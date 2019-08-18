رياضة

الموعد والقناة الناقلة لنهائي مونديال اليد للشباب

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
موعد مواجهة مصر وألمانيا تبدأ مواجهة منتخب مصر ونظيره الألماني في تمام الساعة السادسة مساءً.   القناة الناقلة لموقعة نهائي مونديال اليد تنقل مباراة مصر ضد نظيرها الألماني على قناة «تايم سبورت» التي حصلت على حقوق نقل مباريات مصر في المونديال حصريا منذ انطلاقها. وتعد هذه هي المرة الأولى
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ميتشو 3

جلسة بين مرتضى منصور ومدرب الزمالك الجديد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما.
لوكا-يوفيتش‎

إنتر يسعى لخطف مهاجم ريال مدريد الجديد

يرغب إنتر في التحرك في اتجاه مفاجئ، حيث يستهدف التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة، المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ويوجد النيراتزوري في سوق الانتقالات بقوة بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل دعما للبلجيكي روميلو لوكاكو، وارتبط اسم المهاجم البوسني إيدين دجيكو في الآونة الأخيرة بقوة بالانتقال إلى الإنتر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق، قرر تمديد تعاقده مع روما، ولا يترك الإنتر أمامه القليل من الخيارات قبل نهاية الميركاتو الجاري.
سانشيز (1)

مانشستر يونايتد يسمح لسانشيز بالتفاوض مع إنتر

يقترب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد تجاه إنتر ميلان الإيطالي في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذ يحرص سانشيز على تلك الخطوة، وحصل على إذن من مانشستر للتحدث مع العملاق الإيطالي ومديره الفني أنطونيو كونتي لحسم الصفقة، ويرغب الإنتر في التعاقد مع اللاعب لمدة 12 شهرًا على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، ومن ثم سيدفع الإنتر 18 مليون يورو إضافية بنهاية إعارته في الموسم الثاني، في الوقت الذي يرغب فيه اليونايتد في الحصول على 25 مليونا مقدما، ولا يرغب في التفاوض على أقل من ذلك الرقم.
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منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

شباب اليد في مهمة خطف الذهبية الثالثة للفراعنة

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

مصر تسعى لإنجاز تاريخي أمام البرتغال في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره منتخب البرتغال، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العالم لليد، والتي تقام حاليًا في مقدونيا، وجاء ذلك بعدما تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره المنتخب الآيسلندي بنتيجة (35-31)، في المباراة التي أُقيمت بينهما الخميس الماضي، بينما وصل المنتخب البرتغالي إلى المربع الذهبي، بالفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة 31/26.
منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، على نظيره سلوفينيا بنتيجة (30- 23)، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه سلوفينيا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية، نظيره سلوفينيا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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