سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة تطلق حملة للتوعية بالأخطاء الدوائية

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أعلن مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، في بيان له، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة، قائلا: "نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص حول الأدوية طرق تناولها منعا لحدوث أي تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعة، حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من مخاطر".
وأكد المركز، حرصه على التنبيه على ضرورة الاستخدام الأمثل للأدوية واتباع الإرشادات الهامة المتعلقة بذلك، مضيفا أنه سيتم ضخ معلومات توعوية مهمة خلال الفترة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن مخاطر تناول الدواء بكميات كبيرة ودون استشارة الطبيب، وكذا الآثار الخطرة من الحصول على جرعات من أدوية معينة
اقرأ المزيد
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
السيسى-فى-عيد-العلم (5)

كرمه الرئيس.. من هو شريف قنديل أستاذ الإسكندرية؟

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور شريف قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، وذلك خلال احتفالية عيد العلم، التي أقيمت اليوم الأحد، في مركز المنارة، حيث كرم الرئيس خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وقنديل تخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967، وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

بسبب الإهمال.. إحالة 47 موظفا في المنيا إلى التحقيق

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 47 موظفا داخل مركز سمالوط من العاملين بالوحدات المحلية إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ للغياب دون عذر مسبق، وتقصير البعض منهم في مهام العمل الموكلة إليهم، وأفاد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناءمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين. ورصد التقرير عددا من السلبيات التي جاء من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق عدد من الوحدات القروية.
السيسي (5)

السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
اقرأ المزيد من الأخبار
.الحجاج (4)

الصحة: عيادات البعثة استقبلت أكثر من 67 ألف حاج مصري

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد، 67 ألفا و351 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، مضيفا أنه تم استقبال 62 ألفا و615 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و736 حالة في المدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
القاء-مريض-خارج مستشفى-العام بأسوان-والصحة-تحقق (1)

إلقاء مسن خارج مستشفى العام بأسوان.. والصحة تحقق

كشف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء مريض مسن مجهول الهوية خارج مستشفى أسوان العام بمنطقة الصداقة، بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى، قائلا إنه فور مشاهدة الصور المتداولة، توجه إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، إذ تبين أن هذا الشخص من فاقدى العقل ومجهول الهوية، وبعد توقيع الكشف الطبى علية، تم إلقاءه خارج المستشفى بتعليمات من ممرضة غير مسئولة، وإنه أحال الواقعة للتحقيق لتوقيع الجزاء المناسب ومحاسبة المقصرين.
عادل-الغضبان

انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة توزع ملصقات تحذيرية من الاعتداء على الأطقم والمنشأت الطبية

بدأت وزارة الصحة والسكان، توزيع ملصقات في المستشفيات لتوعية المواطنين بعدم الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية، في جميع مديريات الصحة بالمحافظات. وأوضحت الوزارة في منشورها، أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية، مؤكدة أنه يمكن التقدم بشكوى والحصول على حقك من خلال مسئول خدمة المواطنين أو مدير المؤسسة الصحية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org