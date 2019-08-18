بعد المطالبة بحله.. العراقيون ينتفضون لنصرة الجيش

تصريحات الناصري المقرب من إيران، المسيئة للجيش، أثارت ردود فعل غاضبة من مختلف الأطراف العراقية، بينما قالت حركة النجباء، التي ينتمي إليها، إن تصريح الناصري غير موفق

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

جاء التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزقة من قيادي في أحد الفصائل المسلحة ليثير حالة من الغضب بين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لنصرة الجيش والتنديد بأي مساس بالقوات الأمنية. فقد أثار تطاول الأمين العام لشورى العلماء والمنسق العام للتجمع العربي والإسلامي في العراق، عضو حركة "النجباء" المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، الشيخ يوسف الناصري، على الجيش، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد مطالبته بحل الجيش العراقي ووصف أفراده بالمرتزقة.

إصرار على التطاول الشيخ يوسف الناصري المقرب من إيران، لم يتراجع عن تطاوله واتهاماته التي أطلقها قبل أربعة أيام للجيش العراقي بـ"الارتزاق"، وكررها أول من أمس خلال لقاء تليفزيوني، داعيا إلى حل الجيش والاستعانة بـ"الحشد الشعبي" بديلا عنه. الناصري يطالب بحل الجيش بدعوى أنه أسس بقرار من الحاكم المدني الأمريكي

إصرار على التطاول

الشيخ يوسف الناصري المقرب من إيران، لم يتراجع عن تطاوله واتهاماته التي أطلقها قبل أربعة أيام للجيش العراقي بـ"الارتزاق"، وكررها أول من أمس خلال لقاء تليفزيوني، داعيا إلى حل الجيش والاستعانة بـ"الحشد الشعبي" بديلا عنه.

الناصري يطالب بحل الجيش بدعوى أنه أسس بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر عام 2004، عقب قيامه بحله غداة الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، كما طالب بطرد السفير الأمريكي في بغداد وغلق السفارة.

بعد ساعات من تداول تصريح الناصري الذي دعا فيه لجعل الحشد الشعبي "الجيش الأول في العراق"، دعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق إلى تنظيم تظاهرة لمساندة الجيش العراقي والقوى الأمنية، وعجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل الغاضبة من تصريح الناصري.



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ونظمت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق المدعومة من التيار الصدري وبعض الجماعات المدنية، الجمعة الماضية، مظاهرات شعبية لمساندة الجيش وقواه الأمنية في بغداد والمحافظات.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي قال في تغريدة له: "الجيش هو المؤسسة الأمنية الأولى التي يلوذ بها العراقيون، وهو الوحيد الذي تجتمع قلوب العراقيين على حبه، لا يدعو لحله إلا عميل للأجنبي، ولا يزايد عليه إلا مرتزق"، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

مطالب بالمحاكمة

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد الناصري، وطالبت البرلمان والرئاسات الثلاث بالوقوف إلى جانب الجيش العراقي الباسل بكل صنوفه، ومحاسبة كل من يتطاول عليه. مشيرة إلى أنها ستقيم دعوى قضائية على المدعو (يوسف الناصري)، الذي طالب بحل الجيش العراقي، وتفوه بكلمات لا تليق ببطولات هذا الجيش.

وتطالب بعض الاتجاهات الحقوقية الرافضة لتصريحات يوسف الناصري، بتطبيق المادة 160 عقوبات من قانون رقم 111 لسنة 1969، وعقوبتها "الإعدام" ضد كل من "ساعد العدو على دخول البلاد أو على تقدمه فيها بإثارة الفتن في صفوف الشعب أو إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، أو بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو أو الاستسلام له أو زعزعة إخلاصهم للبلاد أو ثقتهم في الدفاع عنها".

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وانتشر اسم الشيخ يوسف الناصري بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وطالب المستخدمون بمحاسبته معتبرين أن تصريحاته مهينة للجيش العراقي.

كما أعربت قيادة العمليات المشتركة عن استنكارها لما وصفته بـ"التصريح الغريب" وتطالب صاحبه بسحبه والاعتذار عنه؛ لأنه "لا يشكل إساءة للجيش العراقي البطل فحسب، وإنما لكل الشهداء والمضحين من أبنائه، وعموم الشعب العراقي".



رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية صباح الساعدي، أكد أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تكون بديلا عن الجيش العراقي.

ودعا الساعدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى ضبط أداء الفصائل المسلحة التي تحت إشرافه، وطرد العناصر التي لا تحترم مؤسسات الدولة، بحسب "العربية".



مطلب إيراني

وأثار النائب العراقي فائق الشيخ علي موقفا له مع يوسف الناصري يعود إلى 20 عاما، وذلك بالتزامن مع إشعال الأخير الجدل بتطاوله على الجيش.

وقال الشيخ علي في تغريدة له: "قبل 20 سنة زرت الشيخ يوسف الناصري لاقتنائه بعض الوثائق عن اغتيال السيد محمد الصدر، نظرت إليه بتأمل، وسألته: غريبة! أنت تعيش في لندن، وأنا لم ألتقِك بأي محفل هنا من قبل؟! فرد: أغلب وقتي في إيران. ثم غاب 20 عاما حتى ظهر فجأة يدعو لحل الجيش العراقى، حل الجيش مطلب إيراني"، وفقا لـ"شفق نيوز".

ولاقت تصريحات الناصري ردود فعل غاضبة من مختلف الأطراف العراقية، بينما قالت حركة "النجباء" التي ينتمي إليها إن تصريح الناصري غير موفق.

معاون الأمين العام لحركة النجباء نصر الشمري، نفى صلة الناصري بالحركة، وذكر أن الكلام الذي صدر عنه ضد الجيش لا يمثل موقف الحركة، وإنما هو رأي شخصي للشيخ الناصري، وأضاف: "نراه رأيا غير موفق فلا توجد دولة ولا بقاء لها من دون وجود الجيش قطعا".



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ثم عادت الحركة وبعثت برقية إلى الجيش العراقي، واصفة إياه بـ"سور العراق وحصنه المنيع وهوية الوطن"، وأشارت إلى أن "من أطلق تصريحات ضد الجيش غير تابع للحركة ولا كوادرها ولا يمثلها".

وحركة النجباء هي فصيل مسلح انشق قبل سنوات عن "عصائب أهل الحق" وله تمثيل في هيئة "الحشد الشعبي"، كما شارك في الحرب في سوريا.

وتعد الحركة من أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق، إذ شاركت في المعارك ضد تنظيم "داعش" في البلاد، بالإضافة إلى صلتها الوثيقة بحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

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مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي أيضا أنكرت صلة الناصري بها، وذكرت في بيان أنه "لا ينتسب للحشد، وليس لديه أي منصب أو صفة رسمية".