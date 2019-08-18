الكشف عن تفاصيل عقد «ميتشو» لقيادة الزمالك

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

ميتشو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، اتفق على التفاصيل الأولية لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، أن المدرب الصربي يصطحب 3 مدربين لمعاونته في القيادة الفنية، كما أنه أحضر مدربًا مساعدًا، ومدربًا لحراس المرمى ومحلل أداء، وقال المصدر إن عقد المدير الفني الجديد سيكون لمدة موسم واحد فقط، وإن راتب ميتشو وجهازه المعاون قد يصل إلى 100 ألف دولار شهريا، مع تحمل الزمالك الشرط الجزائي.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أكد وصول «ميتشو» إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد. وعقب

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أكد وصول «ميتشو» إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد.



وعقب وصول ميتشو إلى القاهرة، كتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد: «إلى الكذابين مروجي الشائعات.. ميتشو ووكيله وصلا إلى مطار القاهرة منذ دقائق كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أول من أمس.. أين حمرة الخجل أيها المرتزقة المأجورون؟».

