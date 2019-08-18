إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

قوات أمريكية وتركية

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وقال أكار في وقت سابق: "إن عمق هذه المنطقة يجب أن يكون ما بين 30 و40 كيلومترًا، بيد أن الجانب الأمريكي يتحدث عن عمق يتراوح بين 5 إلى 15 كيلومترًا"، حسب شبكة "تي آر تي" الرسمية. في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية تركية عن احتمال عقد اتفاق بين أنقرة والنظام السوري بوساطة روسية إيرانية بشأن المنطقة الآمنة