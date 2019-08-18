تفاصيل واقعة تربية بط أعلى استراحة قيادي بالبريد

تحرير:هيثم بطاح ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

بط - صورة أرشيفية

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الاستراحة التى شهدت واقعة تربية البط أعلى سطح مبنى البريد بمنطقة المنشبة ببنها، مؤجرة بمبلغ رمزي لنائب مدير المنطقة "ر. خ" ومخصصة لإقامته وأسرته منذ فترة، كونه مغتربا وليس من أبناء المحافظة، وتم وضع أقفال جديدة على الأبواب وجرد وتحريز كافة المتعلقات الموجودة بالمكان عقب الواقعة، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة من قبل مدير المنطقة. وكان عدد من رواد موقع "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو وصور بط يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية.

ويظهر فى الفيديو شخص يعد الطعام للطيور. وفور انتشار الواقعة، قرر مدير منطقة بريد القليوبية تشكيل لجنتين من التفتيش والشؤون القانونية، للتحقيق فيها وأخطر رئيس الهيئة العامة للبريد ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم بالأمر، وتم استلام حرز المفاتيح الخاصة بالمكان لحين انتهاء التحقيقات وظهور النتائج،