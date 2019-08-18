بسبب الإهمال.. إحالة 47 موظفا في المنيا إلى التحقيق

تحرير:محمد الزهراوي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

محافظ المنيا

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 47 موظفا داخل مركز سمالوط من العاملين بالوحدات المحلية إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ للغياب دون عذر مسبق، وتقصير البعض منهم في مهام العمل الموكلة إليهم، وأفاد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناءمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين. ورصد التقرير عددا من السلبيات التي جاء من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق عدد من الوحدات القروية.

كما رصد التقرير عدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقيام بعض المخالفين الذين تم إزالة التعديات الخاصة بهم على حرم الري بإعادة المخالفة مرة أخرى، وسوء حالة الإضاءة بأماكن متفرقة، وكذلك انخفاض نسبة التحصيل والمتأخرات المستحقة. ووجه المحافظ بإحالة المقصرين للتحقيق،