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آيفون أو أندرويد.. 5 خطوات لاستعادة سرعة هاتفك الذكي

عندما يتم تحديث التطبيقات لا يتم حذف الإصدار القديم، ولكن يتم الكتابة فوقه بواسطة التحديث الجديد، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الذاكرة
تحرير:مي فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
هاتف ذكي
هاتف ذكي
إذا كنت تستخدم نفس الهاتف الذكي الخاص بك لعدة سنوات، فمن المحتمل أنك لاحظت أن جهازك يصبح أبطأ بمرور الوقت. لكن قبل أن تتخلى عن هاتفك الذكي لتشتري جهازا جديدا هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنح هاتفك القديم زيادة في السرعة. كشفت صحيفة mirror البريطانية، عن خمس طرق بسيطة لتعزيز سرعة الهاتف الذكي، بما في ذلك إدارة تطبيقاتك ومسح البيانات المخزنة مؤقتًا. قال أفراح مكري، خبير الهواتف الذكية: "الهاتف البطيء هو دائمًا مصدر الإحباط، لكن من السار معرفة أن هناك خطوات سهلة يمكننا اتخاذها لتحسين الأداء دون تكلفة تذكر".
أضاف مكري: "بينما لا يوجد حل ثابت وسريع لإصلاح الهاتف البطيء، نأمل أن يساعد اتباع هذه الخطوات في تشغيل هاتفك بأسرع وقت ممكن وبكفاءة". مسح البيانات المخزنة مؤقتًا ذاكرة التخزين المؤقت هي نظام تخزين بهاتفك الذكي، يمنح بيانات الجهاز من الاستخدامات السابقة قبل تنفيذ أي إجراء. أوضح مكري: "عندما تكون ذاكرة
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نظام هواوي الجديد

رويترز: أمريكا ستمنح هواوي مهلة 90 يوما

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.
مايكروسوفت

"مايكروسوفت".. من العالمية إلى التنصت على العملاء

تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على مكالمات عملائها، حيث اعترفت الشركة بأنها انتهكت نظام خصوصية عملائها، من خلال التجسس على المكالمات الصوتية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
فيسبوك

سبقتها أبل وجوجل.. فيسبوك ليست وحدها من اخترقت خصوصية المستخدمين

مشكلات شركة «فيسبوك» لا تنتهي، وانتهاك خصوصية المستخدمين ليس المرة الأولى، إذ اعترفت الشركة بتوظيف مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لـ«فيسبوك»، وذلك بعدما تم إيقافه الآن. كما ذكرت شركة "بلومبرج" العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية أن الشركة استأجرت أشخاصا للاستماع إلى المحادثات الصوتية التي أجريت على «ماسنجر»، وكان الهدف منها إعادة تسجيل المحادثات من أجل قياس دقة أداة النسخ التلقائي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
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فيسبوك

سبقتها أبل وجوجل.. فيسبوك ليست وحدها من اخترقت خصوصية المستخدمين

مشكلات شركة «فيسبوك» لا تنتهي، وانتهاك خصوصية المستخدمين ليس المرة الأولى، إذ اعترفت الشركة بتوظيف مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لـ«فيسبوك»، وذلك بعدما تم إيقافه الآن. كما ذكرت شركة "بلومبرج" العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية أن الشركة استأجرت أشخاصا للاستماع إلى المحادثات الصوتية التي أجريت على «ماسنجر»، وكان الهدف منها إعادة تسجيل المحادثات من أجل قياس دقة أداة النسخ التلقائي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
الفتيات-والسوشيال-ميديا

دراسة: التعرض للسوشيال ميديا يسبب القلق للمراهقات

أصبح هوس وسائل التواصل الاجتماعي بين الفتيات منتشرا بشكل كبير، وبناء على ذلك، تشير دراسة إلى أن الفتيات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي 3 مرات في اليوم هن أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية، حيث قام العلماء بتحليل البيانات من المقابلات مع آلاف المراهقات، ووجد خبراء كلية لندن الجامعية أن معدلات القلق كانت أعلى بنسبة 28% لدى الفتيات المراهقات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«فيسبوك» تدمج رسائل إنستجرام وماسنجر

كشفت وكالة أنباء بلومبيرج الأميركية، أن المهندسين و الخبراء في شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعملون على إعادة بناء ميزة الدردشة في إنستجرام باستخدام تقنية ماسينجر. نقلت الشبكة عن مصادر لم تفصح عنها، أن تلك الميزة ستسمح لمستخدمي إنستجرام بالتواصل مع مستخدمي فيسبوك ماسينجر. كما أن هذه الخطوة جزء من خطة فيسبوك للسماح لمستخدمي إنستجرام و ماسنجر و تطبيق التراسل الفوري واتساب بالتواصل عبر الأنظمة الأساسية. سيقوم فريق المراسلة المباشر في إنستجرام الآن بتقديم تقرير إلى موظفي ماسنجر، حيث يؤكد فيسبوك على المزيد من التحكم في مجموعة تطبيقاته.
شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل

قال خبراء الأمن السيبراني الذين وجدوا طريقة لاختراق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ومعالجة رسائل الدردشة، يوم الأربعاء الماضي، إن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" فشل في معالجة العيوب الخاصة بالمنصة الاجتماعية، بعد عام من تنبيه واتساب. قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني تشيك بوينت، في أغسطس من العام الماضي، إنهم اكتشفوا ثغرات مميتة في التطبيق، يمكن للهاكرز من خلالها التلاعب برسائل واتساب في المحادثات الخاصة والجماعية، حسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.
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