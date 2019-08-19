آيفون أو أندرويد.. 5 خطوات لاستعادة سرعة هاتفك الذكي

عندما يتم تحديث التطبيقات لا يتم حذف الإصدار القديم، ولكن يتم الكتابة فوقه بواسطة التحديث الجديد، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الذاكرة
إذا كنت تستخدم نفس الهاتف الذكي الخاص بك لعدة سنوات، فمن المحتمل أنك لاحظت أن جهازك يصبح أبطأ بمرور الوقت.
لكن قبل أن تتخلى عن هاتفك الذكي لتشتري جهازا جديدا هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنح هاتفك القديم زيادة في السرعة.
كشفت صحيفة mirror البريطانية، عن خمس طرق بسيطة لتعزيز سرعة الهاتف الذكي، بما في ذلك إدارة تطبيقاتك ومسح البيانات المخزنة مؤقتًا.
قال أفراح مكري، خبير الهواتف الذكية: "الهاتف البطيء هو دائمًا مصدر الإحباط، لكن من السار معرفة أن هناك خطوات سهلة يمكننا اتخاذها لتحسين الأداء دون تكلفة تذكر".
أضاف مكري: "بينما لا يوجد حل ثابت وسريع لإصلاح الهاتف البطيء، نأمل أن يساعد اتباع هذه الخطوات في تشغيل هاتفك بأسرع وقت ممكن وبكفاءة".
مسح البيانات المخزنة مؤقتًا
ذاكرة التخزين المؤقت هي نظام تخزين بهاتفك الذكي، يمنح بيانات الجهاز من الاستخدامات السابقة قبل تنفيذ أي إجراء.
أوضح مكري: "عندما تكون ذاكرة
أضاف مكري: "بينما لا يوجد حل ثابت وسريع لإصلاح الهاتف البطيء، نأمل أن يساعد اتباع هذه الخطوات في تشغيل هاتفك بأسرع وقت ممكن وبكفاءة".
مسح البيانات المخزنة مؤقتًا
ذاكرة التخزين المؤقت هي نظام تخزين بهاتفك الذكي، يمنح بيانات الجهاز من الاستخدامات السابقة قبل تنفيذ أي إجراء.
أوضح مكري: "عندما تكون ذاكرة التخزين المؤقت ممتلئة، سيتعين على الجهاز فحص الذاكرة بالكامل بحثًًا عن البيانات المطلوبة، والتي يمكن أن تكون مصدر استنزاف كبير في أوقات التحميل".
أضاف مكري: "ببساطة سيكون لمسح المساحة الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف تأثير ملحوظ على الوقت الذي يستغرقه فتح صفحات الويب وتشغيل التطبيقات والإجراءات الكاملة".
آيفون
اذهب إلى الإعدادات ثم Safari وامسح سجل وبيانات الموقع بعدها قم بحذف السجل والبيانات.
نظام التشغيل أندرويد
امسح ذاكرة التخزين المؤقت من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم التخزين، ثم اختر تطبيقات أخرى.
ابحث عن التطبيق الذي تريد مسحه، وانقر فوقه واختر "مسح ذاكرة التخزين المؤقت".
إدارة التطبيقات الخاصة بك
إذا لم تتم إدارة تطبيقاتك بشكل فعال، فيمكنها استنزاف أداء هاتفك.
قال مكري: "إن حذف أي تطبيقات غير مستخدمة سيساعد على تحرير الذاكرة، ما يحسن بدوره قوة معالجة جهازك، وبالمثل، بالنسبة للتطبيقات التي يتم تحديثها بانتظام مثل تويتر وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد يكون من المفيد حذفها وإعادة تثبيتها بشكل دوري".
أضاف مكري: "عندما يتم تحديث التطبيقات لا يتم حذف الإصدار القديم، ولكن يتم الكتابة فوقه بواسطة التحديث الجديد، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الذاكرة التي يستهلكها التطبيق".
تحديث نظام التشغيل
إذا كان هاتفك يستخدم نظام تشغيل قديم، فيمكنه إبطاء جهازك.
كشف مكري: "سيؤدي تنفيذ التحديثات الموصى بها بانتظام إلى تشغيل الجهاز على أحدث متصفح، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التصفح بشكل ملحوظ".
تطبيقات تحسين الأداء
هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك تنزيلها للمساعدة في تحسين أداء هاتفك.
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قال مكري: "تنزيل تطبيق مدير المهام على سبيل المثال يمكن أن يساعدك في التحكم في التطبيقات التي يتم تنشيطها كجزء من عملية التمهيد في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك".
أضاف مكري: "سيؤدي تحديد عدد التطبيقات التي يتم تنشيطها عند بدء التشغيل إلى تقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه جهازك حتى يعمل بمجرد تشغيله".
استبدال البطارية
يمكن أن يساعد استبدال البطارية على إعطاء هاتفك الذكي القديم دفعة لتسريعه.
أضاف مكري: "تعمل بطاريات الهواتف الحديثة أكثر من مجرد جهاز يقوم بتشغيل الهاتف، وبما أنها جزء لا يتجزأ من طريقة عمل الهاتف، لهذا السبب يمكن أن تتسبب البطارية القديمة أو غير الفعالة في مشكلات في الأداء ويجب استبدالها لضمان تشغيل الهاتف بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".
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