يد تبني.. معهد الأورام يعود للعمل بعد التفجير

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

معهد الأورام يعود للعمل

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عودة معهد الأورام للعمل بكامل طاقته واستقبال المرضى، بعد تعرضه للتلف والتدمير جراء التفجير الإرهابي الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن سقوط 22 قتيلا و47 جريحا، قائلا إن المعهد استقبل المرضى في كافة التخصصات الطبية سواء في إجراءات الكشف الطبي بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، وإن العمل ما زال جاريا في بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى، مثل أعمال الإصلاحات بالمبنى الإداري، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبنى.

وأشار الخشت، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى إنه من المتوقع الانتهاء من العمل على إصلاح التلفيات خلال فترة وجيزة، وبما لا يتعارض مع عمل المعهد الطبي والعلاجي.وأكد أن العمل لن يتوقف على إصلاح التلفيات الناتجة عن الحادث الإرهابي فقط، بل سيمتد ليشمل عمل العديد من الإصلاحات والتجديدات داخل منشآت المعهد بما