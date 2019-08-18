شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

لا يزال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يأمل في الحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، لتجنب الخروج في أكتوبر المقبل بلا صفقة واضحة
على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المملكة المتحدة تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم ذلك باتفاق أو بدون، غير أن الجولة التي سيخوضها رئيس الحكومة البريطانية ستشمل "نقاشا ضئيلا للغاية" حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات في فرنسا وألمانيا، خاصة في ظل العديد من الأزمات
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المملكة المتحدة تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم ذلك باتفاق أو بدون، غير أن الجولة التي سيخوضها رئيس الحكومة البريطانية ستشمل "نقاشا ضئيلا للغاية" حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات في فرنسا وألمانيا، خاصة في ظل العديد من الأزمات التي قد تحرج حكومته في المستقبل القريب.
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وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن الوثيقة المشتركة بين الحكومات حول الاستعدادات لخروج دون اتفاق، والتي يطلق عليها اسم عملية "يلوهامر"، تكشف أن المملكة المتحدة قد تواجه أيضًا أشهرًا من الاضطراب في موانيها.
وتؤكد الوثيقة التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد يؤدي إلى ندرة الطعام الطازج وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى نقص الوقود وفقدان 2000 وظيفة إذا حددت الحكومة تعريفة استيراد البنزين بـ0%، مما قد يؤدي إلى إغلاق مصفاتين للنفط.
وبخلاف الجوانب الاقتصادية، سيتعين على مرضى المملكة المتحدة الانتظار لفترة أطول للحصول على الأدوية، بما في ذلك لقاحات الأنسولين والإنفلونزا، وذلك بالإضافة إلى الفوضى العامة والتوترات المجتمعية الناجمة عن نقص الغذاء والدواء، حسب ما جاء في الوثيقة.
وفي هذا السياق قال وزير الطاقة كواسي كوارتينج لشبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الأحد: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، يجب أن نكون مستعدين للمغادرة دون اتفاق.. هذه هي دائمًا سياسة الحكومة".
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وقال إن رئيس الوزراء كان "شديد التركيز" على الاستعدادات المتعلقة بالخروج بلا صفقة، والذي يتزايد فرصه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الخوف في هذا الصدد أمر مشروع.
ومن جانبه قال الرئيس السابق للخدمة المدنية البريطانية، اللورد بوب كيرسك، والذي وصف الوثيقة بأنها "ذات مصداقية"، إنها "تحدد حجم المخاطر التي نواجهها مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في كل مجال تقريبًا".
وقال لراديو هيئة الاذاعة البريطانية: "هذه المخاطر قاسية تمامًا بالنسبة لهذا البلد، لذلك يتعين علينا التحمل واستكشاف كل السبل لتجنبها".
وعلى مستوى ملف أيرلندا، قال نائب رئيس الوزراء سيمون كوفيني، في تغريدة على موقع تويتر، إن بلاده "كانت دائمًا واضحة.. يجب تجنب الحدود الصعبة في أيرلندا".
وتعول أيرلندا على البند الوارد في اتفاقية الانسحاب التي أصدرتها رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي، والتي تسمح لأيرلندا الشمالية باتباع بعض القواعد التجارية التي تتبعها جمهورية أيرلندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي منع وجود حدود قاسية".
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وبطبيعة الحال من المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء البريطاني خلال رحلته، والتي ستشمل برلين، للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الأربعاء المقبل، قبل التوجه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رحلة ينظر إليها عالميا على أنها جولة الحسم الأخيرة.