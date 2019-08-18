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كرمه الرئيس.. من هو شريف قنديل أستاذ الإسكندرية؟

تحرير:محمد مجلي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم
الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور شريف قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، وذلك خلال احتفالية عيد العلم، التي أقيمت اليوم الأحد، في مركز المنارة، حيث كرم الرئيس خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وقنديل تخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967، وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.
وحصل على الدكتوراه في مجال التحليل الطيفي للمواد المتبلمرة من جامعة لانكستر البريطانية عام 1977، والتحق بمعهد الدراسات العليا والبحوث، كما أنشأ ورأس قسم علوم المواد بالمعهد وهو أول قسم أكاديمي في هذا التخصص في الجامعات المصرية والعربية.عمل في دولة الإمارات أستاذا بقسم الكيمياء ورئيسا للمجلس الاستشاري
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.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة تطلق حملة للتوعية بالأخطاء الدوائية

أعلن مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، في بيان له، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة، قائلا: "نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص حول الأدوية طرق تناولها منعا لحدوث أي تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعة، حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من مخاطر".
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

بسبب الإهمال.. إحالة 47 موظفا في المنيا إلى التحقيق

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 47 موظفا داخل مركز سمالوط من العاملين بالوحدات المحلية إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ للغياب دون عذر مسبق، وتقصير البعض منهم في مهام العمل الموكلة إليهم، وأفاد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناءمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين. ورصد التقرير عددا من السلبيات التي جاء من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق عدد من الوحدات القروية.
السيسي (5)

السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

عبد الغفار:43.5 مليار جنيه ميزانية الجامعات الحكومية

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بمركز المنارة، قال فيها: "إن موزانة الجامعات والمعاهد الحكومية العام الجاري بلغت نحو 43.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه عن العام الماضي، وزعت على 27 جامعة حكومية، و45 معهدا، إذ يقوم على العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بهذه المنظومة نحو 122 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة بحوث وعضو هيئة معاونة، تتوجه بخدمتها لنحو 3 ملايين طالب يدخل منهم سوق العمل والإنتاج سنويا متوسط 600 ألف خريج في كافة التخصصات".
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

عبد الغفار: العمل في 27 مشروعا قوميا للبحث العلمي

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بمركز المنارة، قال فيها: "يأتي احتفالنا بعيد العلم اليوم وقد تمكنا خلال الفترة الماضية من السير بخطوات واسعة في أكثر من 27 مشروعا قوميا في التعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفر خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى يضاهى نظيره في دول العالم المتقدم".
الرئيس-السيسى

السيسي: الدولة مستمرة في زيادة مخصصات التعليم والبحث

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، المقام في مركز المنارة، قال فيها: "أتوجه بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر لجهدهم في إعلاء شأن الوطن، ومصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق جاء إعلان عام 2019 عاما للتعليم، فالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أولويات الدولة، كما أن الدولة استمرت في تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي".
المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي للوزراء: بدء تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عُقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الإدارية الجديدة. إذ استهل أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالإشادة بعقد مؤتمرات الشباب التي تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعطي دفعة ذات مردود إيجابي للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفي الوقت نفسه تبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب في حل المشكلات المزمنة.
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