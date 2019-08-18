هند صبري: «الفيل الأزرق 2» تحدّ كبير.. وهذا ما شجعني

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

هند صبري

أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقا، وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادتها للغاية بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، وهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مضيفة أن ما حمسها للمشاركة هو أن كل العناصر في الفيلم مميزة، سواء النص الجيد والمخرج والزملاء المشاركون، وكل هذه الأمور أسعدتها كثيرا، مؤكدة عدم تخوفها من المشاركة على الرغم من عدم مشاركتها من قبل في الجزء الأول.

وأضافت هند صبري أن نجاح الجزء الأول من "الفيل الأزرق" ووجود مخرج قوي هو مروان حامد، وسيناريست جيد وهو أحمد مراد، وأبطال كبار أمثال كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم، كل هذه عناصر نجاح للعمل الفني. وحقق الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" ترتيبا متقدما في حصد الإيرادات، حيث احتل المركز الثاني