الصحة تطلق حملة للتوعية بالأخطاء الدوائية

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

هالة زايد وزيرة الصحة

أعلن مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، في بيان له، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة، قائلا: "نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص حول الأدوية طرق تناولها منعا لحدوث أي تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعة، حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من مخاطر".

وأكد المركز، حرصه على التنبيه على ضرورة الاستخدام الأمثل للأدوية واتباع الإرشادات الهامة المتعلقة بذلك، مضيفا أنه سيتم ضخ معلومات توعوية مهمة خلال الفترة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن مخاطر تناول الدواء بكميات كبيرة ودون استشارة الطبيب، وكذا الآثار الخطرة من الحصول على جرعات من أدوية معينة