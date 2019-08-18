إنتر يسعى لخطف مهاجم ريال مدريد الجديد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

لوكا يوفيتش

يرغب إنتر في التحرك في اتجاه مفاجئ، حيث يستهدف التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة، المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ويوجد النيراتزوري في سوق الانتقالات بقوة بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل دعما للبلجيكي روميلو لوكاكو، وارتبط اسم المهاجم البوسني إيدين دجيكو في الآونة الأخيرة بقوة بالانتقال إلى الإنتر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق، قرر تمديد تعاقده مع روما، ولا يترك الإنتر أمامه القليل من الخيارات قبل نهاية الميركاتو الجاري.

ويتواصل الإنتر في الوقت الحالي مع إدارة ريال مدريد لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع لوكا يوفيتش، وهو المهاجم الذي تعاقد معه ريال مدريد هذا الصيف من صفوف إينتراخت فرانكفورت. ويأتي ذلك بعدما انتشرت الكثير من التقارير في الآونة الأخيرة، بشأن عدم رضا مدرب ريال مدريد زين الدين عن مستوى المهاجم الصربي، ولا

ويتواصل الإنتر في الوقت الحالي مع إدارة ريال مدريد لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع لوكا يوفيتش، وهو المهاجم الذي تعاقد معه ريال مدريد هذا الصيف من صفوف إينتراخت فرانكفورت.



ويأتي ذلك بعدما انتشرت الكثير من التقارير في الآونة الأخيرة، بشأن عدم رضا مدرب ريال مدريد زين الدين عن مستوى المهاجم الصربي، ولا يمانع رحيله بعد أقل من شهرين من انضمامه للفريق الملكي.



وتعاقد ريال مديد مع يوفيتش مقابل 62 مليون يورو، ليصبح أغلى مهاجم في تاريخ ريال مدريد، بعد العروض القوية التي قدمها مع فريقه فرانكفورت الموسم الماضي، خاصة في الدوري الأوروبي.



يذكر أن إنتر يسعى للتعاقد أيضًا مع مهاجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز.