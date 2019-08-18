سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سعر غالٍ ومصنعية بالمزاج.. من ينظم سوق الذهب في مصر؟

شهدت أسعار الذهب خلال الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا أثار قلق التجار بشأن مستقبل الصناعة المحلية من الذهب خاصة بعد التراجع الأخير فى الإنتاج المحلى
تحرير:أسماء فتحى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
الذهب
الذهب
عدد من الأسباب العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق العالمي والمحلي خلال الأسبوعين الماضيين، منها الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والمشكلات الأخيرة التى أحدثتها إيران فى المنطقة، وظهور الأرجنتين على حافة الإفلاس، بالإضافة إلى خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لقول وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلا أن الأسعار في السوق المحلي ليست مرتبطة بمحددات معروفة، فضلا عن وجود مسميات مثل المصنعية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وفي محاولة للوقوف على ما يجري في سوق الذهب المصري، وكيف يمكن تنظيمه في ظل عشوائية من التسعير تتفاوت من منطقة لأخرى وتوقيت لآخر وتاجر لزميله في نفس المنطقة، كان لـ"التحرير" هذا التحقيق.   غرفة صناعة الذهب: اللى عايز يتمتع يدفع وفي هذا الإطار يقول رفيق عباسي رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات
اقرأ المزيد
البورصة-المصرية

البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بأرباح 5.3 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب، بدعم التفاؤل الذي يسود السوق في الفترة الحالية في ظل التوقعات القوية بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
مصنع-بتروكيماويات .(4)

خطة لإنشاء 1000 مصنع.. فمن يُحيي المصانع المغلقة؟

تسعى الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بتشجيع الصناعة الوطنية، ومن ضمنها مبادرة إنشاء 1000 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على دعم الصناعة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، وبما يسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير.
بطاقات-تموينية

تبدأ الشهر المقبل| كيف تستبعد التموين غير المستحقين؟

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى إصدار سلسلة من القرارات متعلقة بمحددات صرف السلع التموينية خلال المنظومة الجديدة التى تستهدف إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد من هم دون ذلك وهذا ما نتج عنه إصدار شروط وضوابط للحصول على الدعم مقسمة على أربعة مراحل تحت شعار "الاستحقاق"، وتم فتح الباب للتظلم وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن موعد إيقاف الدعم بشكل نهائي مع حلول شهر سبتمبر على أن تكون هناك رسائل هاتفية على مدار الأسبوعين القادمين لإخطار المواطنين المستبعدين.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سبائك الذهب

باعتباره ملاذ آمن.. الذهب في طريقه لتحقيق مكسب جديد

هبطت أسعار الذهب، اليوم، وسط توقعات باتجاهها نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518.60 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.
سبائك ذهبية

منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%. وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.
اسعار-الذهب-دهب (5)

قفزت 36 جنيها في أسبوع.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ليقفز سعر الجرام بنحو 36 جنيها خلال أسبوع واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث لامست أوقية الذهب بالبورصة العالمية مستوى 1535 دولارا للأوقية، متأثرة بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبَل المستثمرين، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع وتيرة الحرب التجارية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.
سبائك-ذهب (4)

عالميا.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 6 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، اليوم الثلاثاء، إثر عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1526.90 دولار للأوقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org