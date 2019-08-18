جلسة بين مرتضى منصور ومدرب الزمالك الجديد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

ميتشو

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما.

وعقب وصول ميتشو إلى القاهرة، كتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد: «إلى الكذابين مروجي الشائعات.. ميتشو ووكيله وصل مطار القاهرة منذ دقائق كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أول من أمس.. أين حمرة الخجل أيها المرتزقة المأجورون!». وعن تصريحات

وعقب وصول ميتشو إلى القاهرة، كتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد: «إلى الكذابين مروجي الشائعات.. ميتشو ووكيله وصل مطار القاهرة منذ دقائق كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أول من أمس.. أين حمرة الخجل أيها المرتزقة المأجورون!».



وعن تصريحات المدرب الصربي بشأن عدم اتفاقه على تدريب الزمالك، شدد مصدر لـ«التحرير» على أن ميتشو تقدم باستقالته من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد إتمام اتفاقه مع مسؤولي الزمالك، حيث تم الاتفاق على كل بنود التعاقد مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق بالنادي، ومن المنتظر أن يصل خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع العقود والإعلان عن التعاقد رسميا.

