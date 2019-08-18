عشاق الاعتمادية.. أفضل السيارات «الفرنساوي»

قدمت الشركات الفرنسية مجموعة ضخمة من السيارات على مستوى الأسواق العالمية، ولا شك أن العديد منها استطاع صناعة التاريخ في مختلف البلدان التي عُرضت بها

تحرير:محمود نبيل ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

بوجاتي فيرون

على مدى سنوات طويلة، كانت الشركات الفرنسية من أهم مصنعي السيارات في الأسواق العالمية، خاصة أنها نجحت في تقديم مجموعة كبيرة من الموديلات الاعتمادية، التي عشقها الجمهور في العشرات من البلدان على مستوى الأسواق العالمية. وتمكنت بعض الموديلات من صناعة التاريخ عبر الانتشار الواسع في العشرات من الأسواق العالمية، ما حقق لها النجاح الواضح في السنوات الأخيرة؛ ولذلك فإن الموديلات الفرنسية تعد من أهم السيارات في الأسواق العالمية عبر التاريخ الطويل لتلك الصناعة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كراز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، أفضل الموديلات الفرنسية بشكل عام على مدى تاريخ طويل في هذه الصناعة. رينو ميجان لا شك أنها واحدة من السيارات التي استطاعت الوصول إلى أسواق عالمية مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعدما أضافت العملاقة الفرنسية