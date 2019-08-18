انتقادات واسعة للرئيس الألماني لدعمه النظام الإيراني

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

الرئيس الألماني والسفير الإيراني

تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لموجة انتقادات شديدة لتأييده النظام الإيراني، وذلك على هامش حفل أقيم أول من أمس، الجمعة، في برلين، استقبل خلاله السفير الإيراني الجديد. إذاعة "دويتشه فيله" أفادت في تقرير لها، أن بعض السياسيين الألمان انتقدوا بشدة الترحيب المهيب بالسفير الإيراني الجديد، محمود فرازندة. ورفعت الحكومة الألمانية علم النظام الإيراني، في مقر الرئيس في قصر بيلفيو في برلين. وتساءلت "بيلد": "هل يجب أن يستقبل سفير نظام قاتل حقا بمثل هذا الترحيب مثل أي سفير آخر؟!"، بحسب الإذاعة.

من جانبها، قالت أولريك بيكر، المتحدثة باسم منظمة "أوقفوا القنبلة" غير الحكومية لصحيفة "بيلد": "إنه أمر محبط أنه رغم كل الجهود، تتجاهل الحكومة الفيدرالية والرئاسة الفيدرالية الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في إيران والسياسات الإرهابية للنظام الإيراني". وانتقدت بيكر سياسة التطبيع الدبلوماسي التي تنتهجها