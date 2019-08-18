5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.

وهناك أصوات داخل مجلس إدارة الأهلي قد رشحت 5 مدربين، الأول أن يتولى محمد يوسف المدرب العام مسؤولية القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، كم تم ترشيح اسم عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول بالمقاولون العرب. من ضمن الأسماء التي تم ترشيحها أيضًا عادل عبد الرحمن، المدير الفني

وهناك أصوات داخل مجلس إدارة الأهلي قد رشحت 5 مدربين، الأول أن يتولى محمد يوسف المدرب العام مسؤولية القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، كم تم ترشيح اسم عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول بالمقاولون العرب.



من ضمن الأسماء التي تم ترشيحها أيضًا عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي مواليد 97، حيث خاض عادل تجربة وحيدة في الدوري الممتاز قاد من خلالها فريق سموحة السكندري، كما ظهر اسم عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي مواليد 99.



آخر الأسماء التي تم طرحها في الأهلي، فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين الحالي بالقلعة الحمراء، والذي سبق له أن تولى تدريب الفريق الأحمر أكثر من مرة، كان آخرها في 2015 بعد رحيل جاريدو وقدم مستويات جيدة في الدوري.



