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.
وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (4)

الآثار: ترميم البارون بـ100 مليون جنيه.. وافتتاحه نوفمبر 2020

أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الترميم داخل قصر البارون في مصر الجديدة، وفي تصريحات له، خلال الجولة، نفى العناني إزالة السور الأثري المحيط بقصر البارون من الخارج، إذ أن السور الذي تمت إزالته لا علاقة له بالقصر، بل هو سور حديدي تم تشيده عام 2006، وتم إزالته عند بدء أعمال الترميم لأنه لا يتوافق مع الطبيعة التاريخية والأثرية للقصر، مشيرا إلى أن قصر البارون سيكون جاهزا لاستقبال المواطنين في نوفمبر 2020.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسى

السيسي يوجه بإزالة مقام يعوق كوبري: النبي ميرضاش بده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مسجد ومقام سيدي أبو الهواين يعوق طريق محور المحمودية والكوبري الجديد المقرر إنشاؤه. وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية: "يا جماعة اللي بتسمعني، ما أسهل أن أقول لمدير الأمن والجيش في إسكندرية ادخلوا وأنهوا هذا الأمر لكننا نتكلم عن مصلحة عامة، والله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى بكدا، أن يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، إحنا قلنا شوفوا مكان جديد وإحنا نعمل للمسجد ده طبق الأصل أو أحسن زي ما عملنا باقي المساجد".
السيسي (2)

السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
السيسي (5)

السيسي يوافق على قرض بـ214 مليون يورو لتطهير مصرف كتشنر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع مصرف كتشنر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع فى إزالة الملوثات من مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
ميناء

مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050

قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org