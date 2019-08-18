قرار من محافظ أسوان بشأن طرد مسن خارج المستشفى العام

تحرير:عوض سليم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

المسن داخل المستشفى

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة واقعة طرد مريض مسن من مستشفى أسوان التخصصى العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي، للتحقيق الفورى ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل. وكشف حنفي، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء المريض بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه فور مشاهدة الصور المتداولة، توجه إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، إذ تبين أن هذا الشخص من فاقدى العقل ومجهول الهوية، وبعد توقيع الكشف الطبى علية، تم إلقاءه خارج المستشفى بتعليمات من ممرضة غير مسئولة، وإنه أحال الواقعة للتحقيق لتوقيع الجزاء المناسب ومحاسبة المقصرين. وأشار