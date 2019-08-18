إيران تستعد لإرسال قوات لمرافقة الناقلة «جريس 1»

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

ناقلة نفط

أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق، أول من أمس، الجمعة. وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق، إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من الجمعة". وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.

وتنفي إيران أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا بـ"القرصنة"، وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة. واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الناقلة أوائل شهر يوليو قبالة جبل طارق في البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول