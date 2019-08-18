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تفاصيل واقعة تربية بط أعلى استراحة قيادي بالبريد

تحرير:هيثم بطاح ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
بط - صورة أرشيفية
بط - صورة أرشيفية
كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الاستراحة التى شهدت واقعة تربية البط أعلى سطح مبنى البريد بمنطقة المنشبة ببنها، مؤجرة بمبلغ رمزي لنائب مدير المنطقة "ر. خ" ومخصصة لإقامته وأسرته منذ فترة، كونه مغتربا وليس من أبناء المحافظة، وتم وضع أقفال جديدة على الأبواب وجرد وتحريز كافة المتعلقات الموجودة بالمكان عقب الواقعة، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة من قبل مدير المنطقة. وكان عدد من رواد موقع "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو وصور بط يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية.
ويظهر فى الفيديو شخص يعد الطعام للطيور. وفور انتشار الواقعة، قرر مدير منطقة بريد القليوبية تشكيل لجنتين من التفتيش والشؤون القانونية، للتحقيق فيها وأخطر رئيس الهيئة العامة للبريد ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم بالأمر، وتم استلام حرز المفاتيح الخاصة بالمكان لحين انتهاء التحقيقات وظهور النتائج،
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السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
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طلب إحاطة لانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية

تقدم النائب مصطفى محمود الطلخاوي، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، بشأن انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام بغرب محافظة الإسكندرية. وأوضح فى طلبه أن ذلك نتيجة قيام شركة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة والمكس بإلقاء مخلفات مياه الصرف داخل مياه البحر، الأمر الذى تسبب في انتشار الديدان والأوبئة بشكل كبير للغاية على الشاطئ، ما يعكر مياه البحر ويصيب أهالي المنطقة بالأمراض والأوبئة المعدية الضارة بحياتهم.
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قرار من محافظ أسوان بشأن طرد مسن خارج المستشفى العام

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة واقعة طرد مريض مسن من مستشفى أسوان التخصصى العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي، للتحقيق الفورى ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل. وكشف حنفي، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء المريض بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.
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الآثار: ترميم البارون بـ100 مليون جنيه.. وافتتاحه نوفمبر 2020

أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الترميم داخل قصر البارون في مصر الجديدة، وفي تصريحات له، خلال الجولة، نفى العناني إزالة السور الأثري المحيط بقصر البارون من الخارج، إذ أن السور الذي تمت إزالته لا علاقة له بالقصر، بل هو سور حديدي تم تشيده عام 2006، وتم إزالته عند بدء أعمال الترميم لأنه لا يتوافق مع الطبيعة التاريخية والأثرية للقصر، مشيرا إلى أن قصر البارون سيكون جاهزا لاستقبال المواطنين في نوفمبر 2020.
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مزرعة-بط

«تحريز البط» في واقعة مكتب بريد القليوبية

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية رفض ذكر اسمه، أنه يتم حاليا إعادة جرد استراحة نائب مدير المنطقة "ر. خ" والتى شهدت واقعة "تربية البط" أعلى سطح المبنى الذى يتضمن الاستراحة بالدور الثانى ومكتب بريد بنها بالدور الأول، كما تم وضع أقفال جديدة على الأبواب وتحريز الطيور وكل المتعلقات الموجودة بالمكان لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة، لافتا أن نائب مدير المنطقة مقرر خروجه على المعاش بعد نحو 10 شهور من الآن ووارد أن يتم عزله من منصبه وإعادة توزيعه من جديد بإحدى المحافظات.
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التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
مزرعة-بط

تفاصيل جديدة في «تربية البط» أعلى مكتب بريد بنها

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية -رفض ذكر اسمه- أن الشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو "تربية البط" أعلى سطح مبنى مكتب بريد بنها يدعى "ر. خ" وهو نائب مدير المنطقة، مشيرا إلى أنه مغترب من محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو وصورا لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بإعداد الطعام للطيور.
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أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
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