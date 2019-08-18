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طلب إحاطة لانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
شاطئ
شاطئ
تقدم النائب مصطفى محمود الطلخاوي، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، بشأن انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام بغرب محافظة الإسكندرية. وأوضح فى طلبه أن ذلك نتيجة قيام شركة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة والمكس بإلقاء مخلفات مياه الصرف داخل مياه البحر، الأمر الذى تسبب في انتشار الديدان والأوبئة بشكل كبير للغاية على الشاطئ، ما يعكر مياه البحر ويصيب أهالي المنطقة بالأمراض والأوبئة المعدية الضارة بحياتهم.
ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه قام اليوم بتفقد منطقة شاطئ الدخيلة العام بمرافقة مسؤولي حماية الشواطئ وحي العجمي وتمت المعاينة على الطبيعة للشاطئ، مؤكدا أنه لم يتم مشاهدة صورة الديدان بالشكل الكبير المذكور. وأوضح نافع، فى تصريح لـ«التحرير» أنه "تم
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السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
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قرار من محافظ أسوان بشأن طرد مسن خارج المستشفى العام

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة واقعة طرد مريض مسن من مستشفى أسوان التخصصى العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي، للتحقيق الفورى ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل. وكشف حنفي، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء المريض بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.
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الآثار: ترميم البارون بـ100 مليون جنيه.. وافتتاحه نوفمبر 2020

أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الترميم داخل قصر البارون في مصر الجديدة، وفي تصريحات له، خلال الجولة، نفى العناني إزالة السور الأثري المحيط بقصر البارون من الخارج، إذ أن السور الذي تمت إزالته لا علاقة له بالقصر، بل هو سور حديدي تم تشيده عام 2006، وتم إزالته عند بدء أعمال الترميم لأنه لا يتوافق مع الطبيعة التاريخية والأثرية للقصر، مشيرا إلى أن قصر البارون سيكون جاهزا لاستقبال المواطنين في نوفمبر 2020.
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تفاصيل واقعة تربية بط أعلى استراحة قيادي بالبريد

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الاستراحة التى شهدت واقعة تربية البط أعلى سطح مبنى البريد بمنطقة المنشبة ببنها، مؤجرة بمبلغ رمزي لنائب مدير المنطقة "ر. خ" ومخصصة لإقامته وأسرته منذ فترة، كونه مغتربا وليس من أبناء المحافظة، وتم وضع أقفال جديدة على الأبواب وجرد وتحريز كافة المتعلقات الموجودة بالمكان عقب الواقعة، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة من قبل مدير المنطقة. وكان عدد من رواد موقع "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو وصور بط يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية.
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ورشة عمل حزب المحافظين حول قانون المحليات -5

هل يمنح القانون المحليات حق سحب الثقة من المحافظين؟

مع حلول دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب وقبل نهاية الدورة الحالية للنواب، سيكون هناك توجه نحو إقرار قانون المحليات، وذلك بعد أن أبدى الرئيس السيسي مؤخرًا عدم رضاه عن الوضع في المحليات بصفة عامة، وعدم صدور قانون المحليات حتى الآن، وقال الرئيس: "إن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011"، مشيرًا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومي. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، والقانون منتهٍ تمامًا، ولم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
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طلب إحاطة ضد استغلال السماسرة للطلاب المغتربين

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال السماسرة للطلاب المغتربين والوافدين الباحثين عن أماكن للسكن بعيدا عن المدينة الجامعية، موضحا أن الكثير من الطلاب المغتربين يبدأون مع قرب بداية العام الدراسي في البحث عن سكن مناسب لهم يكون قريبا من الجامعة، لعدم رغبتهم في الإقامة بالمدينة الجامعية والتي يعانون فيها من مشكلات معينة ومتكررة خلال الفترة الماضية.
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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشان سرقة التيار الكهربائي

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشكلة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه سنويا. وقال متولي، في طلبه، إن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي منتشرة بشكل كبير بين التجار وأصحاب عربات الطعام، مشيرا إلى أنهم يلجأوون إلى الحصول على التيار بطرق غير شرعية، في ظل ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء.
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