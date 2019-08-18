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«خيال مآتة» يواصل تراجعه للمركز الثالث بهذا الرقم

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
خيال مآتة
خيال مآتة
يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس السبت نحو مليون و503 آلاف جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و700 ألف جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 24 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق نحو 6 ملايين جنيه في ثاني أيام عرضه، ثم قلّت إيراداته تدريجيا. وواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض. كما تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم بجودة عالية من إحدى قاعات
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، تخطي الـ80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوما فقط على طرحه بدور العرض، حيث حصد 80 مليونا و200 ألف جنيه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت إيراداته عند 80 مليونا قبل حلول عيد الأضحى. وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل لهذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة في دور العرض، لا سيما أن الموسم ما زال في بدايته.
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هند صبري: «الفيل الأزرق 2» تحدّ كبير.. وهذا ما شجعني

أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقا، وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادتها للغاية بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، وهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مضيفة أن ما حمسها للمشاركة هو أن كل العناصر في الفيلم مميزة، سواء النص الجيد والمخرج والزملاء المشاركون، وكل هذه الأمور أسعدتها كثيرا، مؤكدة عدم تخوفها من المشاركة على الرغم من عدم مشاركتها من قبل في الجزء الأول.
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«ولاد رزق 2» يواصل تصدره للإيرادات ويحقق رقما قياسيا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس السبت نحو 3 ملايين و704 آلاف و880 جنيهًا. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم في 10 أيام عرض من حاجز الـ57 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 27 مليون جنيه. والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 24 يوما

نجح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الصعود للمركز الثاني بعد تفوقه على فيلم "خيال مآتة" الذي احتل نفس المركز لمدة 5 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى. وحقق "الفيل الأزرق 2" أمس الجمعة، إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و62 ألفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 77 مليونا و660 ألفا و517 جنيهًا في 24 يومًا. وبذلك اقترب "الفيل الأزرق 2" من تحطيم فيلم "كازابلانكا" صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. الفيلم بطولة النجوم "كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم"، إلى جانب وجود عدد من النجوم ضيوف شرف.
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«الفيل الأزرق 2» يصل لـ75 مليون جنيه في 23 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 74 مليونا و600 ألف جنيه، فى نحو 23 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الخميس 3 ملايين و600 ألف و652 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يصل لـ71 مليون جنيه في ثلاثة أسابيع

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 71 مليون جنيه، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف.
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إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» يحافظ على وجوده

تشهد دور العرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى، إذ بلغت حصيلة شباك التذاكر فى ثالث أيام العيد 19 مليونا و577 ألفا و693 جنيها، وتصدر القائمة فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» بطولة أحمد عز، محققا 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود. ويأتي فى المركز الثاني فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، محققا 6 ملايين و60 ألفا و811 جنيها، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسنى.
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