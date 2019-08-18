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عشاق الاعتمادية.. أفضل السيارات «الفرنساوي»

قدمت الشركات الفرنسية مجموعة ضخمة من السيارات على مستوى الأسواق العالمية، ولا شك أن العديد منها استطاع صناعة التاريخ في مختلف البلدان التي عُرضت بها
تحرير:محمود نبيل ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون
على مدى سنوات طويلة، كانت الشركات الفرنسية من أهم مصنعي السيارات في الأسواق العالمية، خاصة أنها نجحت في تقديم مجموعة كبيرة من الموديلات الاعتمادية، التي عشقها الجمهور في العشرات من البلدان على مستوى الأسواق العالمية. وتمكنت بعض الموديلات من صناعة التاريخ عبر الانتشار الواسع في العشرات من الأسواق العالمية، ما حقق لها النجاح الواضح في السنوات الأخيرة؛ ولذلك فإن الموديلات الفرنسية تعد من أهم السيارات في الأسواق العالمية عبر التاريخ الطويل لتلك الصناعة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كراز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، أفضل الموديلات الفرنسية بشكل عام على مدى تاريخ طويل في هذه الصناعة. رينو ميجان لا شك أنها واحدة من السيارات التي استطاعت الوصول إلى أسواق عالمية مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعدما أضافت العملاقة الفرنسية
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لم تكن بهذا الاسم.. أمور تجهلها عن شيفروليه كمارو

تعد شيفروليه كمارو أحد الموديلات الرياضية التي تم تقديمها في صورة العديد من النسخ والإصدارات الرائعة، سواء على المستوى الفني أو حتى الشكل الخارجي، ولذلك فإنها من الموديلات التي استطاعت تحقيق انتشار واسع في الأسواق العالمية. ولبَّت السيارة الأمريكية التاريخية رغبات العديد من الفئات الجماهيرية، حيث توفر الخيارات الرئيسية للفئات التي تبحث عن تلك السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل والمضمون القوي على مستوى المحرك والعديد من السمات الفنية الأخرى.
هوندا سيفيك SI

منها 6 طرازات بمصر.. أكثر 10 سيارات مبيعا في العالم

نجحت 10 سيارات في تحقيق نسب مبيعات كبيرة للغاية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، تمكنت بها من الانضمام لقائمة الـ10 الكبار، منها 6 طرازات يتم طرحها في مصر، وأعلنت وكالة «F2M» فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن أول 10 سيارات بالقائمة. ونرصد في هذا التقرير هذه السيارات من حيث المواصفات والأسعار «تويوتا كورولا، فورد F-Series، تويوتا RAV4، هوندا سيفيك، هوندا CR-V، فولكس فاجن تيجوان، فولكس فاجن جولف، تويوتا كامري، رام بيك أب، فولكس فاجن بولو».
فولكس فاجن جولف GTI

شعبيتها واسعة.. سيارات ستصبح «فيات 128» المستقبل

لا شك أن بعض السيارات في الأسواق العالمية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق شعبية واسعة بشكل عام، لا سيما وأنها تمتلك قدرات واسعة من حيث الأداء الفني بما يتناسب مع العددي من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية المختلفة. وخلال الوقت الحالي، باتت العشرات من الموديلات قادرة على صناعة شعبية واسعة في الأسواق العالمية والحصول على رضاء الجماهير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليها على أنها من الموديلات التي تستحق التقدير مثل "فيات 128" الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل.
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