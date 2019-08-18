سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تحطم طائرة بعد اصطدامها بمبنى سكني في نيويورك

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
طائرة خفيفة
طائرة خفيفة
قتل شخص وفُقد ثانٍ وجرح ثالث نتيجة تحطم طائرة خفيفة من طراز "سيسنا 303" ذات محركين اصطدمت بمبنى سكني في ولاية نيويورك، حسبما نقل تليفزيون "إن بي سي" عن السلطات المحلية. وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت أمس، السبت، بعد اصطدامها بمنزل في مقاطعة دوتشيس. وذكرت السلطات أنه كان على متن الطائرة 3 رجال، قتل أحدهم وفقد ثان، بينما نجا الثالث، وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا بجروح خطيرة، كانت في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة وانهار جراء الحادث.
جدير بالذكر أن حوادث الطائرات في أمريكا ليست الأولى، حيث سقطت طائرة خفيفة ذات محرك واحد من طراز بايبر PA-32 على طريق سريع للسيارات في غاية الازدحام بمدينة Mekilteo بولاية واشنطن. وأفادت قناة ABC News أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بقليل من المطار بسبب عطل في المحرك، وتسبب الحادث في احتراق سيارة على الأقل،
اقرأ المزيد
ترامب

هل يخسر ترامب الرئاسة بسبب أخطاء البنتاجون؟

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رئيسي على التطورات الاقتصادية والسياسات العامة في الداخل والخارج، من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، إلا أنه لم يعمل لبعض العوامل الاستراتيجية حسابًا دقيقًا في خططه للفوز بولاية جديدة بالبيت الأبيض العام المقبل. وبالنظر إلى الولايات التي رجحت كفة ترامب في الانتخابات التي أجريت عام 2016، فإن هناك مخاوف واضحة من أن تتغير خريطة تأييد تلك الولايات، ومن ثم تحولها إلى الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الرئاسي بالعام المقبل.
السودان (4)

واشنطن: سنستمر في دعم الشعب السوداني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن توقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خطوة مهمة إلى الأمام. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تهنئ شعب السودان بتوقيعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس. وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة بداية لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، مشيدة بجهود الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا للتوسط في هذه الاتفاقية التاريخية - وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
صاروخ

استعدادات صاروخية لإيران تثير القلق في أمريكا

لم يكن التعامل الأمريكي مع التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بمضيق هرمز منحصرة على التركيز في الملفات السياسية المتعلقة بأنشطة إيران المختلفة، ولكنها امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية العسكرية المتخصصة. الولايات المتحدة بدت حريصة على متابعة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية عن كثب، لا سيما وأنها يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة إلى ما يمكن اعتباره نهجًا سياسيًا لطهران في المستقبل القريب، كما أنها تحدد الطريقة التي ستسير عليها الأمور بالمنطقة بشكل رئيسي.
جزيرة-جرينلاند-الدنماركية (2)

أسباب عسكرية وشخصية تدفع ترامب لشراء جزيرة جرينلاند

أثارت التقارير التي أشارت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، حالة من الاندهاش في الأوساط السياسية الأمريكية، لا سيما أن الأسباب الداعية لذلك لم تكن واضحة بالقدر الكافي في الساعات القليلة الماضية. وحاولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إيجاد إجابات واضحة لتفسير رغبة ترامب التي تأتي قبل أسابيع قليلة من زيارته المنتظرة إلى الدنمارك الشهر المقبل، والتي من المنتظر أن تحمل مزيدا من الحقائق عن صفقة شراء الجزيرة المحتملة، حال موافقة الدنمارك.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيضانات

الفيضانات تجبر ركاب حافلة على الوقوف في نيويورك

دفعت الفيضانات التي اجتاحت جزيرة «ستاتن» بمدينة نيويورك الأمريكية، الركاب في إحدى الحافلات، إلى الوقوف على مقاعدهم، ورفع البعض الآخر أرجلهم عن الأرض، بعد أن تسللت المياه إلى أرضية الحافلة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر قيام ركاب الحافلة وهم يحاولون تفادي المياه برفع أرجلهم من على الأرض أو الوقوف على المقاعد هربا من المياه التى غزت الحافلة، الفيديو انتشر سريعا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
تحطم طائرة عسكرية أمريكية - أرشيفية

تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لها بالقرب من "تشاينا ليك" بولاية كاليفورنيا، فيما زال الغموض يكتنف مصير قائدها. وذكرت البحرية، في بيان أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة المنكوبة من أسطول الطائرات المقاتلة طراز "سوبر هورنت إف / إيه 18" ذات المقعد الواحد، مشيرة إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية للوصول إلى قائد الطائرة، وأن أسباب الحادث ما زالت قيد التحقيق. وأعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، في 22 يونيو الماضي، تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين.
الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمعرض غدائي بكاليفورنيا

أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ولم تتوافر تفاصيل تذكر حتى الآن، لكن محطة "إن.بي.سي باي إيريا" أوضحت أنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف عن سقوط 11 شخصا بعد دوي إطلاق نار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه. وعرضت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار بنيويورك

شهدت بلدة بروكلين التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية، أمس السبت، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق، بحسب "د ب أ" وكالة الأنباء الألمانية. وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي. وذكر موقع "نيويورك ديلي نيوز" الإخباري الأمريكي أن مصدرا بالشرطة قال إن شخصا قتل في مكان الحادث، وقالت مصادر أخرى إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org