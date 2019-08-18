الصحة: عيادات البعثة استقبلت أكثر من 67 ألف حاج مصري

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

حجاج - صورة أرشيفية

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد، 67 ألفا و351 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، مضيفا أنه تم استقبال 62 ألفا و615 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و736 حالة في المدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية المشرف العام على البعثة الطبية للحج، إن 206 حالات دخلت مستشفيات السعودية، فيما غادرت 139 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 67 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.وأضاف قنديل أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 248 جلسة غسيل