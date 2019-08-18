شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

لا يزال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يأمل في الحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، لتجنب الخروج في أكتوبر المقبل بلا صفقة واضحة

تحرير:محمود نبيل ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

بوريس جونسون

على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المملكة المتحدة تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم ذلك باتفاق أو بدون، غير أن الجولة التي سيخوضها رئيس الحكومة البريطانية ستشمل "نقاشا ضئيلا للغاية" حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات في فرنسا وألمانيا، خاصة في ظل العديد من الأزمات