بعد غلق المرافعات.. دفاع «بيت المقدس» يهدد بالاعتصام

تحرير:تهامى البندارى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

رئيس المحكمة- صورة أرشيفية

فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، خلال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بغلق باب المرافعات، وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز القضية التي يحاكم فيها 213 متهما، للنطق بالحكم في جلسة 2 من سبتمبر المقبل، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إنهم فوجئوا خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الأحد، داخل مجمع محاكم طرة، بقرار المحكمة غلق باب المرافعات، أمام فريق الدفاع، قبل سماع مرافعات نحو 120 متهما بالقضية. وهدد فريق الدفاع عن المتهمين بالاعتصام داخل مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، لحين البَت في مطالبهم بسماع