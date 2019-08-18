هل يمكن إنقاص الوزن في منطقة معينة بالجسم؟

بدلا من تناول العديد من الوجبات الغذائية، عليك ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، مع اتباع نظام غذائي؛ للمساعدة في تكوين العضلات وفقدان الوزن

تحرير:مي فؤاد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

دايت

هل تريد أن تخسر عددا من الكيلوجرامات في منطقة معينة من الجسم؟ على سبيل المثال وليس الحصر؛ يعاني الكثير من دهون البطن والأرداف ومنطقة الثدي، ويتمنى الكثيرون إيجاد علاجات لتقليل حجم الفخذين أو الذراعين، لكن هل من الممكن أن تنقص وزنك في منطقة معينة؟ كشفت العديد من الأبحاث الطبية الحديثة، حسب صحيفة health 24، عن أنه لا يوجد دليل علمي قوي يشير إلى أنه يمكنك حرق السعرات الحرارية في مناطق معينة من الجسم، أكثر من الأخرى. يعد إنقاص الوزن في منطقة واحدة من الجسم دون الأخرى، مشكلة تؤرق معظم من يتبع حمية غذائية معينة لخسارة الوزن.

قال خبير التغذية نومي بافانا: "لا يمكن إنقاص الوزن في منطقة معينة بالجسم، لذا فإن تناول 100 نوع مختلف من الحميات الغذائية لن يقلل من دهون البطن أو غيرها من مناطق الجسم، عليك أن تمارس الرياضة على الجسم بأكمله لتخفيض نسبة الدهون، والأكل يلعب دورا رئيسيا في حرق الدهون والسعرات الحرارية". اقرأ أيضًا: سامسونج