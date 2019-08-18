رياضة

الكشف عن تفاصيل عقد «ميتشو» لقيادة الزمالك

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
ميتشو
ميتشو
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، اتفق على التفاصيل الأولية لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، أن المدرب الصربي يصطحب 3 مدربين لمعاونته في القيادة الفنية، كما أنه أحضر مدربًا مساعدًا، ومدربًا لحراس المرمى ومحلل أداء، وقال المصدر إن عقد المدير الفني الجديد سيكون لمدة موسم واحد فقط، وإن راتب ميتشو وجهازه المعاون قد يصل إلى 100 ألف دولار شهريا، مع تحمل الزمالك الشرط الجزائي.
وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أكد وصول «ميتشو» إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد.  وعقب
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5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
ميتشو 3

جلسة بين مرتضى منصور ومدرب الزمالك الجديد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما.
لوكا-يوفيتش‎

إنتر يسعى لخطف مهاجم ريال مدريد الجديد

يرغب إنتر في التحرك في اتجاه مفاجئ، حيث يستهدف التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة، المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ويوجد النيراتزوري في سوق الانتقالات بقوة بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل دعما للبلجيكي روميلو لوكاكو، وارتبط اسم المهاجم البوسني إيدين دجيكو في الآونة الأخيرة بقوة بالانتقال إلى الإنتر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق، قرر تمديد تعاقده مع روما، ولا يترك الإنتر أمامه القليل من الخيارات قبل نهاية الميركاتو الجاري.
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ميتشو 3

جلسة بين مرتضى منصور ومدرب الزمالك الجديد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

أول تصريح من مرتضى منصور بعد وصول ميتشو القاهرة

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد: «إلى الكدابين مروجي الشائعات.. ميتشو ووكيله وصل مطار القاهرة منذ دقائق كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أول من أمس.. أين حمرة الخجل أيها المرتزقة المأجورون؟».
ميتشو

ميتشو يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الزمالك

وصل الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة البيضاء أن من المنتظر أن يوجد وفد من النادي رفقة أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالفريق الأبيض، في المطار لاستقبال ميتشو واصطحابه للاجتماع مع مرتضى منصور، رئيس النادي، قبل توقيع العقود والاتفاق النهائي بشأن قيادته للفريق.
ميتشو

مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.
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