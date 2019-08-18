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هند صبري: «الفيل الأزرق 2» تحدّ كبير.. وهذا ما شجعني

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
هند صبري
هند صبري
أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقا، وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادتها للغاية بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، وهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مضيفة أن ما حمسها للمشاركة هو أن كل العناصر في الفيلم مميزة، سواء النص الجيد والمخرج والزملاء المشاركون، وكل هذه الأمور أسعدتها كثيرا، مؤكدة عدم تخوفها من المشاركة على الرغم من عدم مشاركتها من قبل في الجزء الأول.
وأضافت هند صبري أن نجاح الجزء الأول من "الفيل الأزرق" ووجود مخرج قوي هو مروان حامد، وسيناريست جيد وهو أحمد مراد، وأبطال كبار أمثال كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم، كل هذه عناصر نجاح للعمل الفني. وحقق الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" ترتيبا متقدما في حصد الإيرادات، حيث احتل المركز الثاني
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فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» يواصل تراجعه للمركز الثالث بهذا الرقم

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس السبت نحو مليون و503 آلاف جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و700 ألف جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 24 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، تخطي الـ80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوما فقط على طرحه بدور العرض، حيث حصد 80 مليونا و200 ألف جنيه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت إيراداته عند 80 مليونا قبل حلول عيد الأضحى. وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل لهذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة في دور العرض، لا سيما أن الموسم ما زال في بدايته.
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«ولاد رزق 2» يواصل تصدره للإيرادات ويحقق رقما قياسيا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس السبت نحو 3 ملايين و704 آلاف و880 جنيهًا. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم في 10 أيام عرض من حاجز الـ57 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 27 مليون جنيه. والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» .. رعب مصرى بطعم السينما العالمية

«رعب، إثارة، غموض، حيوانات مفترسة، عالم ملىء بالغرائب» وغيرها من التفاصيل التى يحملها الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، الذى منذ طرح إعلانه الرسمي أحدث حالة جدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسط تساؤلات حول الدرجة التى سيصل إليها العمل من الإثارة والتشويق، حيث رفع التريلر الرسمى الذى لا يتعدى الدقيقتين والنصف، سقف التوقعات لدى الجمهور بظهور شخصيات جديدة تبدو أنها ستقدم وجبة أكثر رعبًا من الجزء الأول الذى حقق إيرادات مرتفعة جدًا وقتها متجاوزا 33 مليون جنيه، وربما هذا ما شجع أحمد مراد ومروان حامد وشركة "سينرجى"، لإنتاج جزء جديد.
هند صبرى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
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20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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