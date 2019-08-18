تحطم طائرة بعد اصطدامها بمبنى سكني في نيويورك

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

طائرة خفيفة

قتل شخص وفُقد ثانٍ وجرح ثالث نتيجة تحطم طائرة خفيفة من طراز "سيسنا 303" ذات محركين اصطدمت بمبنى سكني في ولاية نيويورك، حسبما نقل تليفزيون "إن بي سي" عن السلطات المحلية. وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت أمس، السبت، بعد اصطدامها بمنزل في مقاطعة دوتشيس. وذكرت السلطات أنه كان على متن الطائرة 3 رجال، قتل أحدهم وفقد ثان، بينما نجا الثالث، وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا بجروح خطيرة، كانت في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة وانهار جراء الحادث.

جدير بالذكر أن حوادث الطائرات في أمريكا ليست الأولى، حيث سقطت طائرة خفيفة ذات محرك واحد من طراز بايبر PA-32 على طريق سريع للسيارات في غاية الازدحام بمدينة Mekilteo بولاية واشنطن. وأفادت قناة ABC News أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بقليل من المطار بسبب عطل في المحرك، وتسبب الحادث في احتراق سيارة على الأقل،