حرقوا محاميًا بالبنزين.. حبس زوجين وطبيب في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

حبس

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس طبيب بيطري وشقيقه وزوجته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالشروع في قتل محام بأن سكبوا على جسده مادة بترولية وأشعلوا فيه النيران، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين المتهم الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

البداية كانت بورود بلاغ من أسرة «ناجي محمود» 45 عامًا، محام، مُقيم بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، يتهمون فيه كلا من: «علي.ا.ل» طبيب بيطري، وشقيقه «عبده»، وزوجته، جيرانهم بالقرية، بسكب البنزين على المحامي وإشعال النيران فيه، مما تسبب في

البداية كانت بورود بلاغ من أسرة «ناجي محمود» 45 عامًا، محام، مُقيم بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، يتهمون فيه كلا من: «علي.ا.ل» طبيب بيطري، وشقيقه «عبده»، وزوجته، جيرانهم بالقرية، بسكب البنزين على المحامي وإشعال النيران فيه، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة بالذراع اليسرى ومناطق بأنحاء متفرقة بالصدر والساق اليسرى.



وتبين من التحريات وشهادة الجيران، نشوب مشاجرة بين المتهم الأول وجار له يدعى «أحمد» بسبب خلافات مالية، وحينما حاول المجني عليه التدخل لفضها أقدم المتهمون الثلاثة على حرقه، بينما جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع في القتل، بينما أفاد المتهمون أنهم لم يقصدوا حرق المجني عليه أو إصابته.







