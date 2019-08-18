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خطة لإنشاء 1000 مصنع.. فمن يُحيي المصانع المغلقة؟

تستهدف الحكومة إنشاء نحو 1000 مصنع ضمن مبادرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب والقضاء نهائيا على البطالة
تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مصانع
مصانع
تسعى الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بتشجيع الصناعة الوطنية، ومن ضمنها مبادرة إنشاء 1000 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على دعم الصناعة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، وبما يسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير.
مبادرة إنشاء 1000 مصنع أطلق بنك التنمية الصناعية مبادرة لتمويل ألف مصنع صغير ومتوسط بداية العام بتمويل مبدئى يصل إلى 7.5 مليار جنيه تساهم فى توفير 20 ألف فرصة عمل توجه لكل الأنشطة الصناعية خاصة كثيفة العمالة وذات التوجه التصديري. ويتم ضخ التمويل فى إطار مبادرة البنك المركزي بشروط ميسرة بسعر عائد يصل
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البورصة-المصرية

البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بأرباح 5.3 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب، بدعم التفاؤل الذي يسود السوق في الفترة الحالية في ظل التوقعات القوية بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
بطاقات-تموينية

تبدأ الشهر المقبل| كيف تستبعد التموين غير المستحقين؟

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى إصدار سلسلة من القرارات متعلقة بمحددات صرف السلع التموينية خلال المنظومة الجديدة التى تستهدف إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد من هم دون ذلك وهذا ما نتج عنه إصدار شروط وضوابط للحصول على الدعم مقسمة على أربعة مراحل تحت شعار "الاستحقاق"، وتم فتح الباب للتظلم وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن موعد إيقاف الدعم بشكل نهائي مع حلول شهر سبتمبر على أن تكون هناك رسائل هاتفية على مدار الأسبوعين القادمين لإخطار المواطنين المستبعدين.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.
مشروعات-صغيرة (2)

قبل إقراره.. حوافز ومزايا قانون المشروعات الصغيرة

تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، وذلك في دور الانعقاد الأخير للبرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل. ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من المميزات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا للعاملين في القطاع للدخول في المنظومة الرسمية.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.
وزير-الماليه

تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة لتحفيز الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يعادل 40%، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يعادل 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية. كما ارتفعت المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه.
بطالة

التعبئة والإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل- يونيو" لعام 2019، إذ بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق. وأوضح الجهاز أن إجمالي قوة العمل، مشتغلين ومتعطلين، بلغ نحو 28.069 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.
الاقتصاد-المصري

5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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