«الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

الفيل الأزرق

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، تخطي الـ80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوما فقط على طرحه بدور العرض، حيث حصد 80 مليونا و200 ألف جنيه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت إيراداته عند 80 مليونا قبل حلول عيد الأضحى. وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل لهذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة في دور العرض، لا سيما أن الموسم ما زال في بدايته.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل