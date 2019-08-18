صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

مقاتلة عسكرية

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها تايوان شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16V، إذ سبقها التعاقد مع عدد من المقاتلات في عهد باراك أوباما ولكن لم يتم البيع، حيث كانت الولايات المتحدة تخشى تدهور العلاقات مع الصين، التي تعد تايوان جزءًا من أراضيها، لتقترح عليها واشنطن تحديث طائراتها