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أزمة بين بريطانيا وكندا بعد إسقاط الجنسية عن «داعشي»

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
الداعشي جاك
الداعشي جاك
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، الداعشي البريطاني المعروف باسم "الجهادي جاك". ووفقًا لتقارير محلية فقد أثارت الخطوة البريطانية خلافا دبلوماسيا حادا مع كندا، وذلك قبل لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظيره البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع المقرر إقامتها في فرنسا نهاية الأسبوع الجاري. صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن ليتس البالغ من العمر 24 عامًا، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، ولكنه أعلن أنه عدو لبريطانيا بعد هروبه من منزله في مقاطعة أوكسفورد شاير إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضافت الصحيفة أنه بعد اعتقاله من قبل السلطات الكردية، توسل للسماح له بالعودة إلى بريطانيا، وأكد أنه لم تكن لديه أي نية لتفجير البريطانيين، رغم قوله سابقا إنه أراد أن يصبح مفجرا انتحاريا. وأوضحت أن قرار وزارة الداخلية البريطانية تجريد ليتس من الجنسية يعني أنه أصبح الآن مسؤولية الحكومة الكندية، مضيفة
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

متحدية أمريكا «جبل طارق» ترفض مصادرة الناقلة جريس 1

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفضها الطلب الأمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي تم الإفراج عنها أول من أمس الجمعة. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وتنص المذكرة على أن الناقلة وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناءً على مخالفة القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال وقوانين الحيازة المبنية على علاقات بالإرهاب.
مظاهرة ضد بوريس جونسون

هل يستطيع جونسون القضاء على الإسلاموفوبيا ببريطانيا؟

لم تكن هانية آدمز مسلمة منذ ولادتها، حيث نشأت في أسرة من السيخ في وسط إنجلترا، واعتنقت الإسلام قبل عقد من الزمن، وهي في الـ25 من عمرها. منذ ذلك الحين اختارت ارتداء النقاب، لذلك فهي تعرف معنى أن تكون مختلفا، وتقول "إذا قارنت حياتي مع ما كانت عليه من قبل، فأعتقد أن هناك تحيزا ضد المسلمين، الناس يترددون في التحدث إلى نساء مثلي، بسبب الصورة النمطية من كوننا متطرفات، أو مضطهدات، أو أننا لا يمكننا تحدث الإنجليزية". وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد أثار الجدل العام الماضي، بسبب النقاب عندما شبّه المنتقبات بـ"صناديق البريد" و"لصوص البنوك".
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إيران تستعد لإرسال قوات لمرافقة الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق، أول من أمس، الجمعة. وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق، إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من الجمعة". وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.
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ضربة لأردوغان.. «المحامين» تقاطع احتفالية رئاسية

في صفعة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، أعلنت نقابات المحامين التركية، مقاطعتها مراسم قضائية احتفالية ستقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك نتيجة تدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان، والسيطرة المباشرة على القضاء. وأعلنت نقابة المحامين بأنقرة رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة أحوال التركية، ووكالة بولمبرج. كانت نقابة المحامين في مدينة إزمير هي أولى النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي، ومن حينها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة.
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فضائح بوريس جونسون.. «فبركة» أخبار ومشاكل أخلاقية

انتهت اليوم الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين لاختيار قائد له، ورئيس الوزراء الجديد، وذلك بفوز بوريس جونسون على منافسه جيرمي هانت، بعد حصوله على أصوات 66% من أعضاء الحزب المشاركين في التصويت البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو. وخلال مهنة امتدت لعقود كصحفي وسياسي، أثار رئيس الوزراء البريطاني الجديد الكثير من الجدل، بداية من فبركة الأخبار، وصولا إلى التصريحات العنصرية. وفيما يلي مجموعة من أكثر الحلقات إثارة للجدل في حياة وزير الخارجية وعمدة لندن السابق البالغ من العمر 55 عامًا، الذي سيتولى مهام منصبه غدا الأربعاء:
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تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.
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أزمات في انتظار جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

فاز بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين البريطاني الحاكم، وسيتولى منصب رئيس الوزراء خلفا للمنتهية ولايتها تيريزا ماي عندما تتنحى غدا الأربعاء. وعُين جونسون عمدة لندن السابق ووزير الخارجية البريطاني السابق، رسميا كزعيم جديد لحزب المحافظين، متغلبا على منافسه جيريمي هانت في اقتراع لأعضاء الحزب. وتأتي هذه الانتخابات بعد أن اضطرت ماي المحاصرة إلى الاستقالة بعد أن فقدت دعم حكومتها، وقد سئم الكثير من عدم قدرتها على تأمين خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
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