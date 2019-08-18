عشاق الاعتمادية.. أفضل السيارات «الفرنساوي»

قدمت الشركات الفرنسية مجموعة ضخمة من السيارات على مستوى الأسواق العالمية، ولا شك أن العديد منها استطاع صناعة التاريخ في مختلف البلدان التي عُرضت بها
على مدى سنوات طويلة، كانت الشركات الفرنسية من أهم مصنعي السيارات في الأسواق العالمية، خاصة أنها نجحت في تقديم مجموعة كبيرة من الموديلات الاعتمادية، التي عشقها الجمهور في العشرات من البلدان على مستوى الأسواق العالمية.
وتمكنت بعض الموديلات من صناعة التاريخ عبر الانتشار الواسع في العشرات من الأسواق العالمية، ما حقق لها النجاح الواضح في السنوات الأخيرة؛ ولذلك فإن الموديلات الفرنسية تعد من أهم السيارات في الأسواق العالمية عبر التاريخ الطويل لتلك الصناعة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كراز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، أفضل الموديلات الفرنسية بشكل عام على مدى تاريخ طويل في هذه الصناعة.
رينو ميجان
لا شك أنها واحدة من السيارات التي استطاعت الوصول إلى أسواق عالمية مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعدما أضافت العملاقة الفرنسية
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كراز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، أفضل الموديلات الفرنسية بشكل عام على مدى تاريخ طويل في هذه الصناعة.
رينو ميجان
لا شك أنها واحدة من السيارات التي استطاعت الوصول إلى أسواق عالمية مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعدما أضافت العملاقة الفرنسية "رينو" مجموعة من الإمكانيات الكبيرة على مستوى التقنيات المتطورة والقدرات التكنولوجية، بالإضافة إلى سلسلة من التعديلات المستمرة منذ سنوات طويلة في موديلات ميجان المختلفة، الأمر الذي جعلها واحدة من أهم السيارات التي تم إصدارها في الأسواق العالمية المختلفة على مدار تاريخ رينو الطويل.
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ستروين DS
في عام 1955، أصدرت شركة ستروين سيارتها DS، وهي أحد الموديلات الفاخرة، وكانت دومًا مخصصة للمديرين التنفيذيين، وحتى يومنا هذا، لا تزال سيارة جميلة، خاصة مع إضافة فريدة من نوعها تكمن في الأنظمة الهيدروليكية، التي منحت السيارة بعض التطوير الذي احتاجت إليه للوصول إلى مستوى الجماهيرية، خاصة أن العديد من أصحابها لا يزالون محتفظين بتلك الموديلات النادرة.
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بيجو 205 GTi
قد لا يكون البعض على دراية بأن الشركات الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات لديها قدرات كبيرة في سيارات الراليات الصغيرة، ومع الدعم الذي لاقته الشركات الفرنسية من الحكومة في هذا المجال في صناعة السيارات، استطاعت العديد من الشركات إنتاج موديلات رائعة تنتمي إلى هذا الطراز، كان أبرزها بيجو 205 GTi، وهو من أهم الموديلات الرياضية صغيرة الحجم التي تم إصدارها بشكل عام في العديد من الأسواق العالمية.
رينو ألباين A110
كانت رينو ألباين A110 واحدة من أكثر السيارات الفرنسية تميزًا على الإطلاق، وتم بناء هذا الجيل من السيارات ذات البابين بعد سنوات من الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك الوقت كانت من الموديلات المختلفة عن السيارات المعتادة، وكان عامل الاختلاف الرئيسي هو امتلاكها المحرك الأوسط A110، الذي تم تعميم استخدامه بشكل واضح في العديد من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية.
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وخلال السنوات القليلة الماضية، أحيت الشركة الفرنسية هذه السيارة، وذلك بإضافة مجموعة من المميزات على المستوى الفني، بالإضافة إلى الشكل الخارجي الرائع.
بوجاتي فيرون
لا يمكن ذكر السيارات الفرنسية دونها، فهى واحدة من أعظم السيارات في تاريخ تلك الصناعة بشكل عام، إذ قدمت بوجاتي فيرون أحد أهم الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أنها ظلت لفترات طويلة السيارة الأسرع بشكل عام، وهو الأمر الذي يرجع إلى امتلاكها واحدا من أقوى المحركات التي عرفتها صناعة السيارات في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، كما أنها لا تزال تنافس على هذا اللقب خلال الوقت الحالي.