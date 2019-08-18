متحدية أمريكا «جبل طارق» ترفض مصادرة الناقلة جريس 1

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

الناقلة جريس

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفضها الطلب الأمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي تم الإفراج عنها أول من أمس الجمعة. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وتنص المذكرة على أن الناقلة وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناءً على مخالفة القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال وقوانين الحيازة المبنية على علاقات بالإرهاب.

وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها، الجمعة، بعد احتجاز دام لأكثر من شهر، وأعلنت طهران استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط المفرج عنها. كان رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، قد قال في خطاب سابق أمام البرلمان: إنه "لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة الإيرانية