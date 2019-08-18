جريمة

حرقوا محاميًا بالبنزين.. حبس زوجين وطبيب في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
حبس
حبس
أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس طبيب بيطري وشقيقه وزوجته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالشروع في قتل محام بأن سكبوا على جسده مادة بترولية وأشعلوا فيه النيران، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين المتهم الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.
البداية كانت بورود بلاغ من أسرة «ناجي محمود» 45 عامًا، محام، مُقيم بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، يتهمون فيه كلا من: «علي.ا.ل» طبيب بيطري، وشقيقه «عبده»، وزوجته، جيرانهم بالقرية، بسكب البنزين على المحامي وإشعال النيران فيه، مما تسبب في
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الرضاعة-الطبيعية

لو مطلقة وعندك طفل.. «الرضاعة» لها ثمن في القانون

غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع متوفيات ومصابين. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 8357 س-ر ميكروباص "أجرة"، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.
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بسبب الغيرة.. مراهقة تذبح شقيقتها في عشة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية لغز ذبح «طفلة العشة» التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات والعثور عليها مذبوحة من الرقبة في عشة مقابلة لمنزل أسرتها بقرية أبو عشري التابعة لمركز بلقاس، الخميس الماضي، وتبين أن وراء الجريمة شقيقتها الكبرى المراهقة، إذ ذبحتها للتخلص منها، لغيرتها من اهتمام أبويها بالطفلة أكثر منها، وتحميلها مسؤولية رعايتها أثناء تغيبهما عن المنزل ولومهما الدائم لها إذا أصاب الصغيرة أي مكروه أو اشتكت لهما منها، حتى وصل الأمر لمعاقبتها بالضرب بسبب الطفلة.
الساعات الأخيرة فى حياة فكهانى بنها (1)

أنا زهقت منك.. الساعات الأخيرة فى حياة «فكهاني بنها»

كانت الحياة تسير بشكل طبيعى أمس على كوبرى قرية جمجرة الجديدة، التابعة لمركز بنها، فالكل مشغول بحاله وفجأة تبدل المشهد إلى صراخ وحالة من الارتباك والهلع بين الأهالي الذين شاهدوا الحادث، عندما صاح أحد المارة «عم خالد اتقتل» وهرول الأهالى إلى مكان الصوت، فوجدوا فكهانيا غارقا فى دمائه وبجسده عدة طلقات نارية وحاولوا الإمساك بقاتله الذى كان يحمل سلاحا لكنه نجح فى الفرار. وبعد دقائق معدودة وصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة لتبدأ عملية البحث والتحرى لكشف ملابسات الحادث.
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يشعل-النيران-في-جسد-زميله

ضبط زوجين وطبيب حرقوا محاميًا بـ«البنزين» في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من ضبط طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بسكب مادة بترولية على جسد محامي وإشعال النيران فيه والتسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابع لدائرة المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثه -علي-الطريق (1)

حفرا قبرهما.. بحثا عن كابل فصعقتهما الكهرباء بطوخ

لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، في أثناء حفرهما لإصلاح كابل كهربائي في قرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ، فصعقهما التيار عقب قطع كابل أرضى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ، بينما اتهمت أسرتاهما المقاول بالتسبب في وفاتهما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وكلف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها.
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