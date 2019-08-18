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شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

لا يزال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يأمل في الحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، لتجنب الخروج في أكتوبر المقبل بلا صفقة واضحة
تحرير:محمود نبيل ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المملكة المتحدة تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم ذلك باتفاق أو بدون، غير أن الجولة التي سيخوضها رئيس الحكومة البريطانية ستشمل "نقاشا ضئيلا للغاية" حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات في فرنسا وألمانيا، خاصة في ظل العديد من الأزمات
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تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لموجة انتقادات شديدة لتأييده النظام الإيراني، وذلك على هامش حفل أقيم أول من أمس، الجمعة، في برلين، استقبل خلاله السفير الإيراني الجديد. إذاعة "دويتشه فيله" أفادت في تقرير لها، أن بعض السياسيين الألمان انتقدوا بشدة الترحيب المهيب بالسفير الإيراني الجديد، محمود فرازندة. ورفعت الحكومة الألمانية علم النظام الإيراني، في مقر الرئيس في قصر بيلفيو في برلين. وتساءلت "بيلد": "هل يجب أن يستقبل سفير نظام قاتل حقا بمثل هذا الترحيب مثل أي سفير آخر؟!"، بحسب الإذاعة.
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أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفضها الطلب الأمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي تم الإفراج عنها أول من أمس الجمعة. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وتنص المذكرة على أن الناقلة وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناءً على مخالفة القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال وقوانين الحيازة المبنية على علاقات بالإرهاب.
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أزمة بين بريطانيا وكندا بعد إسقاط الجنسية عن «داعشي»

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، الداعشي البريطاني المعروف باسم "الجهادي جاك". ووفقًا لتقارير محلية فقد أثارت الخطوة البريطانية خلافا دبلوماسيا حادا مع كندا، وذلك قبل لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظيره البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع المقرر إقامتها في فرنسا نهاية الأسبوع الجاري. صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن ليتس البالغ من العمر 24 عامًا، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، ولكنه أعلن أنه عدو لبريطانيا بعد هروبه من منزله في مقاطعة أوكسفورد شاير إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
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هل يستطيع جونسون القضاء على الإسلاموفوبيا ببريطانيا؟

لم تكن هانية آدمز مسلمة منذ ولادتها، حيث نشأت في أسرة من السيخ في وسط إنجلترا، واعتنقت الإسلام قبل عقد من الزمن، وهي في الـ25 من عمرها. منذ ذلك الحين اختارت ارتداء النقاب، لذلك فهي تعرف معنى أن تكون مختلفا، وتقول "إذا قارنت حياتي مع ما كانت عليه من قبل، فأعتقد أن هناك تحيزا ضد المسلمين، الناس يترددون في التحدث إلى نساء مثلي، بسبب الصورة النمطية من كوننا متطرفات، أو مضطهدات، أو أننا لا يمكننا تحدث الإنجليزية". وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد أثار الجدل العام الماضي، بسبب النقاب عندما شبّه المنتقبات بـ"صناديق البريد" و"لصوص البنوك".
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بوريس-جونسون (1.) (2)

صدام متوقع بين جونسون ومجلس العموم حول «البريكست»

على الرغم من حزم بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الجديد، في التعامل مع ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم "البريكست"، فإنه لا يرغب في الدخول بمواجهة مع مجلس العموم البريطاني لسبب يتعلق بهذا الملف الشائك. بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، قد يصطدم في مواجهة مع مجلس العموم، والذي لا يزال يملك حق القبول أو الرفض لهذا المقترح في غضون الشهرين المتبقيين على موعد الخروج الرسمي من اليورو.
بوريس جونسون

الدواعي الأمنية تهدد خروج بريطانيا من أوروبا بلا اتفاق

على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت حكومة تيريزا ماي في بريطانيا الابتعاد عن أي اتجاه قد يقودها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الملف الذي يعرف عالميا بالبريكست، دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجلس العموم البريطاني.. الخروج بلا اتفاق، وإن لم يكن خيارًا مطروحًا لدى الحكومة البريطانية السابقة، بات الآن شبحا يهدد العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في بريطانيا، خاصة أن بوريس جونسون رئيس الحكومة الجديدة يُصر على الخروج في الموعد النهائي للبريكست بنهاية أكتوبر المقبل.
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صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

بات من المتوقع أن شهر العسل في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد من الأزمات قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين. بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.
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بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا

يعي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون، مدى صعوبة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف عالميًا بـ"البريكست"، الذي كان السبب الرئيسي في رحيل تيريزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من الصعوبات التي يدركها بوريس جونسون، فإنه راهن بشكل رئيسي على الخطوات الجادة والفعالة لإتمام الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن تم ذلك دون اتفاق واضح ومسبق مع بروكسل بشأن الأوضاع فيما بعد الانفصال نهاية أكتوبر المقبل.
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