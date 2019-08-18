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إيران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50%

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
مفاعل آراك
مفاعل آراك
بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50% في إطار تقليص إيران التزاماتها الدولية للمرحلة الثالثة. وقال نائب في البرلمان الإيراني حميد رضا حبيبي: "إن صالحي أكد أن طهران تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 وIR-7 وIR-8 التي تستخدم للتخصيب"، بحسب وكالة إرنا. ووفقا للوكالة، فإن صالحي أشار إلى أنه ستكون هناك أنشطة لمفاعل آراك خلال أسابيع، موضحا أنه بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، تم تنفيذ جميع توجيهات المرشد في مجال التكنولوجيا النووية.
يأتي ذلك بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر الماضي، قيام إيران برفع نسبة التخصيب إلى 4.5% وسط تصاعد الدعوات إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسد الثغرات التي سمحت لإيران بمواصلة أبحاثها النووية الأكثر إثارة للجدل. وتستمر إيران في تقليص التزاماتها النووية، ومنها رفع مستوى ونسبة إنتاج
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منظومة S-400 الدفاعية

روسيا تبحث عن آلية آمنة لتصدير «S-400» للعالم

لا شك أن الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا.
الرئيس-الألماني-والسفير-الإيراني

انتقادات واسعة للرئيس الألماني لدعمه النظام الإيراني

تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لموجة انتقادات شديدة لتأييده النظام الإيراني، وذلك على هامش حفل أقيم أول من أمس، الجمعة، في برلين، استقبل خلاله السفير الإيراني الجديد. إذاعة "دويتشه فيله" أفادت في تقرير لها، أن بعض السياسيين الألمان انتقدوا بشدة الترحيب المهيب بالسفير الإيراني الجديد، محمود فرازندة. ورفعت الحكومة الألمانية علم النظام الإيراني، في مقر الرئيس في قصر بيلفيو في برلين. وتساءلت "بيلد": "هل يجب أن يستقبل سفير نظام قاتل حقا بمثل هذا الترحيب مثل أي سفير آخر؟!"، بحسب الإذاعة.
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متحدية أمريكا «جبل طارق» ترفض مصادرة الناقلة جريس 1

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفضها الطلب الأمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي تم الإفراج عنها أول من أمس الجمعة. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وتنص المذكرة على أن الناقلة وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناءً على مخالفة القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال وقوانين الحيازة المبنية على علاقات بالإرهاب.
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أزمة بين بريطانيا وكندا بعد إسقاط الجنسية عن «داعشي»

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، الداعشي البريطاني المعروف باسم "الجهادي جاك". ووفقًا لتقارير محلية فقد أثارت الخطوة البريطانية خلافا دبلوماسيا حادا مع كندا، وذلك قبل لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظيره البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع المقرر إقامتها في فرنسا نهاية الأسبوع الجاري. صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن ليتس البالغ من العمر 24 عامًا، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، ولكنه أعلن أنه عدو لبريطانيا بعد هروبه من منزله في مقاطعة أوكسفورد شاير إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
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لودريان

فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
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من النفط إلى المعادن.. واشنطن تعدل خطة معاقبة طهران

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل فرض عقوباتها على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال العام الماضي، في محاولة للضغط عليها للعدول عن الانتهاكات التي ترتكبها في قضايا عديدة، وفي مقدمتها دعم الأنشطة الإرهابية. إلا أن إيران تصر منذ الانسحاب الأمريكي، على رفض التفاوض على اتفاق جديد، رغم تأثير تلك العقوبات بشكل واضح على الحياة اليومية في إيران، إلا أن الأخيرة لا تعترف بذلك. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران إثر انسحابه من الاتفاق النووي بغرض إعادة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض من جديد.
صحف-اماراتية

انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.
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ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
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