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إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
قوات أمريكية وتركية
قوات أمريكية وتركية
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
وقال أكار في وقت سابق: "إن عمق هذه المنطقة يجب أن يكون ما بين 30 و40 كيلومترًا، بيد أن الجانب الأمريكي يتحدث عن عمق يتراوح بين 5 إلى 15 كيلومترًا"، حسب شبكة "تي آر تي" الرسمية. في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية تركية عن احتمال عقد اتفاق بين أنقرة والنظام السوري بوساطة روسية إيرانية بشأن المنطقة الآمنة
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اقتحام-الاقصى (2)

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
السودان (2)

اختيار 5 مرشحين لعضوية المجلس السيادي في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وضعها لأسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لمصادر. وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة، بحسب "سكاي نيوز". يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والذي أحال السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
الجيش العراقي2

بعد المطالبة بحله.. العراقيون ينتفضون لنصرة الجيش

جاء التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزقة من قيادي في أحد الفصائل المسلحة ليثير حالة من الغضب بين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لنصرة الجيش والتنديد بأي مساس بالقوات الأمنية. فقد أثار تطاول الأمين العام لشورى العلماء والمنسق العام للتجمع العربي والإسلامي في العراق، عضو حركة "النجباء" المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، الشيخ يوسف الناصري، على الجيش، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد مطالبته بحل الجيش العراقي ووصف أفراده بالمرتزقة.
سكان-القدس-المحتلة

محافظ القدس: إعلان المدينة منكوبة بسبب إسرائيل

أعلن محافظ مدينة القدس المحتلة، عدنان غيث، أن المدينة المقدسة منطقة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال لكل ما هو مقدسي، وبسبب جرائمها المتكررة بحق المقدسيين من خلال هدم بيوتهم وفرض ضرائب على التجار وتضييق الخناق عليهم وإغلاق محالهم التجارية ومحاصرة البلدة القديمة، وفقا لـ"صوت فلسطين". واتهم غيث وزارة السياحة في حكومة الاحتلال بالعمل على إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من مواطنيها، مشددا على أن تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد المقدسيين بات يتزايد بشكل يمكن أن يرتقي لجرائم الحرب.
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منظومة S-400 الدفاعية

روسيا تبحث عن آلية آمنة لتصدير «S-400» للعالم

لا شك أن الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا.
ناقلة-نفط (1)

إيران تستعد لإرسال قوات لمرافقة الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق، أول من أمس، الجمعة. وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق، إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من الجمعة". وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.
بوتين وترامب

روسيا: لن نرفض الحوار مطلقا مع أمريكا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، أن موسكو لن ترفض الحوار أبدا مع الولايات المتحدة بشأن معاداة الأسلحة، وأنها كانت دائما منفتحة. وقال شويجو في مقابلة خاصة، على قناة "روسيا 24": "لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة"، مضيفا: "لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنهم رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته". وتابع: "إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم إلغاؤها بشكل تام؟ كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".
ترامب-اردوغان

أمريكا تتفق مع تركيا على إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية. ووفقا للسفارة، فسيكون هدف هذا المركز إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا، بحسب "فرانس برس". وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير، موضحا "في هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".
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