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بعد المطالبة بحله.. العراقيون ينتفضون لنصرة الجيش

تصريحات الناصري المقرب من إيران، المسيئة للجيش، أثارت ردود فعل غاضبة من مختلف الأطراف العراقية، بينما قالت حركة النجباء، التي ينتمي إليها، إن تصريح الناصري غير موفق
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
عناصر من الجيش العراقي
عناصر من الجيش العراقي
جاء التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزقة من قيادي في أحد الفصائل المسلحة ليثير حالة من الغضب بين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لنصرة الجيش والتنديد بأي مساس بالقوات الأمنية. فقد أثار تطاول الأمين العام لشورى العلماء والمنسق العام للتجمع العربي والإسلامي في العراق، عضو حركة "النجباء" المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، الشيخ يوسف الناصري، على الجيش، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد مطالبته بحل الجيش العراقي ووصف أفراده بالمرتزقة.
إصرار على التطاول الشيخ يوسف الناصري المقرب من إيران، لم يتراجع عن تطاوله واتهاماته التي أطلقها قبل أربعة أيام للجيش العراقي بـ"الارتزاق"، وكررها أول من أمس خلال لقاء تليفزيوني، داعيا إلى حل الجيش والاستعانة بـ"الحشد الشعبي" بديلا عنه. الناصري يطالب بحل الجيش بدعوى أنه أسس بقرار من الحاكم المدني الأمريكي
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السودان (2)

اختيار 5 مرشحين لعضوية المجلس السيادي في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وضعها لأسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لمصادر. وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة، بحسب "سكاي نيوز". يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والذي أحال السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
صحف سعودية

صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: عهد جديد بالسودان بعد الإعلان الدستوري

تصدّر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "السودان.. عهد جديد بلمسات إنسانية"، أن اللحظات التاريخية بقاعة الصداقة في الخرطوم أعادت الفرحة والابتسامة للشعب السوداني من جديد بعد سنوات ثلاثين عجاف، قضاها في بؤس وحروب وتشرد، وها هي جموع الشعب السوداني خرجت أمس، لا للتظاهر والاحتجاج كما فعلت خلال الأشهر الثمانية الماضية، بل للاحتفال والفرح.
قوات الاحتلال - فلسطين

استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جنود الاحتلال الإسرائيليين في شمال قطاع، وفقًا للعربية. وشن الطيران الحربي لجيش الاحتلال، أمس السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
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انفجار-جنوبي-بغداد (1)

السيطرة على انفجار بغداد وفتح الطرق بشكل كامل

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن السيطرة على انفجار "كدس العتاد" في معسكر صقر ببغداد، مؤكدة أنه تم فتح جميع الطرق بشكل كامل. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الإثنين، إنه بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد، فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لـ"كدس عتاد" في معسكر الصقر. ودعت القيادة، المواطنين من سكان المناطق المحيطة بالمعسكر إلى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم الاقتراب منها، وإبلاغ القوات الأمنية عند مشاهدة أي جسم غريب.
انفجار-جنوبي-بغداد (2)

انفجار قوي في بغداد وسقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادر خاصة، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في مخزن للأسلحة تابع لميلشيات "الحشد الشعبي، جنوبي بغداد، وتصاعدت الأدخنة بكثافة في موقع الانفجار بمنطقة أبو دشير، فيما أشارت قيادة عمليات بغداد، إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات، بينما أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها، بعد سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها، نتيجة الانفجار.
القبض-على-أكبر-مافيا-مخدرات-وقمار-العراق (5)

ضبط زعيم أكبر مافيا للمخدرات والنساء في العراق (صور)

شنت مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق، أكبر حملة في تاريخ البلاد لملاحقة مافيات "الروليت" وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء "النخاسة"، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت المديرية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه "وبتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفّذت مديرية الأمن في الهيئة الحملة الأكبر في تاريخ العراق". وقالت المديرية إن "الحشد الشعبي نفّذ العملية النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".
وزارة-النفط-العراقية

أول تعليق من العراق على السفينة المحتجزة لدى إيران

نفت وزارة النفط العراقية أن تكون ناقلة النفط التي احتجزتها إيران عراقية خلافا لادعاءات الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت إيران، مساء الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز".
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