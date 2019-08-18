كرمه الرئيس.. من هو شريف قنديل أستاذ الإسكندرية؟

تحرير:محمد مجلي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور شريف قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، وذلك خلال احتفالية عيد العلم، التي أقيمت اليوم الأحد، في مركز المنارة، حيث كرم الرئيس خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وقنديل تخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967، وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.

وحصل على الدكتوراه في مجال التحليل الطيفي للمواد المتبلمرة من جامعة لانكستر البريطانية عام 1977، والتحق بمعهد الدراسات العليا والبحوث، كما أنشأ ورأس قسم علوم المواد بالمعهد وهو أول قسم أكاديمي في هذا التخصص في الجامعات المصرية والعربية.عمل في دولة الإمارات أستاذا بقسم الكيمياء ورئيسا للمجلس الاستشاري