البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بأرباح 5.3 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

البورصة

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب، بدعم التفاؤل الذي يسود السوق في الفترة الحالية في ظل التوقعات القوية بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إي جي إكس 30) بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14399.7 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إي جي إكس 70) بنسبة 0.52% لينهي التعاملات عند مستوى 542.84 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إي جي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.49% منهيًا التعاملات عند مستوى 1427.89