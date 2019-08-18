هل يمكن إنقاص الوزن في منطقة معينة بالجسم؟

بدلا من تناول العديد من الوجبات الغذائية، عليك ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، مع اتباع نظام غذائي؛ للمساعدة في تكوين العضلات وفقدان الوزن
هل تريد أن تخسر عددا من الكيلوجرامات في منطقة معينة من الجسم؟ على سبيل المثال وليس الحصر؛ يعاني الكثير من دهون البطن والأرداف ومنطقة الثدي، ويتمنى الكثيرون إيجاد علاجات لتقليل حجم الفخذين أو الذراعين، لكن هل من الممكن أن تنقص وزنك في منطقة معينة؟
كشفت العديد من الأبحاث الطبية الحديثة، حسب صحيفة health 24، عن أنه لا يوجد دليل علمي قوي يشير إلى أنه يمكنك حرق السعرات الحرارية في مناطق معينة من الجسم، أكثر من الأخرى.
يعد إنقاص الوزن في منطقة واحدة من الجسم دون الأخرى، مشكلة تؤرق معظم من يتبع حمية غذائية معينة لخسارة الوزن.
قال خبير التغذية نومي بافانا: "لا يمكن إنقاص الوزن في منطقة معينة بالجسم، لذا فإن تناول 100 نوع مختلف من الحميات الغذائية لن يقلل من دهون البطن أو غيرها من مناطق الجسم، عليك أن تمارس الرياضة على الجسم بأكمله لتخفيض نسبة الدهون، والأكل يلعب دورا رئيسيا في حرق الدهون والسعرات الحرارية".
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قال خبير التغذية نومي بافانا: "لا يمكن إنقاص الوزن في منطقة معينة بالجسم، لذا فإن تناول 100 نوع مختلف من الحميات الغذائية لن يقلل من دهون البطن أو غيرها من مناطق الجسم، عليك أن تمارس الرياضة على الجسم بأكمله لتخفيض نسبة الدهون، والأكل يلعب دورا رئيسيا في حرق الدهون والسعرات الحرارية".
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أضاف بافانا: "إذا مارست الرياضة لتشكيل الجسم من جديد، فسوف تقوم بتحفيز العضلات قليلًا، لكن بصراحة لن تُحدث فرقًا كبيرًا إذا كانت الدهون في جسمك مرتفعة".
لفهم السبب في عدم إمكانية فقد الدهون المستهدفة، يجب أن نفهم آلية فقدان الدهون داخل الجسم.
ما آلية فقدان الدهون في الجسم بشكل عام؟
تتكون الدهون في الدم، على هيئة الدهون الثلاثية، عندما نستهلك الطعام، فتخزن أجسامنا أي سعرات حرارية لا تستفيد منها في الدهون الثلاثية.
في وقت لاحق، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للحصول على الطاقة بين الوجبات، ثم يتم تقسيم هذه الدهون الثلاثية إلى أحماض دهنية والجليسرول، التي تدخل خلايا الدم بعد ذلك.
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عند ممارسة الرياضة، يتم استخدام الأحماض الدهنية والجليسرول من أي مكان في الجسم كطاقة، لا فقط جزء الجسم الذي تعمل عليه.
لذا، بينما يمكنك استهداف مجموعات معينة من العضلات، فإن استهداف فقدان الدهون في منطقة معينة ليس بالأمر الحقيقي.
كيف أفقد الدهون إذن؟
أفضل طريقة للقيام بذلك هي مزيج من الأكل والتمارين الرياضية، فلا توجد طرق مختصرة أو صيغة سحرية لفقدان الوزن، والمزج بين الاثنين عملية شاقة.
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لذا، بدلًا من تناول العديد من الوجبات الغذائية، عليك ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، مع اتباع نظام غذائي؛ للمساعدة في تكوين العضلات.
عندما يتعلق الأمر بالأكل، حاول إيجاد نظام غذائي جيد، فهناك الكثير من طرق إنقاص الوزن، من الصيام المتقطع، والحمية الغذائية "كيتو" والقائمة تطول، لذلك ابحث عن ما يناسب جسمك من تلك النظم الغذائية.
بغض النظر عن خطة الأكل التي تختارها، فقط تذكر أن من المهم إعطاء الجسم السعرات الحرارية والمواد الغذائية المناسبة؛ مثل الأطعمة الجيدة التي تحرق الدهون، وإضافتها إلى سلة التسوق الخاصة بك، وهي:
زبدة البندق: مليئة بالدهون الصحية والألياف والبروتين، وهو مزيج رائع للحفاظ على حيوية ورشاقة الجسم.
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بيض: مصدر آخر كبير للبروتين والدهون الصحية.
أفوكادو: مصدر ممتاز للبوتاسيوم، ما يساعد على تقليل احتباس الماء والانتفاخ.
جريب فروت: منخفض السعرات الحرارية ويعد وجبة خفيفة ممتازة.
من المهم أن يكون الهدف فقط هو حرق السعرات الحرارية أكثر مما كنت تستهلك، ومن ثم تبدأ دهون الجسم في الانخفاض.
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