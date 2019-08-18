خطة لإنشاء 1000 مصنع.. فمن يُحيي المصانع المغلقة؟

تستهدف الحكومة إنشاء نحو 1000 مصنع ضمن مبادرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب والقضاء نهائيا على البطالة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تسعى الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بتشجيع الصناعة الوطنية، ومن ضمنها مبادرة إنشاء 1000 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على دعم الصناعة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، وبما يسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير.

مبادرة إنشاء 1000 مصنع أطلق بنك التنمية الصناعية مبادرة لتمويل ألف مصنع صغير ومتوسط بداية العام بتمويل مبدئى يصل إلى 7.5 مليار جنيه تساهم فى توفير 20 ألف فرصة عمل توجه لكل الأنشطة الصناعية خاصة كثيفة العمالة وذات التوجه التصديري. ويتم ضخ التمويل فى إطار مبادرة البنك المركزي بشروط ميسرة بسعر عائد يصل

مبادرة إنشاء 1000 مصنع

أطلق بنك التنمية الصناعية مبادرة لتمويل ألف مصنع صغير ومتوسط بداية العام بتمويل مبدئى يصل إلى 7.5 مليار جنيه تساهم فى توفير 20 ألف فرصة عمل توجه لكل الأنشطة الصناعية خاصة كثيفة العمالة وذات التوجه التصديري.

ويتم ضخ التمويل فى إطار مبادرة البنك المركزي بشروط ميسرة بسعر عائد يصل إلى 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة، ويستعان بشركة ضمان المخاطر الائتمانية لتوفير الضمانة لهذه المشروعات.

وقال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المرحلة الأولى من مبادرة إنشاء 1000 مصنع ستكون بدايتها في مدينة العاشر من رمضان، من خلال إنشاء نحو 700 مصنع على مساحات تتراوح ما بين 250 إلى 600 متر.

وأضاف السقطي أن هذه المصانع ستكون مخصصة لإنتاج المعدات والأجزاء اللازمة للتصنيع المحلي، وذلك لتصبح بديلا عن المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى إحلال الواردات بتوفير ماكينات للشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح هذه المرحلة خلال الشهرين المقبلين.

وعن حجم تمويلات مبادرة إنشاء 1000 مصنع، أوضح السقطي أن تكلفة إنشاء هذه المصانع تتخطى حاجز المليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في إحياء الصناعة المحلية، ودعم المنتج المصري بدلا من الاعتماد على عمليات الاستيراد من الخارج.

750 مليون جنيه تمويلات مبدئية

أعلن بنك التنمية الصناعية، عن تقديم تمويلات بقيمة 750 مليون جنيه ضمن مبادرة الألف مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال حمدي عزام نائب رئيس البنك، إن التمويلات مقسمة إلى تمويلات بقيمة 350 مليون جنيه لنحو 75 عميلا تم الموافقة عليها بالفعل، بخلاف حالات تحت الدراسة واستيفاء المستندات لنحو 56 عميلا بتسهيلات 400 مليون جنيه.

وأشار عزام إلى أن المبادرة ستحقق مردودا اقتصاديا يتمثل فى القيمة المضافة للمصانع الممولة والعملاء المرتبطة بها، وكذلك مردود اجتماعى من خلال توفير ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل، وبالتالى تخفيض معدلات البطالة.

تخصيص 5 مليارات جنيه لإنشاء 13 مجمعا صناعيا

أعلنت الحكومة عن تخصيص نحو 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، عن إنشاء نحو 13 مجمعا صناعيا، وذلك في إطار خطتها لخفض معدل البطالة، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأضاف الوزير أن هناك اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية، إدراكا لأهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطني.

وكان معدل البطالة في مصر قد تراجع ليبلغ نحو 7.4% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أزمة المصانع المغلقة

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ضرورة حل قضية المصانع المتعثرة بجانب إطلاق مبادرات لإحياء الصناعة المحلية وإنشاء مصانع جديدة، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع قد يصعب تشغيلها ولكن ذلك يتوقف على حالة المعدات والآلات الموجودة بها.

وأضاف المهندس أن مبادرة إنشاء 1000 مصنع تساهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المصرية الذى يعد أمرا ضروريا وحتميا لتنمية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا.

وبحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالى مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، فى حين يتراوح عدد المصانع المتعثرة ما بين 4 و7 آلاف جنيه.

وتتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتعثرة التى تفاقمت عقب الأحداث السياسية منذ عام 2011، فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها مما زاد من حدتها لا سيما عقب تعويم الجنيه.

وفي سبتمبر 2018، وقع اتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم مع شركة «يونيون كابيتال» للاستشارات المالية بهدف المساهمة فى حل مشكلة المصانع المتعثرة، والعمل على مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية التى تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية فى الدولة.





صندوق مخاطر إعادة تشغيل المصانع المغلقة

في نوفمبر 2016، أعلنت الحكومة عن تأسيس صندوق لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بنظام رأس مال المخاطر، وبرأس مال يقدر بنحو 150 مليون جنيه، ويسهم فيه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تحيا مصر، وبنك الاستثمار القومى، و"شركة أيادى" على أن يتم إسناد إدارته لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ويعتمد نظام عمل الصندوق على الدخول كمساهم في رأس مال الشركات المتعثرة، بنسب تتراوح ما بين 10% و25%، على أن يقوم الصندوق بضخ الأموال المطلوبة لإعادة هيكلة الشركة ماليا وإداريا، وسيقوم الصندوق بالتخارج تدريجيا، بعد إعادة التشغيل واستقرار الأوضاع وتحقيق معدلات ربحية جيدة، ولا يمكن للصندوق منح قروض مباشرة، لأن هذا الأمر يقتصر على البنوك فقط.



