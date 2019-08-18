جريمة

بعد غلق المرافعات.. دفاع «بيت المقدس» يهدد بالاعتصام

تحرير:تهامى البندارى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
رئيس المحكمة- صورة أرشيفية
رئيس المحكمة- صورة أرشيفية
فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، خلال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بغلق باب المرافعات، وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز القضية التي يحاكم فيها 213 متهما، للنطق بالحكم في جلسة 2 من سبتمبر المقبل، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إنهم فوجئوا خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الأحد، داخل مجمع محاكم طرة، بقرار المحكمة غلق باب المرافعات، أمام فريق الدفاع، قبل سماع مرافعات نحو 120 متهما بالقضية. وهدد فريق الدفاع عن المتهمين بالاعتصام داخل مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، لحين البَت في مطالبهم بسماع
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لو مطلقة وعندك طفل.. «الرضاعة» لها ثمن في القانون

غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع متوفيات ومصابين. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 8357 س-ر ميكروباص "أجرة"، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.
قتل

بسبب الغيرة.. مراهقة تذبح شقيقتها في عشة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية لغز ذبح «طفلة العشة» التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات والعثور عليها مذبوحة من الرقبة في عشة مقابلة لمنزل أسرتها بقرية أبو عشري التابعة لمركز بلقاس، الخميس الماضي، وتبين أن وراء الجريمة شقيقتها الكبرى المراهقة، إذ ذبحتها للتخلص منها، لغيرتها من اهتمام أبويها بالطفلة أكثر منها، وتحميلها مسؤولية رعايتها أثناء تغيبهما عن المنزل ولومهما الدائم لها إذا أصاب الصغيرة أي مكروه أو اشتكت لهما منها، حتى وصل الأمر لمعاقبتها بالضرب بسبب الطفلة.
حبس-متهمين-ارشيفية

حرقوا محاميًا بالبنزين.. حبس زوجين وطبيب في الشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس طبيب بيطري وشقيقه وزوجته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالشروع في قتل محام بأن سكبوا على جسده مادة بترولية وأشعلوا فيه النيران، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين المتهم الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.
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جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«شيكولاتة وملابس داخلية» لقطات مهمة بقضية بيت المقدس

من جديد، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا، والمعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
أحمد-الفيشاوي

حبس أحمد الفيشاوي شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

قضت محكمة الأسرة بدائرة الخليفة في القاهرة، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته «لينا» من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى" يعد واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وإنه في حال القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

غياب المتهمين يؤجل «بيت المقدس» لـ17 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهما من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى جلسة 17 من أغسطس الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم.
المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
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