أنا زهقت منك.. الساعات الأخيرة فى حياة «فكهاني بنها»

خلافات قديمة وحالة احتقان أودت بحياة فكهانى بإحدى قرى بنها.. أمطره القاتل بعدة طلقات عقب مشادة كلامية فسقط غارقا فى دمائه وسط صرخات المارة.. وضبط المتهم وإحالته للتحقيق

تحرير:هيثم بطاح ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

كانت الحياة تسير بشكل طبيعى أمس على كوبرى قرية جمجرة الجديدة، التابعة لمركز بنها، فالكل مشغول بحاله وفجأة تبدل المشهد إلى صراخ وحالة من الارتباك والهلع بين الأهالي الذين شاهدوا الحادث، عندما صاح أحد المارة «عم خالد اتقتل» وهرول الأهالى إلى مكان الصوت، فوجدوا فكهانيا غارقا فى دمائه وبجسده عدة طلقات نارية وحاولوا الإمساك بقاتله الذى كان يحمل سلاحا لكنه نجح فى الفرار. وبعد دقائق معدودة وصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة لتبدأ عملية البحث والتحرى لكشف ملابسات الحادث.

معلومات أولية فور الإبلاغ انتقل العميد محمد سمير مأمور مركز بنها برفقة نائبه المقدم أحمد سالم وقوة من مباحث المركز لموقع الحادث وبدؤوا بسؤال شهود العيان والمارة واستخدام كل وسائل البحث بعد أن فرضت الشرطة كردونا أمنيا حول المنطقة للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وتبين من المعلومات الأولية لرجال مركز بنها

معلومات أولية

فور الإبلاغ انتقل العميد محمد سمير مأمور مركز بنها برفقة نائبه المقدم أحمد سالم وقوة من مباحث المركز لموقع الحادث وبدؤوا بسؤال شهود العيان والمارة واستخدام كل وسائل البحث بعد أن فرضت الشرطة كردونا أمنيا حول المنطقة للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وتبين من المعلومات الأولية لرجال مركز بنها أن هناك خلافات قديمة وحالة احتقان بين القاتل والمجنى عليه ونشبت بينهما عدة مشاحنات قبل ذلك بسبب سوء سلوك المتهم، آخرها قبل الحادث بدقائق حتى إن المجنى عليه كان صوته مرتفعا خلال المشادة وظل يردد: «أنا زهقت منك يا أخى إنت عايز مني إيه».

بتاع مشاكل

كشف شهود عيان وبعض أهالى القرية لرجال الشرطة أن القاتل ويدعى "عبد الله.م.ذ" وشهرته "أورمه" مسجل خطر معروف بسمعته السيئة وكثرة المشاكل وأنه دائم القيام باستعراض القوة على "خالد" بائع الفاكهة ولم يحترم سنه التى قاربت على الستين وكان يشتكى منه كثيرا لجلوسه الدائم على الكوبرى برفقة آخرين ومضايقته بسبب اعتراضه على سوء سلوكه وتعاطى المخدرات جهرا هو ورفقاء السوء على الكوبرى محل رزق البائع بعربته البسيطة مما يؤدى إلى "تطفيش الزبائن وتكرار حدوث المشكلات" حتى إن المجنى عليه كان يتحدث مع بعض السائقين عن خوفه من أورمه وإخوته أن يقتلوه وذلك قبل الحادث بدقائق.

فرض سيطرة

ساعات من التحركات والبحث حتى نجحت أجهزة الأمن فى تهدئة الأوضاع وفرض السيطرة بعد تعيين الخدمات اللازمة لمراقبة المنطقة محل الواقعة ونقل جثة المجنى عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهم بعد تضييق الخناق عليه ومحاصرته وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها يفيد مصرع فكهانى يدعى "خالد.ا.ت" 52 عاما، بالقرية سالفة الذكر على يد مسجل خطر إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات سابقة فأطلق المسجل الرصاص من سلاح بحوزته فسقط المجنى عليه غارقا فى دمائه وتوفى فى الحال.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية حضور "عبد الله.م.ذ" وشهرته "أورمه"مسجل خطر إلى الكوبرى بصحبة آخرين، حيث مكان جلوس المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة لوجود خلافات بينهما فقابله ونشبت بينهما مشادة كلامية فقام المتهم بإطلاق الأعيره النارية بشكل عشوائى تجاه الفكهانى مما أدى إلى وفاته.

قرار النيابة

حررت الشرطة محضرا حمل رقم 6920 إدارى مركز بنها وأخطرت النيابة العامة والتى قررت ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب اتخاذ كل الإجراءات والتحفظ على المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قوات الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فكهاني بطلقتين ناريتين في قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها؛ وذلك وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، حيث تلقى مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.