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البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بأرباح 5.3 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
البورصة
البورصة
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب، بدعم التفاؤل الذي يسود السوق في الفترة الحالية في ظل التوقعات القوية بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إي جي إكس 30) بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14399.7 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إي جي إكس 70) بنسبة 0.52% لينهي التعاملات عند مستوى 542.84 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إي جي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.49% منهيًا التعاملات عند مستوى 1427.89
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خطة لإنشاء 1000 مصنع.. فمن يُحيي المصانع المغلقة؟

تسعى الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بتشجيع الصناعة الوطنية، ومن ضمنها مبادرة إنشاء 1000 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على دعم الصناعة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، وبما يسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير.
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تبدأ الشهر المقبل| كيف تستبعد التموين غير المستحقين؟

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى إصدار سلسلة من القرارات متعلقة بمحددات صرف السلع التموينية خلال المنظومة الجديدة التى تستهدف إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد من هم دون ذلك وهذا ما نتج عنه إصدار شروط وضوابط للحصول على الدعم مقسمة على أربعة مراحل تحت شعار "الاستحقاق"، وتم فتح الباب للتظلم وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن موعد إيقاف الدعم بشكل نهائي مع حلول شهر سبتمبر على أن تكون هناك رسائل هاتفية على مدار الأسبوعين القادمين لإخطار المواطنين المستبعدين.
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معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.
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قبل إقراره.. حوافز ومزايا قانون المشروعات الصغيرة

تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، وذلك في دور الانعقاد الأخير للبرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل. ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من المميزات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا للعاملين في القطاع للدخول في المنظومة الرسمية.
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سجائر (1)

لماذا رفعت «الشرقية للدخان» أسعار بعض أصناف السجائر؟

أعلنت شركة الشرقية للدخان، ايسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 14 أغسطس 2019، وأفصحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، الخميس، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6%. وأوضحت الشركة، أنه تقرر زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقرر زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وتنتج الشرقية للدخان، السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.
سجائر (2)

الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر

قررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019. وأضافت الشركة في بيان البورصة اليوم، الخميس، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وحققت شركة الشرقية للدخان أرباحا بلغت نحو 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من العام المالي الماضي 2018- 2019، مقابل أرباح بلغت نحو 4.240 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.
فلوس

غدًا عودة البنوك والبورصة للعمل بعد إجازة العيد

تعود البورصة والبنوك العاملة في السوق المصرية للعمل غدًا، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، إذ قرر مجلس الوزراء اعتبار الفترة من يوم السبت حتى الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري.
البورصه

ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
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