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غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
ومن المقرر أن تسير الشركة على مدار، اليوم الأحد، 17 رحلة من جدة والمدينة لنقل حوالي 4 آلاف حاج، وبنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت 15 ألف حاج وذلك اعتبارا من يوم 13 أغسطس الجاري.من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة تطلق حملة للتوعية بالأخطاء الدوائية

أعلن مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، في بيان له، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة، قائلا: "نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص حول الأدوية طرق تناولها منعا لحدوث أي تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعة، حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من مخاطر".
السيسى-فى-عيد-العلم (5)

كرمه الرئيس.. من هو شريف قنديل أستاذ الإسكندرية؟

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور شريف قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، وذلك خلال احتفالية عيد العلم، التي أقيمت اليوم الأحد، في مركز المنارة، حيث كرم الرئيس خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وقنديل تخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967، وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

بسبب الإهمال.. إحالة 47 موظفا في المنيا إلى التحقيق

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 47 موظفا داخل مركز سمالوط من العاملين بالوحدات المحلية إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ للغياب دون عذر مسبق، وتقصير البعض منهم في مهام العمل الموكلة إليهم، وأفاد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناءمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين. ورصد التقرير عددا من السلبيات التي جاء من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق عدد من الوحدات القروية.
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السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
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مصر-للطيران (1)

«مصر للطيران»: قرار «بريتش إيرويز» بلا أي سبب منطقي

أبدى شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعجبه من القرار المفاجئ لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، مؤكدا أنه "لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي"، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الثلاثاء، على أن مطار القاهرة آمن، وأن شركة مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".. وكان السفير البريطاني قدم اعتذارًا لوزير الطيران، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
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بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
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هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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