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إيران تستعد لإرسال قوات لمرافقة الناقلة «جريس 1»

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
ناقلة نفط
ناقلة نفط
أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق، أول من أمس، الجمعة. وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق، إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من الجمعة". وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.
وتنفي إيران أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا بـ"القرصنة"، وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة. واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الناقلة أوائل شهر يوليو قبالة جبل طارق في البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

متحدية أمريكا «جبل طارق» ترفض مصادرة الناقلة جريس 1

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفضها الطلب الأمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي تم الإفراج عنها أول من أمس الجمعة. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وتنص المذكرة على أن الناقلة وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناءً على مخالفة القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال وقوانين الحيازة المبنية على علاقات بالإرهاب.
الارهابى-جاك

أزمة بين بريطانيا وكندا بعد إسقاط الجنسية عن «داعشي»

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، الداعشي البريطاني المعروف باسم "الجهادي جاك". ووفقًا لتقارير محلية فقد أثارت الخطوة البريطانية خلافا دبلوماسيا حادا مع كندا، وذلك قبل لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظيره البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع المقرر إقامتها في فرنسا نهاية الأسبوع الجاري. صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن ليتس البالغ من العمر 24 عامًا، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، ولكنه أعلن أنه عدو لبريطانيا بعد هروبه من منزله في مقاطعة أوكسفورد شاير إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
بوريس-جونسون

شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
مظاهرة ضد بوريس جونسون

هل يستطيع جونسون القضاء على الإسلاموفوبيا ببريطانيا؟

لم تكن هانية آدمز مسلمة منذ ولادتها، حيث نشأت في أسرة من السيخ في وسط إنجلترا، واعتنقت الإسلام قبل عقد من الزمن، وهي في الـ25 من عمرها. منذ ذلك الحين اختارت ارتداء النقاب، لذلك فهي تعرف معنى أن تكون مختلفا، وتقول "إذا قارنت حياتي مع ما كانت عليه من قبل، فأعتقد أن هناك تحيزا ضد المسلمين، الناس يترددون في التحدث إلى نساء مثلي، بسبب الصورة النمطية من كوننا متطرفات، أو مضطهدات، أو أننا لا يمكننا تحدث الإنجليزية". وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد أثار الجدل العام الماضي، بسبب النقاب عندما شبّه المنتقبات بـ"صناديق البريد" و"لصوص البنوك".
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ايران

إيران تحذر أمريكا من تعطيش دول جنوب الخليج

أكد قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج يؤدي إلى عدم الأمن والاستقرار. وأوضح تنكسيري في تصريحات له، اليوم الأحد، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة، وفقًا لوكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا". وتابع "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبان سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع، وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة".
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الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالقضاء على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، حيث اكتسب الأخير قدرات في سوريا تمكنه من شن حرب بمفرده. وأضاف سلامي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها بأن "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا.
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طهران: بريطانيا أرسلت وسيطا للإفراج عن ناقلة النفط

صرح مساعد لمرشد النظام الإيراني آية الله خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا أرسلت وسيطا إليها لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في إيران منذ أيام، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، أو توضيح اسم مساعد المرشد. ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية كان عملا قويا ودقيقا واحترافيا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.
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«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
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