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عمرو عبد الجليل يروج لفيلم «الشايب - ولاد رزق»

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة تضم كلا من: آسر ياسين وسيد رجب، ترويجا لفيلم «الشايب -ولاد رزق»، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وأخذ الجمهور يبارك له على الفيلم الجديد، الذى من المقرر أن ينطلق تصويره فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء السيناريست صلاح الجهيني من كتابته، وفى السياق ذاته نشر آسر ياسين، البوستر المبدئي للفيلم وهو يقود دراجة نارية، وعلق عليه: «صيف 2020». ويأتي الفيلم ضمن سلسلة أفلام «ولاد رزق» التى تشهد نجاحا كبيرا بدور العرض، حيث يواصل الجزء الثاني من الفيلم بطولة أحمد عز، تصدر المركز الثاني بأكثر من 57 مليون جنيه، فى أقل من أسبوعين.
«الشايب - ولاد رزق» من إخراج صلاح المنباوي، بطولة سيد رجب وآسر ياسين وعمرو عبد الجليل، الثلاثي الذى ظهر فى نهاية الجزء الثاني من الفيلم، بعد خروج (المعلم صقر) من السجن، ويجسده سيد رجب، وكان فى استقباله (نجله) الذى يلعب دوره آسر ياسين، وذراعه اليمنى (شربيني) الذى يجسده محمد لطفى. وقال صلاح
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احمد-عز

أحمد عز يحتفل بعيد ميلاد كريم عبد العزيز بهذه الصورة

هنأ الفنان أحمد عز، كريم عبد العزيز، بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعه بكريم وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سوبر ستار". ويشارك الثنائي في موسم عيد الأضحى، حيث يعرض لأحمد عز فيلم "ولاد رزق2" الذي يشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي، ويعرض لكريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2".
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، تخطي الـ80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوما فقط على طرحه بدور العرض، حيث حصد 80 مليونا و200 ألف جنيه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت إيراداته عند 80 مليونا قبل حلول عيد الأضحى. وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل لهذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة في دور العرض، لا سيما أن الموسم ما زال في بدايته.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» يواصل تراجعه للمركز الثالث بهذا الرقم

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس السبت نحو مليون و503 آلاف جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و700 ألف جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 24 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
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آسر-ياسين-أحب-تقديم-الأفلام-القصيرة

هل «الشايب» لآسر ياسين هو الجزء الثالث لـ«ولاد رزق»؟

نشر النجم آسر ياسين، البوستر المبدئي لأحدث أفلامه "الشايب"، عبر حسابه بـ"إنستجرام". وظهر وهو يقود دراجة بخارية، وعلق على البوستر: "صيف 2020". البوستر يحمل إشارة لكون الفيلم امتدادا لفيلم "ولاد رزق"، ويظهر في "الشايب" بعض الشخصيات من فيلم "ولاد رزق"، أبرزهم سيد رجب في دور "صقر"، ومحمد لطفي في دور "شربيني"، من تأليف السيناريست صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي. ومن المقرر أن يشارك في بطولة "الشايب" النجم عمرو عبد الجليل، الذي كشف أن التصوير سينطلق في شهر أكتوبر المقبل بعد أن ينتهي آسر ياسين من تصوير فيلم "صاحب المقام" ومعاينة أماكن التصوير.
عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
ولاد رزق

لماذا اختفى محمد ممدوح من بوستر «ولاد رزق 2»؟

حرص نجوم فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على نشر الأفيش الرسمي للفيلم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج له، وظهر على البوستر الرسمي كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم"، فى الوقت الذى اختفى فيه الفنان محمد ممدوح من الأفيش، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن أسباب غيابه، خاصة أنه يلعب دورا أساسيا في الفيلم وليس ضيف شرف، ليقوم بعد ذلك "ممدوح" بنشر بوستر منفرد له على موقع «إنستجرام» معلقا عليه: «رؤوف حمزاوي، عودة أسود الأرض، (ولاد رزق 2) فيلم عيد الأضحى».
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

نجوم موسم عيد الأضحى مهمومون بأفلام العام المقبل

أحمد عز وكريم عبد العزيز هما أبرز نجوم موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، وكلاهما يمتلك حظا وفيرا عن غيرهما من المنافسين، خاصة أن فيلميهما المنتظر طرحهما سبق وطرحا منها أجزاء أولى وحققت نجاحا كبيرًا، ويتشوق جمهورهما لمتابعة باقى أحداث القصة، حيث يشارك الأول بالجزء الثاني من «ولاد رزق» إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بمشاركة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود ومحمد ممدوح، بينما يشارك الثاني بالجزء الثاني من «الفيل الأزرق» تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بمشاركة هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار.
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