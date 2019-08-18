عمرو عبد الجليل يروج لفيلم «الشايب - ولاد رزق»

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

عمرو عبد الجليل

نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة تضم كلا من: آسر ياسين وسيد رجب، ترويجا لفيلم «الشايب -ولاد رزق»، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وأخذ الجمهور يبارك له على الفيلم الجديد، الذى من المقرر أن ينطلق تصويره فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء السيناريست صلاح الجهيني من كتابته، وفى السياق ذاته نشر آسر ياسين، البوستر المبدئي للفيلم وهو يقود دراجة نارية، وعلق عليه: «صيف 2020». ويأتي الفيلم ضمن سلسلة أفلام «ولاد رزق» التى تشهد نجاحا كبيرا بدور العرض، حيث يواصل الجزء الثاني من الفيلم بطولة أحمد عز، تصدر المركز الثاني بأكثر من 57 مليون جنيه، فى أقل من أسبوعين.

«الشايب - ولاد رزق» من إخراج صلاح المنباوي، بطولة سيد رجب وآسر ياسين وعمرو عبد الجليل، الثلاثي الذى ظهر فى نهاية الجزء الثاني من الفيلم، بعد خروج (المعلم صقر) من السجن، ويجسده سيد رجب، وكان فى استقباله (نجله) الذى يلعب دوره آسر ياسين، وذراعه اليمنى (شربيني) الذى يجسده محمد لطفى. وقال صلاح