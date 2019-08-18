جريمة

لو مطلقة وعندك طفل.. «الرضاعة» لها ثمن في القانون

أجر الرضاعة هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير ويلتزم الأب بالأجر لمدة سنتين هجريتين من تاريخ بدء الرضاعة
تحرير:تهامى البندارى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
أم ورضيعها- صورة أرشيفية
أم ورضيعها- صورة أرشيفية
غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه.
تقدر التكلفة المالية مقابل الإرضاع على الزوج بقدر غناه أو فقره، وفي حال إذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال، قليلا كان أو كثيرا، فالأمر لهما، أما عند التنازع فالذى يفصل فى ذلك هو القاضي. «التحرير» تعرض خلال السطور المقبلة، جملة من الأسئلة الشائعة حول رضاعة وحضانة الصغار في قانون الأحوال
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المستشار-حسن-فريد

بعد غلق المرافعات.. دفاع «بيت المقدس» يهدد بالاعتصام

فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، خلال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بغلق باب المرافعات، وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز القضية التي يحاكم فيها 213 متهما، للنطق بالحكم في جلسة 2 من سبتمبر المقبل، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع متوفيات ومصابين. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 8357 س-ر ميكروباص "أجرة"، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.
قتل

بسبب الغيرة.. مراهقة تذبح شقيقتها في عشة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية لغز ذبح «طفلة العشة» التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات والعثور عليها مذبوحة من الرقبة في عشة مقابلة لمنزل أسرتها بقرية أبو عشري التابعة لمركز بلقاس، الخميس الماضي، وتبين أن وراء الجريمة شقيقتها الكبرى المراهقة، إذ ذبحتها للتخلص منها، لغيرتها من اهتمام أبويها بالطفلة أكثر منها، وتحميلها مسؤولية رعايتها أثناء تغيبهما عن المنزل ولومهما الدائم لها إذا أصاب الصغيرة أي مكروه أو اشتكت لهما منها، حتى وصل الأمر لمعاقبتها بالضرب بسبب الطفلة.
حبس-متهمين-ارشيفية

حرقوا محاميًا بالبنزين.. حبس زوجين وطبيب في الشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس طبيب بيطري وشقيقه وزوجته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالشروع في قتل محام بأن سكبوا على جسده مادة بترولية وأشعلوا فيه النيران، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين المتهم الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.
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جثة-فى-شقة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
سرقة-شقق

وانت مسافر في العيد.. إزاى تحمي شقتك من السرقة؟

تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، في الإجازات والأعياد، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء أوقات إجازاتهم مع أقاربهم في المحافظات البعيدة، أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، وهنا تصبح الفرصة سانحة أمام اللصوص المحترفين في مجال سرقات الشقق والسطو عليها، لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصل مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني،، لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
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بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
طعن-بالسكين

طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
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