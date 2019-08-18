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روسيا تبحث عن آلية آمنة لتصدير «S-400» للعالم

لا تزال تسعى روسيا لإيجاد سبل وآليات تؤمّن صادراتها العسكرية، وبالأخص الوحدات الأكثر تطورًا؛ مثل صواريخ منظومة الدفاع الجوي «S-400» والطائرات المقاتلة الشبحية
تحرير:محمود نبيل ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
S-400
S-400
لا شك أن الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا.
وقالت مجلة "ناشونال إنترست" إن روسيا تعكف على إيجاد حل قانوني لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن موسكو ربما وجدت خدعة واضحة لتجنب العقوبات الأمريكية التي تمنع الدول من شراء أسلحتها. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وتكمن تلك الخدعة في التغاضي عن شرط الأمر الكتابي لشراء المعدات والأسلحة
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مفاعل اراك النووى

إيران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50%

بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50% في إطار تقليص إيران التزاماتها الدولية للمرحلة الثالثة. وقال نائب في البرلمان الإيراني حميد رضا حبيبي: "إن صالحي أكد أن طهران تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 وIR-7 وIR-8 التي تستخدم للتخصيب"، بحسب وكالة إرنا. ووفقا للوكالة، فإن صالحي أشار إلى أنه ستكون هناك أنشطة لمفاعل آراك خلال أسابيع، موضحا أنه بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، تم تنفيذ جميع توجيهات المرشد في مجال التكنولوجيا النووية.
الرئيس-الألماني-والسفير-الإيراني

انتقادات واسعة للرئيس الألماني لدعمه النظام الإيراني

تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لموجة انتقادات شديدة لتأييده النظام الإيراني، وذلك على هامش حفل أقيم أول من أمس، الجمعة، في برلين، استقبل خلاله السفير الإيراني الجديد. إذاعة "دويتشه فيله" أفادت في تقرير لها، أن بعض السياسيين الألمان انتقدوا بشدة الترحيب المهيب بالسفير الإيراني الجديد، محمود فرازندة. ورفعت الحكومة الألمانية علم النظام الإيراني، في مقر الرئيس في قصر بيلفيو في برلين. وتساءلت "بيلد": "هل يجب أن يستقبل سفير نظام قاتل حقا بمثل هذا الترحيب مثل أي سفير آخر؟!"، بحسب الإذاعة.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

متحدية أمريكا «جبل طارق» ترفض مصادرة الناقلة جريس 1

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفضها الطلب الأمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي تم الإفراج عنها أول من أمس الجمعة. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وتنص المذكرة على أن الناقلة وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناءً على مخالفة القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال وقوانين الحيازة المبنية على علاقات بالإرهاب.
الارهابى-جاك

أزمة بين بريطانيا وكندا بعد إسقاط الجنسية عن «داعشي»

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، الداعشي البريطاني المعروف باسم "الجهادي جاك". ووفقًا لتقارير محلية فقد أثارت الخطوة البريطانية خلافا دبلوماسيا حادا مع كندا، وذلك قبل لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظيره البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع المقرر إقامتها في فرنسا نهاية الأسبوع الجاري. صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن ليتس البالغ من العمر 24 عامًا، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، ولكنه أعلن أنه عدو لبريطانيا بعد هروبه من منزله في مقاطعة أوكسفورد شاير إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
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القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
الحرس-الثوري-الإيراني (1)

الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالقضاء على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، حيث اكتسب الأخير قدرات في سوريا تمكنه من شن حرب بمفرده. وأضاف سلامي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها بأن "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا.
بشار الاسد

خطوة واحدة تفصل سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "إن خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا". وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية". كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعلن، الجمعة الماضية، عن آمال موسكو في إمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر بجنيف.
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
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