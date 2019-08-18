سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب الإهمال.. إحالة 47 موظفا في المنيا إلى التحقيق

تحرير:محمد الزهراوي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 47 موظفا داخل مركز سمالوط من العاملين بالوحدات المحلية إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ للغياب دون عذر مسبق، وتقصير البعض منهم في مهام العمل الموكلة إليهم، وأفاد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناءمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين. ورصد التقرير عددا من السلبيات التي جاء من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق عدد من الوحدات القروية.
كما رصد التقرير عدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقيام بعض المخالفين الذين تم إزالة التعديات الخاصة بهم على حرم الري بإعادة المخالفة مرة أخرى، وسوء حالة الإضاءة بأماكن متفرقة، وكذلك انخفاض نسبة التحصيل والمتأخرات المستحقة.  ووجه المحافظ بإحالة المقصرين للتحقيق،
اقرأ المزيد
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة تطلق حملة للتوعية بالأخطاء الدوائية

أعلن مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، في بيان له، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة، قائلا: "نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص حول الأدوية طرق تناولها منعا لحدوث أي تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعة، حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من مخاطر".
السيسى-فى-عيد-العلم (5)

كرمه الرئيس.. من هو شريف قنديل أستاذ الإسكندرية؟

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور شريف قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، وذلك خلال احتفالية عيد العلم، التي أقيمت اليوم الأحد، في مركز المنارة، حيث كرم الرئيس خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وقنديل تخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967، وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.
السيسي (5)

السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
اقرأ المزيد من الأخبار
احالة-العاملين بـ 8 مراكز-شباب-فى-القليوبية-للتحقيق (2)

التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

3 إقالات وتحقيق.. أول القرارات بعد وفاة الطفلة بسملة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإقالة مدير مستشفى المنزلة العام من منصبه ونائبه ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى وإحالتهم للتحقيق و7 أطباء آخرين ورئيسة التمريض، بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم الوظيفية ما تسبب في وفاة الطفلة بسملة محمد صلاح سليم، 9 سنوات، نتيجة تغيب الأطباء بالمستشفىـ ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للطفلة، إذ أن الطفلة مصابة بأنيميا البحر المتوسط، وظلت بالمستشفى لأكثر من 7 ساعات بدون طبيب، بحسب مذكرة من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

بـ248 مليونا.. تقنين 241 عقد أرض من أملاك الدولة

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن بلغت 421 عقدا، منها 317 عقد زراعة و104 عقود مبان، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى نحو 11180 فدانًا، بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 248 مليونا و437 ألفا و716 جنيها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت اليوم الخميس، بحضور محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org