مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

تصادم

لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع متوفيات ومصابين. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 8357 س-ر ميكروباص "أجرة"، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

وتبينت وفاة 3 فتيات تم نقلهن إلى مستشفى مطاي العام، وهن «كارما عبد العزيز، عمرها عام واحد، وزينب محمد، 20 عاما، ورانيا السيد، 15 عاما، طالبة»، وجميعهن من محافظة القاهرة. كما أصيب 9 آخرون تم نقلهم لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل ببني مزار، وهم «كنزي حامد 4 سنوات، وعدلي عبد العزيز 59