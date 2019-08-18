رياضة

إنتر يسعى لخطف مهاجم ريال مدريد الجديد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
يرغب إنتر في التحرك في اتجاه مفاجئ، حيث يستهدف التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة، المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ويوجد النيراتزوري في سوق الانتقالات بقوة بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل دعما للبلجيكي روميلو لوكاكو، وارتبط اسم المهاجم البوسني إيدين دجيكو في الآونة الأخيرة بقوة بالانتقال إلى الإنتر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق، قرر تمديد تعاقده مع روما، ولا يترك الإنتر أمامه القليل من الخيارات قبل نهاية الميركاتو الجاري.
ويتواصل الإنتر في الوقت الحالي مع إدارة ريال مدريد لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع لوكا يوفيتش، وهو المهاجم الذي تعاقد معه ريال مدريد هذا الصيف من صفوف إينتراخت فرانكفورت. ويأتي ذلك بعدما انتشرت الكثير من التقارير في الآونة الأخيرة، بشأن عدم رضا مدرب ريال مدريد زين الدين عن مستوى المهاجم الصربي، ولا
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جلسة بين مرتضى منصور ومدرب الزمالك الجديد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما.
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الموعد والقناة الناقلة لنهائي مونديال اليد للشباب

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
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مانشستر يونايتد يسمح لسانشيز بالتفاوض مع إنتر

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6 أسئلة تطرح نفسها في صفقة نيمار وريال مدريد

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3 خيارات تمنح يوفنتوس الأمل في التخلص من ديبالا

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كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

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قلق في ريال مدريد من الوزن الزائد لهازارد

وصل النجم البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد وهو يعاني من زيادة في الوزن وصلت إلى 7 كجم، وهو الأمر الذي يثير القلق في معسكر الفريق الملكي، خاصة أنه لم يتمكن من تقديم مستويات مميزة في الفترة الإعدادية للموسم الجديد والتي شهدت خسارة الريال بنتيجة ثقيلة أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، ويبدو أن انخفاض مستوى هازارد ليس الأمر الوحيد الذي يثير قلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يشعر بالقلق أيضًا من الوزن الزائد، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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