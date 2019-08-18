غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

حجاج - صورة أرشيفية

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

ومن المقرر أن تسير الشركة على مدار، اليوم الأحد، 17 رحلة من جدة والمدينة لنقل حوالي 4 آلاف حاج، وبنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت 15 ألف حاج وذلك اعتبارا من يوم 13 أغسطس الجاري.من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات