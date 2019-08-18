هل يستطيع جونسون القضاء على الإسلاموفوبيا ببريطانيا؟

في يوليو واجه رئيس الوزراء الجديد اتهامات متجددة بالإسلاموفوبيا بعد اكتشاف مقال له في عام 2007 ادعى فيه أن الإسلام تسبب في تخلف البلدان الإسلامية

تحرير:أحمد سليمان ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

لم تكن هانية آدمز مسلمة منذ ولادتها، حيث نشأت في أسرة من السيخ في وسط إنجلترا، واعتنقت الإسلام قبل عقد من الزمن، وهي في الـ25 من عمرها. منذ ذلك الحين اختارت ارتداء النقاب، لذلك فهي تعرف معنى أن تكون مختلفا، وتقول "إذا قارنت حياتي مع ما كانت عليه من قبل، فأعتقد أن هناك تحيزا ضد المسلمين، الناس يترددون في التحدث إلى نساء مثلي، بسبب الصورة النمطية من كوننا متطرفات، أو مضطهدات، أو أننا لا يمكننا تحدث الإنجليزية". وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد أثار الجدل العام الماضي، بسبب النقاب عندما شبّه المنتقبات بـ"صناديق البريد" و"لصوص البنوك".

وتقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن جونسون عندما أجرى تلك المقارنة كان يحاول الدفاع عن حق المرأة في ارتداء النقاب، لكن اختياره للكلمات أثار غضبا وإدانة واسعة النطاق، ودفع الكثيرين من الساسة والعامة إلى التشكيك في شخصية جونسون واتهامه بتعزيز معاداة المسلمين. لقد اعتذر جونسون عن هذه التصريحات، قائلا خلال

وتقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن جونسون عندما أجرى تلك المقارنة كان يحاول الدفاع عن حق المرأة في ارتداء النقاب، لكن اختياره للكلمات أثار غضبا وإدانة واسعة النطاق، ودفع الكثيرين من الساسة والعامة إلى التشكيك في شخصية جونسون واتهامه بتعزيز معاداة المسلمين.

لقد اعتذر جونسون عن هذه التصريحات، قائلا خلال حملته لرئاسة الوزراء: "بقدر ما كانت كلماتي قد أثارت حالة من الجدل على مدى العشرين أو الثلاثين عاما الماضية، خلال عملي بالصحافة، أخذ الناس هذه الكلمات من مقالاتي وأبرزوها، بالطبع أنا آسف على ما سببته كلماتي"، إلا أنه أضاف: "سأستمر في التحدث بكل وضوح ممكن".

في يوليو واجه رئيس الوزراء الجديد، اتهامات متجددة بالإسلاموفوبيا بعد اكتشاف مقال له في عام 2007 ادعى فيه أن الإسلام تسبب في تخلف البلدان الإسلامية.

والآن يدير جونسون دولة أصبحت فيها حياة المسلمين أكثر عدائية في السنوات الأخيرة.

وتعمل هانية آدمز الآن ناطقة باسم مسجد "جرين لاين" في برمنجهام، وهي مدينة تضم واحدة من أكبر المجتمعات الإسلامية في بريطانيا.

وغالبا ما تكون المساجد في الغرب قلب المجتمعات الإسلامية، حيث يأتي الآباء للصلاة بينما يلعب أطفالهم في الطابق السفلي، هناك أيضا بنك للطعام مفتوح للجميع بغض النظر عن دياناتهم.

في مارس الماضي استهدف المخربون خمسة مساجد في سلسلة من الهجمات، مما ترك المجتمع المسلم في برمنجهام على أهبة الاستعداد.

خلف المدخل المسور لمسجد "جرين لاين"، هناك علامات ملحوظة على تشديد الأمن، حيث تقوم كاميرات بمراقبة الحركة في مكان، بينما تحذر اللافتات المصلين مما يجب عليهم فعله "في حالة حدوث هجوم بالأسلحة النارية".

وتتلقى الجالية المسلمة في بريطانيا المئات من الرسائل المجهولة على مدار عامين ابتداء من يونيو 2016، والتي تدعو إلى العنف وسوء المعاملة ضد المسلمين.

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أبرز الهجمات ضد المسلمين كانت في يونيو 2017، عندما دهست شاحنة مجموعة من المارة حضروا لأداء صلاة العشاء في مسجد "فينسبري بارك" في لندن، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 11 شخصا، كما هوجم عدد من المساجد وأشعلت فيها النيران.

وتدعم الإحصاءات الرسمية هذه الأدلة، فعلى الرغم من أنهم يشكلون أقل من 5% من سكان بريطانيا البالغ عددهم 66 مليون نسمة، فإن 52% من جرائم الكراهية الدينية التي ارتكبت في إنجلترا وويلز بين عامي 2017 و 2018 استهدفت المسلمين، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية عام 2018.

وهذا يتناسب مع نمو جرائم الكراهية بشكل عام، فبين عامي 2017 و2018، كان هناك نحو 94 ألف جريمة كراهية، بزيادة 17% عن العام السابق.

وتشير الشبكة الأمريكية إلى أن "الإسلاموفوبيا" ليس ظاهرة جديدة في بريطانيا، لكن تم استغلالها مؤخرا من قبل جماعات ونشطاء اليمين المتطرف، حيث أشارت منظمة "هوب نوت هايت" المناهضة للعنصرية، في تقريرها لعام 2019 إلى أن "التحيز ضد المسلمين حل محل الهجرة كمحرك رئيسي لتعزيز اليمين المتطرف".

وترى هانية آدمز أن الإعلام والسياسيين يتحملون مسؤولية كبيرة عن النمو المستمر في المشاعر المعادية للمسلمين في بريطانيا، ففي أعقاب تعليقات جونسون عام 2018، كانت هناك زيادة في حوادث الكراهية، وفقا لمنظمة "تيل ماما"، غير الحكومية التي تراقب الهجمات ضد المسلمين في إنجلترا.

ويؤكد بعض الأكاديميين أهمية انتباه أفراد مثل جونسون لما يقولونه، حيث قال عبد العظيم أحمد الباحث في مركز دراسة الإسلام في بريطانيا: "هناك قلق بشأن الطريقة التي يتم بها تصوير المسلمين ومشاركتهم وفهمهم من قبل السياسيين ووسائل الإعلام".

وأضاف: "في الوقت الذي تبدو فيه رئاسة بوريس جونسون للوزراء مثيرة للقلق بالنظر إلى تاريخه، إلا أنها من نواح كثيرة مجرد استمرار لسياسات رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في التحول نحو اليمين"، في إشارة إلى نهج ماي المتشدد تجاه الهجرة.

في برمنجهام، بالقرب من مسجد "جرين لاين"، كانت "اقرأ بشير" البالغة من العمر 20 عاما، تتسوق مع والدتها حيث تمتلئ الشوارع بمحال الجزارة والمطاعم والمتاجر الحلال، وقالت إنها "غير سعيدة" بشأن تولي جونسون رئاسة الوزراء بسبب تصريحاته.

وأضافت "أنه إذا كان شخص ما يقول ذلك عن النساء المسلمات، فبإمكاننا توقع كيف سيكون مستقبلنا"، وتابعت: "أعتقد أن الحكومة يمكنها أن تدافع عنا قليلا وتقول إنه 'ليس كل المسلمين إرهابيين، وهذا حقيقي، فقد يكون هناك بعض المتطرفين، ولكن هذا لا يعني أن المجتمع بأسره سيئ".

في مسجد "بيت الفتوح" في لندن، أحد أكبر المساجد في أوروبا الغربية، هناك إجماع واسع من الناس أن تصريحات جونسون السابقة يجب ألا تكون مقياسا لأدائه في منصبه الجديد.

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وتقول "سي إن إن" إن الناس يتذكرون جونسون، الذي كان عمدة لندن بين عامي 2008 و2016، كصديق للمسجد، وشارك في مناسبات متعددة.

حيث يتذكر سيد يوسف أحمد، طالب الطب والمتطوع في المسجد ذلك قائلا: "لقد جاء إلى المسجد ثلاث مرات، وانخرط بالفعل مع المجتمع المسلم، كنا نشعر أنه عمدة جيد بالنسبة لنا".

من جانبه يوضح محمود رفيق رئيس العلاقات الخارجية في المسجد: "لقد شعرت جميع النساء بالإهانة من تعليقات جونسون، لكن يجب أن نمنحه الفرصة، فربما لا يعني ذلك"، وأضاف: "إذا نظرت إلى سجل إنجازاته، مقابل هذا التعليق، سترى كم كان الأمر بسيطا".

بدلا من ذلك، يريد رفيق أن يترك الماضي كما هو، قائلا: "نحن نتطلع إلى المستقبل، نريد العمل مع الحكومة ودعمها بكل ما نستطيع للقضاء على الإسلاموفوبيا، وكل جرائم الكراهية".

ويعد الحوار على رأس قائمة الأشياء التي يرغب الكثيرون في المجتمع الإسلامي في بريطانيا أن يتبناها رئيس الوزراء الجديد الآن، حيث تقول آدمز: "يحتاج جونسون إلى الجلوس مع أشخاص يقومون بالأبحاث التي تضم الحقائق والأرقام، ورؤية ما يمكن أن يفعله كرئيس للوزراء لدعم المجتمع الإسلامي".

وخلصت إلى أن "الشيء الأكثر أهمية هو أننا لسنا مختلفين عن أي شخص آخر في المجتمع"، وأضافت "نحن لا نختلف عن جيراننا. نحن لا نختلف عن المسيحيين أو اليهود، نحن جميعا متماثلون، نحن بريطانيون، نحن جزء من نسيج المجتمع".