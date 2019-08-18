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يد تبني.. معهد الأورام يعود للعمل بعد التفجير

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
معهد الأورام يعود للعمل
معهد الأورام يعود للعمل
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عودة معهد الأورام للعمل بكامل طاقته واستقبال المرضى، بعد تعرضه للتلف والتدمير جراء التفجير الإرهابي الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن سقوط 22 قتيلا و47 جريحا، قائلا إن المعهد استقبل المرضى في كافة التخصصات الطبية سواء في إجراءات الكشف الطبي بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، وإن العمل ما زال جاريا في بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى، مثل أعمال الإصلاحات بالمبنى الإداري، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبنى.
وأشار الخشت، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى إنه من المتوقع الانتهاء من العمل على إصلاح التلفيات خلال فترة وجيزة، وبما لا يتعارض مع عمل المعهد الطبي والعلاجي.وأكد أن العمل لن يتوقف على إصلاح التلفيات الناتجة عن الحادث الإرهابي فقط، بل سيمتد ليشمل عمل العديد من الإصلاحات والتجديدات داخل منشآت المعهد بما
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السيسي (5)

السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
شاطئ الاسكندرية

طلب إحاطة لانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية

تقدم النائب مصطفى محمود الطلخاوي، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، بشأن انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام بغرب محافظة الإسكندرية. وأوضح فى طلبه أن ذلك نتيجة قيام شركة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة والمكس بإلقاء مخلفات مياه الصرف داخل مياه البحر، الأمر الذى تسبب في انتشار الديدان والأوبئة بشكل كبير للغاية على الشاطئ، ما يعكر مياه البحر ويصيب أهالي المنطقة بالأمراض والأوبئة المعدية الضارة بحياتهم.
المسن داخل المستشفى (2)

قرار من محافظ أسوان بشأن طرد مسن خارج المستشفى العام

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة واقعة طرد مريض مسن من مستشفى أسوان التخصصى العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي، للتحقيق الفورى ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل. وكشف حنفي، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء المريض بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.
وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (4)

الآثار: ترميم البارون بـ100 مليون جنيه.. وافتتاحه نوفمبر 2020

أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الترميم داخل قصر البارون في مصر الجديدة، وفي تصريحات له، خلال الجولة، نفى العناني إزالة السور الأثري المحيط بقصر البارون من الخارج، إذ أن السور الذي تمت إزالته لا علاقة له بالقصر، بل هو سور حديدي تم تشيده عام 2006، وتم إزالته عند بدء أعمال الترميم لأنه لا يتوافق مع الطبيعة التاريخية والأثرية للقصر، مشيرا إلى أن قصر البارون سيكون جاهزا لاستقبال المواطنين في نوفمبر 2020.
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أعمال ترميم معهد الأورام 2

معهد الأورام يعود لقوته خلال أيام.. والخشت: مصر لن تنكسر

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أعمال الصيانة بمعهد الأورام، تجري على قدم وساق في جميع الاتجهات، ولم يتبق سوى أيام قليلة على بدأ العمل بالمعهد بكامل طاقته من جديد، موضحا: «يتبقى أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالى لمعهد الأورام، وأكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها»، مضيفا خلال كلمة هنأ فيها المصريين بعيد الأضحى المبارك، «عام وعيد وأنتم طيبين مجددا.. .مصر أبدا لن تنكسر».
ترامب

أمريكا تدين «تفجير معهد الأورام»: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أعلنت الخارجية الأمريكية، إدانتها للهجوم على مركز المعهد القومي للأورام في المنيل، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

ليس بينهم صلاح.. 17 مليون جنيه حصيلة تبرعات معهد الأورام

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، قائمة الأسماء التى تبرعت بالجنيه المصري لصالح معهد الأورام، حتى يوم أمس، على أن يتم الإعلان عن أسماء المتبرعين بالدولار في وقت لاحق، لأنها ستتأخر، وأن "كشوف البنوك قيد التجهيز"، -على حد قوله-، مؤكدا أن الإعلان يأتى في إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي وصلت لدعم المعهد، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمامه على كورنيش المنيل وعبر الخشت عن تقديره للشعب المصري وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر ومعهد الأورام من خلال التبرعات.
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