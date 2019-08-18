الموعد والقناة الناقلة لنهائي مونديال اليد للشباب
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
منتخب مصر لكرة اليد
يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
موعد مواجهة مصر وألمانيا
تبدأ مواجهة منتخب مصر ونظيره الألماني في تمام الساعة السادسة مساءً.
القناة الناقلة لموقعة نهائي مونديال اليد
تنقل مباراة مصر ضد نظيرها الألماني على قناة «تايم سبورت» التي حصلت على حقوق نقل مباريات مصر في المونديال حصريا منذ انطلاقها.
وتعد هذه هي المرة الأولى
موعد مواجهة مصر وألمانيا
تبدأ مواجهة منتخب مصر ونظيره الألماني في تمام الساعة السادسة مساءً.
القناة الناقلة لموقعة نهائي مونديال اليد
تنقل مباراة مصر ضد نظيرها الألماني على قناة «تايم سبورت» التي حصلت على حقوق نقل مباريات مصر في المونديال حصريا منذ انطلاقها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها مصر وألمانيا إلى نهائي بطولة مونديال كرة اليد للناشئين، إذ لم يسبق لأي منتخب منهما التأهل للنهائي من قبل.
ويسعى أبناء الفراعنة لاقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل، عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.