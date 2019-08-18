كيف تكشف «الطاقة الذرية» على القمح الروسي؟

تخوف من القمح المستورد من روسيا بعد حادث التسرب الإشعاعي.. وأبو ستيت: لا تهاون في سلامة المنتجات المستوردة.. وعبد الحميد: لدينا أعلى قدرات فى العالم للكشف عن الإشعاعات
لم يقتصر التخوف لدى المصريين من التسرب الإشعاعي في روسيا، أثناء إجراء تجربة تشغيلية لصاروخ محمل بمواد نووية الأسبوع الماضي، على تصميم ومعدلات الأمان في المفاعل النووي بالضبعة، والمقرر أن تنفذه شركة روساتوم الروسية، وهي نفس الشركة المسؤولة عن تجارب التشغيل للصاروخ النووي الذي حدث به تسرب، بل إن التخوف طال السلع الغذائية، لا سيما الاستراتيجية منها، والتي لا غنى عنها في حياة المصريين، مثل "رغيف العيش"، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على ما يزيد على 40% من استهلاكها السنوي من القمح، والعامل الرئيسي فى إنتاج رغيف العيش على القمح المستورد من روسيا.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 16 مليون طن، وأن الإنتاج المحلي من المحصول المصري يقدر ما بين 7 إلى 8 ملايين طن قمح.
7 ملايين طن قمح من ورسيا
وحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة المصرية، فإن إجمالي الاستيراد من القمح من جميع دول
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 16 مليون طن، وأن الإنتاج المحلي من المحصول المصري يقدر ما بين 7 إلى 8 ملايين طن قمح.
7 ملايين طن قمح من ورسيا
وحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة المصرية، فإن إجمالي الاستيراد من القمح من جميع دول شرق أوروبا وآسيا، منذ يناير حتى نوفمبر من عام 2018، بلغ 10 ملايين طن قمح و97 ألفًا و160 كيلو، من 9 دول، واحتلت روسيا المركز الأول من حيث الاستيراد بواقع 7 ملايين و82 ألف طن قمح.
التخوفات من أن تطال كميات القمح المستوردة بملايين الأطنان من روسيا أي إشعاع لم ولن تحمد عقباه، دفعت وزارة الزراعة إلى إصدار تصريحات، على لسان الوزير، الدكتور عز الدين أبو ستيت، يؤكد أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة، وأن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كل الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح) والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التى قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية.
تحليل عينات القمح
وكلفت وزارة الزراعة الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تأتر المناطق الزراعية في روسيا من آثار الانفجار الأخير.
أما فيما يخص الفحص الإشعاعي فقال العطار إن ذلك يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية، وتتم هذه التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الواردة من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.. اقرأ أيضًا (بعد روسيا.. كيف تؤمن مصر حدودها من التسرب الإشعاعي؟).
وفي السياق ذاته، تواصلت "التحرير" مع الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية -الجهة المسؤولة عن فحص المواد الغذائية الواردة إلى مصر-، والذي قال إن الهيئة تفحص المنتجات الغذائية من خلال المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، ويهتم المركز بأعمال البحوث والتطوير لاستخدام مصادر الإشعاع فى الأغراض الطبية والزراعية والصناعية وغيرها، والقيام بالتطبيقات التكنولوجية فيها.
قياس الإشعاع
وللتأكد أكثر من سلامة المواد الغذائية الواردة إلى مصر، لا سيما القمح المستورد من روسيا، أفاد عبد الحميد أن "مركز البحوث النووية" التابع للهيئة له دور كبير في الكشف عن سلامة المواد الغذائية المستوردة، حيث يمتلك المركز جهازا يسـمى (JMS-PLASMA-X2)، وهو أعلى قدرات الفصل فى العالم للكشف عن الملوثات الإشعاعية، مما يمكنه من التغلب والكشف عن الملوثات الإشعاعية ومشكلات التداخلات الناشئة أثناء عمليات التحليل من العناصر الواردة إلى مصر في شتى السلع الإنتاجية.
وأشار عبد الحميد إلى أن الجهاز مزود بمسح ليزرى يمكنه من تحليل العينات الصلبة على حالتها بدون أى معالجات كيميائية، كما يتميز الجهاز بتحليل أغلب العناصر المشعة في الجدول الدورى فى زمن قصير، بخلاف حساسية الجهاز العالية والتي تمكنه من قياس الملوثات الإشعاعية في "جزء من التريليون من الجرام من أي مادة غذائية مستوردة"، وعند رصد أي ملوثات مشعة بأي سلعة غير مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية ترفض فورًا.. اقرأ أيضًا.. (اضطراب روسي بشأن إخلاء مناطق الانفجار النووي).
وشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية على أن الجهاز تتعدد تطبيقاته فى شتى المجالات (الجيولوجية – البيئية – الصناعية – النووية- الطبية – الغذائية)، واختتم بأن الهيئة لديها خدمات تحليلية عديدة تقدمها للجهات المختلفة فى الدولة بأسعار زهيدة ونظير هامش ربح بسيط.