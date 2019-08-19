آيفون أو أندرويد.. 5 خطوات لاستعادة سرعة هاتفك الذكي

عندما يتم تحديث التطبيقات لا يتم حذف الإصدار القديم، ولكن يتم الكتابة فوقه بواسطة التحديث الجديد، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الذاكرة

تحرير:مي فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

هاتف ذكي

إذا كنت تستخدم نفس الهاتف الذكي الخاص بك لعدة سنوات، فمن المحتمل أنك لاحظت أن جهازك يصبح أبطأ بمرور الوقت. لكن قبل أن تتخلى عن هاتفك الذكي لتشتري جهازا جديدا هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنح هاتفك القديم زيادة في السرعة. كشفت صحيفة mirror البريطانية، عن خمس طرق بسيطة لتعزيز سرعة الهاتف الذكي، بما في ذلك إدارة تطبيقاتك ومسح البيانات المخزنة مؤقتًا. قال أفراح مكري، خبير الهواتف الذكية: "الهاتف البطيء هو دائمًا مصدر الإحباط، لكن من السار معرفة أن هناك خطوات سهلة يمكننا اتخاذها لتحسين الأداء دون تكلفة تذكر".

أضاف مكري: "بينما لا يوجد حل ثابت وسريع لإصلاح الهاتف البطيء، نأمل أن يساعد اتباع هذه الخطوات في تشغيل هاتفك بأسرع وقت ممكن وبكفاءة". مسح البيانات المخزنة مؤقتًا ذاكرة التخزين المؤقت هي نظام تخزين بهاتفك الذكي، يمنح بيانات الجهاز من الاستخدامات السابقة قبل تنفيذ أي إجراء. أوضح مكري: "عندما تكون ذاكرة