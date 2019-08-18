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السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
من ناحية أخرى، شهد السيسي، اليوم الأحد، احتفال مصر بـ"عيد العلم"، المقام بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبد الغفار
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شاطئ الاسكندرية

طلب إحاطة لانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية

تقدم النائب مصطفى محمود الطلخاوي، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، بشأن انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام بغرب محافظة الإسكندرية. وأوضح فى طلبه أن ذلك نتيجة قيام شركة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة والمكس بإلقاء مخلفات مياه الصرف داخل مياه البحر، الأمر الذى تسبب في انتشار الديدان والأوبئة بشكل كبير للغاية على الشاطئ، ما يعكر مياه البحر ويصيب أهالي المنطقة بالأمراض والأوبئة المعدية الضارة بحياتهم.
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قرار من محافظ أسوان بشأن طرد مسن خارج المستشفى العام

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة واقعة طرد مريض مسن من مستشفى أسوان التخصصى العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي، للتحقيق الفورى ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل. وكشف حنفي، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء المريض بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.
وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (4)

الآثار: ترميم البارون بـ100 مليون جنيه.. وافتتاحه نوفمبر 2020

أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الترميم داخل قصر البارون في مصر الجديدة، وفي تصريحات له، خلال الجولة، نفى العناني إزالة السور الأثري المحيط بقصر البارون من الخارج، إذ أن السور الذي تمت إزالته لا علاقة له بالقصر، بل هو سور حديدي تم تشيده عام 2006، وتم إزالته عند بدء أعمال الترميم لأنه لا يتوافق مع الطبيعة التاريخية والأثرية للقصر، مشيرا إلى أن قصر البارون سيكون جاهزا لاستقبال المواطنين في نوفمبر 2020.
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تفاصيل واقعة تربية بط أعلى استراحة قيادي بالبريد

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الاستراحة التى شهدت واقعة تربية البط أعلى سطح مبنى البريد بمنطقة المنشبة ببنها، مؤجرة بمبلغ رمزي لنائب مدير المنطقة "ر. خ" ومخصصة لإقامته وأسرته منذ فترة، كونه مغتربا وليس من أبناء المحافظة، وتم وضع أقفال جديدة على الأبواب وجرد وتحريز كافة المتعلقات الموجودة بالمكان عقب الواقعة، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة من قبل مدير المنطقة. وكان عدد من رواد موقع "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو وصور بط يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية.
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الرئيس-السيسى

السيسي: الدولة مستمرة في زيادة مخصصات التعليم والبحث

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، المقام في مركز المنارة، قال فيها: "أتوجه بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر لجهدهم في إعلاء شأن الوطن، ومصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق جاء إعلان عام 2019 عاما للتعليم، فالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أولويات الدولة، كما أن الدولة استمرت في تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي".
هديل-ماجد-مع-الرئيس-السيسى

فتاة كفيفة تطلب الغناء أمام الرئيس.. والسيسي: نفسي أسمعك

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، بعرض عدد من النماذج الناجحة لتجاربهم ومحطات كفاحهم، وكانت من بين هؤلاء الشباب المطربة الشابة هديل ماجد، 25، عاما، خريجة قسم الفلسفة بكلية الآداب، والتي روت التحديات التي واجهتها لتحقيق حلم الغناء كونها كفيفة، منذ أن اكتشفت والدتها موهبتها في الطفولة إلى الوصول إلى المشاركة كنموذج ناجح في المؤتمر، مشيرة إلى أنها لقبت بـ"أم كلثوم أولادنا"، وفي نهاية استعراضها لرحلتها الملية بالعزيمة والإرداة، فاجأت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلب تريد تحقيقه.
السيسي-مؤتمر-الشباب

الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية (بث مباشر)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار "إبدع.. انطلق"، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس" التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر، فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.
ملك الاردن

ملك الأردن يغادر القاهرة متوجها إلى تونس

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القاهرة بعد ظهر اليوم الاثنين ؛ مختتما زيارة قصيرة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي. وبحث الزعيمان، في قصر الاتحادية الرئاسي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين ، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك. وتوجه الملك عبدالله الثاني إلى تونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
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