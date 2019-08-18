جريمة

بسبب الغيرة.. مراهقة تذبح شقيقتها في عشة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
قتل
قتل
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية لغز ذبح «طفلة العشة» التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات والعثور عليها مذبوحة من الرقبة في عشة مقابلة لمنزل أسرتها بقرية أبو عشري التابعة لمركز بلقاس، الخميس الماضي، وتبين أن وراء الجريمة شقيقتها الكبرى المراهقة، إذ ذبحتها للتخلص منها، لغيرتها من اهتمام أبويها بالطفلة أكثر منها، وتحميلها مسؤولية رعايتها أثناء تغيبهما عن المنزل ولومهما الدائم لها إذا أصاب الصغيرة أي مكروه أو اشتكت لهما منها، حتى وصل الأمر لمعاقبتها بالضرب بسبب الطفلة.
وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي القرية بالعثور على طفلة تدعى «جنى.ع.أ»، 5 أعوام، مذبوحة من الرقبة بسكين حاد ومسجاة على وجهها داخل إحدى العشش أمام منزلها بعزبة ستاموني.  وتبين أن
اقرأ المزيد
الرضاعة-الطبيعية

لو مطلقة وعندك طفل.. «الرضاعة» لها ثمن في القانون

غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع متوفيات ومصابين. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 8357 س-ر ميكروباص "أجرة"، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.
حبس-متهمين-ارشيفية

حرقوا محاميًا بالبنزين.. حبس زوجين وطبيب في الشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس طبيب بيطري وشقيقه وزوجته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالشروع في قتل محام بأن سكبوا على جسده مادة بترولية وأشعلوا فيه النيران، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين المتهم الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.
الساعات الأخيرة فى حياة فكهانى بنها (1)

أنا زهقت منك.. الساعات الأخيرة فى حياة «فكهاني بنها»

كانت الحياة تسير بشكل طبيعى أمس على كوبرى قرية جمجرة الجديدة، التابعة لمركز بنها، فالكل مشغول بحاله وفجأة تبدل المشهد إلى صراخ وحالة من الارتباك والهلع بين الأهالي الذين شاهدوا الحادث، عندما صاح أحد المارة «عم خالد اتقتل» وهرول الأهالى إلى مكان الصوت، فوجدوا فكهانيا غارقا فى دمائه وبجسده عدة طلقات نارية وحاولوا الإمساك بقاتله الذى كان يحمل سلاحا لكنه نجح فى الفرار. وبعد دقائق معدودة وصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة لتبدأ عملية البحث والتحرى لكشف ملابسات الحادث.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org