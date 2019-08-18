سعر غالٍ ومصنعية بالمزاج.. من ينظم سوق الذهب في مصر؟

شهدت أسعار الذهب خلال الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا أثار قلق التجار بشأن مستقبل الصناعة المحلية من الذهب خاصة بعد التراجع الأخير فى الإنتاج المحلى

تحرير:أسماء فتحى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

عدد من الأسباب العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق العالمي والمحلي خلال الأسبوعين الماضيين، منها الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والمشكلات الأخيرة التى أحدثتها إيران فى المنطقة، وظهور الأرجنتين على حافة الإفلاس، بالإضافة إلى خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لقول وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلا أن الأسعار في السوق المحلي ليست مرتبطة بمحددات معروفة، فضلا عن وجود مسميات مثل المصنعية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وفي محاولة للوقوف على ما يجري في سوق الذهب المصري، وكيف يمكن تنظيمه في ظل عشوائية من التسعير تتفاوت من منطقة لأخرى وتوقيت لآخر وتاجر لزميله في نفس المنطقة، كان لـ"التحرير" هذا التحقيق. غرفة صناعة الذهب: اللى عايز يتمتع يدفع وفي هذا الإطار يقول رفيق عباسي رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات

وفي محاولة للوقوف على ما يجري في سوق الذهب المصري، وكيف يمكن تنظيمه في ظل عشوائية من التسعير تتفاوت من منطقة لأخرى وتوقيت لآخر وتاجر لزميله في نفس المنطقة، كان لـ"التحرير" هذا التحقيق.

غرفة صناعة الذهب: اللى عايز يتمتع يدفع

وفي هذا الإطار يقول رفيق عباسي رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن تحديد قيمة المصنعية أمر أقرب إلى فن الرسم، فهناك من يقوم برسم لوحة فنية ويضع لها سعرا كبيرا، وآخر يصنع نفس اللوحة ويضع لها سعرا أقل، وهذا حال صناعة الذهب فى مصر وغيرها من الدول، كل مصنع يضع لمساته ويحدد سعره وفقا لعدد من المحددات، يأتى على رأسها كمية الذهب المهدر فى الصناعة وطول وقت الصنع وتعقيد المنتج نفسه، واللي "عايز يتمتع يدفع".

وأضاف عباسي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن بعض المشغولات الذهبية تحتاج إلى درجة عالية من النعومة ويهدر فى القطعة ما يقرب من الجرام، وبذلك فإن المصنع في حاجة إلى تعويض هذه الكمية المفقودة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك بعض التجار يغالون فى قيمة المصنعية بنسبة كبيرة، وهي للأسف بدون رقابة، ولن يكون هناك متحكم فى تسعير المصنعية، لأنها أمر يخضع لتقديرات شخصية لأصحاب المصانع، والمستهلك فى النهاية له حرية القرار فى أمر الشراء.

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وأكد رئيس غرفة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مكان البيع له دور كبير فى تحديد قيمة المصنعية التى يضعها التاجر وليس المصنع فقط، حيث لا يقارن محل تجارى فى أحد المولات الكبرى بمحل آخر فى الصاغة أو أحد الأحياء الشعبية بسبب مدخلات العمل من إيجار وعمالة وشكل عام وديكور وغير ذلك من الأمور التى يتحملها التاجر، وبالتالي يحملها على أسعار الذهب.

الغرف التجارية: هامش ربح التاجر فى الجرام الواحد لا يزيد على 10 جنيهات

وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، قال إن ربح التاجر فى الجرام الواحد لا يتعدى الـ 10 جنيهات كأقصى قيمة، أما فيما يتعلق بالمصنعية فهناك تقدير لها مرتبط بنوع وتصميم المنتج، فضلا عن التشطيب النهائي ودقته وثقل أو خفة حجم المنتج الذى قد يستغرق يوما فى تصنيعه وقد يستغرق أسبوعًا، وكلها أمور تتدخل فى تحديد قيمة المصنعية.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن هناك موديلات معقدة ومصنعيتها مرتفعة وهناك موديلات بسيطة ومصنعيتها أقل والمستهلك هو من يختار المنتج المناسب لذوقه، مشيرًا إلى أن مصنعية الشركات تقريبًا موحدة لأنها تصنع نفس المنتج، قائلا: المزعج للمستهلك هو القيمة الإجمالية دون احتساب قيمة رأس المال المعطل وهو سعر جرام الذهب، وكذلك الدمغة والضريبة، لأنها ثابتة ولا تتغير من محل لآخر، فهو ينظر للمصنعية فقط باعتبارها مهدرة دون النظر لاستمتاعه بالمنتج والتزين به، مضيفًا: "الفلوس المدفوعة بتتجمع بصعوبة وشقا".

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لا توجد رقابة على المصنعية.. والجريمة مرتبطة بأصل سعر المنتج

رفيق عباسي رئيس غرفة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية قال إن سوق الذهب لا يخضع لأية رقابة على هامش الربح أو المصنعية لأنهما أمور تقريبية واختيارية، أما ما تتم الرقابة عليه ويعد جريمة وتستوجب عقابا يصل للحبس فى أغلب الأحيان فهو التلاعب فى السعر المعلن للذهب رسميا أو نوع الذهب المرتبط بالعيار، سواء كان 18 أو 21 أو غير ذلك، فالغش التجارى هنا هو الجريمة التي تستوجب العقاب، وما دون ذلك فهو محض اختيار المستهلك ليس هناك تدخل بشأنه ولن يخضع للرقابة مستقبلا.

ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

مستقبل سوق الذهب المحلى

وصفى أمين واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، يقول مازحًا: "سوق الذهب المحلى فى الإنعاش وخرجته قربت"، فمنذ عام 2016 عندما كان سعر الجرام نحو 260 جنيها ووصل إلى 700 جنيه الآن والسوق بات ينتظر إعلانا بوفاته النهائية.

بينما يرى رفيق عباسي رئيس غرفة صناعة الذهب أن وضع السوق المحلى لن يتحسن ويتعافى إلا بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، فشراء الذهب يصنف على أنه صندوق ادخاري، لذا يجب أن تتوفر السيولة الزائدة على احتياج الأسرة ليتسنى لها الشراء والترفيه، فالسوق اليوم يعمل بقدرة لا تزيد على 15% مقارنة بالفترات السابقة.

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حجم صناعة الذهب بالسوق المحلى

وأكد عباسي أنه لا توجد إحصائية رسمية بحجم صناعة الذهب المحلى إلا أن عدد المصانع والورش فى الوقت الحالى يسجل تقريبا نحو 2000 مصنع وورشة بعد أن كان متجاوزا الـ 4000 مصنع وورشة، وذلك لأن الإنتاج المحلى للذهب تقلص أيضا من نحو 300 ألف طن سنويا ليسجل مؤخرا 50 طن سنويا.



يذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ارتفع ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 238 مليون دولار.



ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.









