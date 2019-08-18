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نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

لا يزال التمويل عقبة رئيسية في حماية نزاهة الانتخابات، حيث تحتاج ولاية إلينوي 175 مليون دولار لإعادة بناء أنظمة الانتخابات وحمايتها، لكنهم تلقوا نحو 7% فقط من هذا المبلغ
تحرير:أحمد سليمان ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
إلا أن شبكة "بلومبرج" الأمريكية ترى أن مسؤولي إلينوي لا يزالون قلقين، حيث لا تزال الولاية التي تعاني من ضائقة مالية، أضعفت التمويل اللازم لمكافحة عدد متزايد من الانتهاكات السياسية. حيث يقول جي بي بريتزكر، الحاكم الديمقراطي للولاية: "نحن في وقت غير عادي، ونعم، هناك قلق بشأن ما إذا كان لدينا موارد كافية
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مقاتلة F-16

صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".
تحطم-طائرة

تحطم طائرة بعد اصطدامها بمبنى سكني في نيويورك

قتل شخص وفُقد ثانٍ وجرح ثالث نتيجة تحطم طائرة خفيفة من طراز "سيسنا 303" ذات محركين اصطدمت بمبنى سكني في ولاية نيويورك، حسبما نقل تليفزيون "إن بي سي" عن السلطات المحلية. وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت أمس، السبت، بعد اصطدامها بمنزل في مقاطعة دوتشيس. وذكرت السلطات أنه كان على متن الطائرة 3 رجال، قتل أحدهم وفقد ثان، بينما نجا الثالث، وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا بجروح خطيرة، كانت في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة وانهار جراء الحادث.
ترامب

هل يخسر ترامب الرئاسة بسبب أخطاء البنتاجون؟

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رئيسي على التطورات الاقتصادية والسياسات العامة في الداخل والخارج، من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، إلا أنه لم يعمل لبعض العوامل الاستراتيجية حسابًا دقيقًا في خططه للفوز بولاية جديدة بالبيت الأبيض العام المقبل. وبالنظر إلى الولايات التي رجحت كفة ترامب في الانتخابات التي أجريت عام 2016، فإن هناك مخاوف واضحة من أن تتغير خريطة تأييد تلك الولايات، ومن ثم تحولها إلى الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الرئاسي بالعام المقبل.
السودان (4)

واشنطن: سنستمر في دعم الشعب السوداني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن توقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خطوة مهمة إلى الأمام. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تهنئ شعب السودان بتوقيعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس. وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة بداية لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، مشيدة بجهود الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا للتوسط في هذه الاتفاقية التاريخية - وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
المناظرة الديمقراطية 1

عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.
ترامب والشعار المزيف

ختم الرئاسة الأمريكية يضع ترامب في موقف محرج

أقالت مجموعة أمريكية محافظة أحد موظفيها، بعد عرض نسخة محرّفة من الختم الرئاسي في حدث شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ممثل عن المجموعة التي تحمل اسم "تيرنينج بوينت يو إس إيه" لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الختم المحرف كان خطأً نتيجة بحث سريع على الإنترنت، وعدم التدقيق في الصورة قبل استخدامها. إلا أنه في الوقت الذي وصفت فيه المجموعة هذا الخطأ بأنه "غير مقبول"، أكدت أنه لم تكن هناك "نية سيئة" وراء استخدام هذه النسخة المحرفة من الشعار، بحضور الرئيس الأمريكي. إذن، ما القصة وراء الختم الرئاسي المحرف؟
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