إيران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50%

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

مفاعل آراك

بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50% في إطار تقليص إيران التزاماتها الدولية للمرحلة الثالثة. وقال نائب في البرلمان الإيراني حميد رضا حبيبي: "إن صالحي أكد أن طهران تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 وIR-7 وIR-8 التي تستخدم للتخصيب"، بحسب وكالة إرنا. ووفقا للوكالة، فإن صالحي أشار إلى أنه ستكون هناك أنشطة لمفاعل آراك خلال أسابيع، موضحا أنه بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، تم تنفيذ جميع توجيهات المرشد في مجال التكنولوجيا النووية.

يأتي ذلك بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر الماضي، قيام إيران برفع نسبة التخصيب إلى 4.5% وسط تصاعد الدعوات إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسد الثغرات التي سمحت لإيران بمواصلة أبحاثها النووية الأكثر إثارة للجدل. وتستمر إيران في تقليص التزاماتها النووية، ومنها رفع مستوى ونسبة إنتاج