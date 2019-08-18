السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".

من ناحية أخرى، شهد السيسي، اليوم الأحد، احتفال مصر بـ"عيد العلم"، المقام بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبد الغفار