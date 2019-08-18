طلب إحاطة لانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

شاطئ

تقدم النائب مصطفى محمود الطلخاوي، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، بشأن انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام بغرب محافظة الإسكندرية. وأوضح فى طلبه أن ذلك نتيجة قيام شركة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة والمكس بإلقاء مخلفات مياه الصرف داخل مياه البحر، الأمر الذى تسبب في انتشار الديدان والأوبئة بشكل كبير للغاية على الشاطئ، ما يعكر مياه البحر ويصيب أهالي المنطقة بالأمراض والأوبئة المعدية الضارة بحياتهم.

ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه قام اليوم بتفقد منطقة شاطئ الدخيلة العام بمرافقة مسؤولي حماية الشواطئ وحي العجمي وتمت المعاينة على الطبيعة للشاطئ، مؤكدا أنه لم يتم مشاهدة صورة الديدان بالشكل الكبير المذكور. وأوضح نافع، فى تصريح لـ«التحرير» أنه "تم

ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه قام اليوم بتفقد منطقة شاطئ الدخيلة العام بمرافقة مسؤولي حماية الشواطئ وحي العجمي وتمت المعاينة على الطبيعة للشاطئ، مؤكدا أنه لم يتم مشاهدة صورة الديدان بالشكل الكبير المذكور.



وأوضح نافع، فى تصريح لـ«التحرير» أنه "تم عرض مشكلة شاطئ الدخيلة العام على الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وأمر المحافظ بتوجيه لجنة على الفور مكونة من صحة البيئة والصرف الصحي لعمل مسح كامل للشاطئ، وأخذ عينة من مياه البحر وعمل لها تحليلا لتوضيح سبب انتشار الديدان بالشاطئ وفور تحليل العينة سوف نقوم بعرضها على المحافظ لاتخاذ اللازم نحو ذلك".



