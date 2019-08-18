جريمة

أنا زهقت منك.. الساعات الأخيرة فى حياة «فكهاني بنها»

خلافات قديمة وحالة احتقان أودت بحياة فكهانى بإحدى قرى بنها.. أمطره القاتل بعدة طلقات عقب مشادة كلامية فسقط غارقا فى دمائه وسط صرخات المارة.. وضبط المتهم وإحالته للتحقيق
تحرير:هيثم بطاح ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
طريق الكوبرى
طريق الكوبرى
كانت الحياة تسير بشكل طبيعى أمس على كوبرى قرية جمجرة الجديدة، التابعة لمركز بنها، فالكل مشغول بحاله وفجأة تبدل المشهد إلى صراخ وحالة من الارتباك والهلع بين الأهالي الذين شاهدوا الحادث، عندما صاح أحد المارة «عم خالد اتقتل» وهرول الأهالى إلى مكان الصوت، فوجدوا فكهانيا غارقا فى دمائه وبجسده عدة طلقات نارية وحاولوا الإمساك بقاتله الذى كان يحمل سلاحا لكنه نجح فى الفرار. وبعد دقائق معدودة وصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة لتبدأ عملية البحث والتحرى لكشف ملابسات الحادث.
معلومات أولية فور الإبلاغ انتقل العميد محمد سمير مأمور مركز بنها برفقة نائبه المقدم أحمد سالم وقوة من مباحث المركز لموقع الحادث وبدؤوا بسؤال شهود العيان والمارة واستخدام كل وسائل البحث بعد أن فرضت الشرطة كردونا أمنيا حول المنطقة للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وتبين من المعلومات الأولية لرجال مركز بنها
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لو مطلقة وعندك طفل.. «الرضاعة» لها ثمن في القانون

غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه.
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مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

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حرقوا محاميًا بالبنزين.. حبس زوجين وطبيب في الشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس طبيب بيطري وشقيقه وزوجته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالشروع في قتل محام بأن سكبوا على جسده مادة بترولية وأشعلوا فيه النيران، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين المتهم الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.
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الشرطة - استعدادات أمنية (1)

31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
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إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة

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رحلة الشرطة لإزالة تعديات بحيرة المنزلة في 3 محافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، الدقهلية، دمياط في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية، والبحث عن فرض السيطرة الأمنية الكاملة، وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.
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«الداخلية» تتصدى لمروجي المخدرات في 6 محافظات

24 ساعة فقط احتاجها رجال الشرطة بوزارة الداخلية لتوجيه ضربة ثانية موجعة لتجار المواد المخدرة بعدما تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط خمسة أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحيازتهم 317 طربة من مخدر الحشيش، لينجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بـ6 مديريات أمن في الإيقاع بعدد من المتهمين بالاتجار في المخدرات، وذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتاجرى المواد المخدرة.
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