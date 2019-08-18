«شريان الأمل».. كل ما تريد معرفته عن محور المحمودية

«حل أزمة التكدس المروري فى الإسكندرية وإنشاء منطقة اقتصادية وتوفير 40 ألف فرصة عمل».. أبرز المعلومات عن محور المحمودية.. والسيسي وجه بافتتاحه خلال 3 أشهر
حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل الخاص بطريق محور المحمودية، ووجه بتنفيذ المشروع والتعامل مع الأزمات التى تعوقه وأعلن عن مهلة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر للانتهاء من المشروع، حيث قال خلال كلمته في افتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، إن مسجد ومقام سيدي أبو الهواين يعوق طريق محور المحمودية والكوبري الجديد المقرر إنشاؤه، مضيفا: «نحن نتكلم عن مصلحة عامة، إحنا قلنا شوفوا مكان جديد وإحنا نعمل للمسجد ده طبق الأصل أو أحسن زي ما عملنا باقي المساجد».
ويعد مشروع محور المحمودية أو كما أطلق عليه «شريان الأمل» أحد المشروعات القومية التى وضعتها الدولة بهدف إيجاد حلول للأزمة المرورية فى المحافظة وتقوم على تنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتنفيذ المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية، وكان من المقرر افتتاحه منتصف 2019.
ونرصد فى التقرير التالي
ويعد مشروع محور المحمودية أو كما أطلق عليه «شريان الأمل» أحد المشروعات القومية التى وضعتها الدولة بهدف إيجاد حلول للأزمة المرورية فى المحافظة وتقوم على تنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتنفيذ المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية، وكان من المقرر افتتاحه منتصف 2019.
ونرصد فى التقرير التالي 22 معلومة عن مشروع محور المحمودية، وهى كالتالي:
- يتكلف مشروع محور المحمودية نحو 5 مليارات جنيه.
- يبلغ طول «شريان الأمل» أو محور المحمودية 23 كم.
- تم إسناد المشروع للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للإشراف عليه بالتنسيق مع وزارتي الري والإسكان، ومديرية أمن الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية والمحافظة.
- قررت الجهات المعنية تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات تتخللها "كبارى" لعبور السيارات حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 "كبارى".
- بدأ المشروع بحصر كامل من محافظة الإسكندرية للأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية، الذي تبلغ مساحته 2 مليون و117 ألفًا و239 مترا مربعا، بقيمة 43 مليار جنيه.
- يتضمن المشروع أعمال تطهير وردم بالقطاع بطول 7 كم.
- يربط المحور المروري الجديد المعروف بشريان الأمل بـ25 محورًا فرعيا بعروس البحر الأبيض المتوسط.
- انتهت الجهات المعنية المشاركة فى المشروع من إزالة التعديات الواقعة على القطاع الأوسط بطول 4 كم، وتم التجهيز المبدئي لكامل مسار خطوط المواسير.
- أعلنت محافظة الإسكندرية إعادة تشكيل القطاع المائي بطول 1.5 كم بدءا من مأخذ ترعة مياه الشرب.
- تم عمل أساسات 5 "كبارى" بتصنيع الهيكل المعدنى لها لعبور السيارات.
- المشروع لا يهدف فقط لإيجاد حلول مرورية وإنما يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبى الطريق.
– يعمل المشروع على توفير نحو 40 ألف فرصة عمل.
– تم العمل بالمشروع بنحو 450 معدة.
– أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء فى المشروع خلال فعاليات مؤتمر الشباب الرابع بمكتبة الإسكندرية.
- يتضمن المشروع إنشاء مركز رياضى وملعب كرة وحمام سباحة.
- جارٍ تجهيز أول منطقة خدمية تضم مجمعا للخدمات فى القطاعين الأوسط والغربى.
– المشروع يعمل على دعم السياحة الداخلية.
– المشروع يسهم فى حل مشكلات التكدس المروري، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة، ورفع كل مظاهر التلوث، والسيطرة والحد من زيادة المناطق العشوائية.
- يسهم المشروع في تفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.
- يجري تنفيذ المحور الجديد على 5 مراحل بطول 21.1 كيلومتر، تتضمن تغطية المجرى المائي للمحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير، مع مراعاة تأمين محطات مياه الشرب التي تعتمد على الترعة.
- يشهد المشروع إنشاء أول شبكة صرف مطر خاصة بعيدة عن محطات الصرف الصحى، ومنفصلة عنها تماما للحد من ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الشتاء.
- انتهى المركز الهندسى للخدمة العامة بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، من إعداد الماكيتات والرسومات الخاصة وتصميم مشروع تطوير محور المحمودية كشريان للتنمية بالمحافظة، حيث قام المركز بإعداد جميع الدراسات والرسومات والتصميمات التنفيذية للمشروع وتشمل أعمال التخطيط والتصميم المعمارى والإنشائى والدراسة المرورية وتأثيرها فى نطاق المشروع والمناطق المحيطة وأعمال الرى ذات الطبيعة الخاصة وأعمال الطرق والكهرباء والصرف والأعمال الخاصة بتطوير وتحويل مسارات شبكات البنية الأساسية.