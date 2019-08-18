الموعد والقناة الناقلة لنهائي مونديال اليد للشباب

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

منتخب مصر لكرة اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.

موعد مواجهة مصر وألمانيا تبدأ مواجهة منتخب مصر ونظيره الألماني في تمام الساعة السادسة مساءً. القناة الناقلة لموقعة نهائي مونديال اليد تنقل مباراة مصر ضد نظيرها الألماني على قناة «تايم سبورت» التي حصلت على حقوق نقل مباريات مصر في المونديال حصريا منذ انطلاقها. وتعد هذه هي المرة الأولى