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«الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، تخطي الـ80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوما فقط على طرحه بدور العرض، حيث حصد 80 مليونا و200 ألف جنيه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت إيراداته عند 80 مليونا قبل حلول عيد الأضحى. وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل لهذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة في دور العرض، لا سيما أن الموسم ما زال في بدايته.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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إلتون جون يدافع عن الأمير هاري وزوجته

دافع المغني البريطاني الشهير إلتون جون عن الأمير هاري وزوجته ميجان وقال إنهما زوجان متواضعان يعملان بجد ويتعرضان لهجوم ظالم من وسائل الإعلام. وتطرق جون لصداقته مع الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري في عدة تغريدات على "تويتر"، وناشد وسائل الإعلام التوقف عن حملة "الاغتيال المعنوي المستمرة" يوميا تقريبا لتشويه صورتهما. وكان جون يرد على انتقادات في بريطانيا تتعلق بعطلات الزوجين دوق ودوقة ساسكس وابنهما أرتشي البالغ من العمر ثلاثة أشهر في إسبانيا وجنوب وفرنسا حيث أقاموا في منزل جون في نيس.
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«خيال مآتة» أقل من مليون جنيه لأول مرة منذ طرحه

مازال فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، يواصل تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الإثنين نحو 902 ألف و619 جنيها، ليقل إيراداه عن المليون جنيه لأول مرة محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام عيد الأضحى، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 2.5 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 1.3 مليون جنيه.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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احمد-عز

أحمد عز يحتفل بعيد ميلاد كريم عبد العزيز بهذه الصورة

هنأ الفنان أحمد عز، كريم عبد العزيز، بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعه بكريم وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سوبر ستار". ويشارك الثنائي في موسم عيد الأضحى، حيث يعرض لأحمد عز فيلم "ولاد رزق2" الذي يشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي، ويعرض لكريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2".
هند-صبري (1)

هند صبري: «الفيل الأزرق 2» تحدّ كبير.. وهذا ما شجعني

أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقا، وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادتها للغاية بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، وهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مضيفة أن ما حمسها للمشاركة هو أن كل العناصر في الفيلم مميزة، سواء النص الجيد والمخرج والزملاء المشاركون، وكل هذه الأمور أسعدتها كثيرا، مؤكدة عدم تخوفها من المشاركة على الرغم من عدم مشاركتها من قبل في الجزء الأول.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 24 يوما

نجح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الصعود للمركز الثاني بعد تفوقه على فيلم "خيال مآتة" الذي احتل نفس المركز لمدة 5 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى. وحقق "الفيل الأزرق 2" أمس الجمعة، إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و62 ألفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 77 مليونا و660 ألفا و517 جنيهًا في 24 يومًا. وبذلك اقترب "الفيل الأزرق 2" من تحطيم فيلم "كازابلانكا" صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. الفيلم بطولة النجوم "كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم"، إلى جانب وجود عدد من النجوم ضيوف شرف.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يصل لـ75 مليون جنيه في 23 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 74 مليونا و600 ألف جنيه، فى نحو 23 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الخميس 3 ملايين و600 ألف و652 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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