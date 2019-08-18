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الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
انتهاكات الأقصى
انتهاكات الأقصى
استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
وأوضح سفيان القضاة أن الرسالة تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف. وأكد أنه تم إعلام السفير الإسرائيلي في عمّان خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بخصوص
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القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
السودان (2)

اختيار 5 مرشحين لعضوية المجلس السيادي في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وضعها لأسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لمصادر. وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة، بحسب "سكاي نيوز". يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والذي أحال السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
الجيش العراقي2

بعد المطالبة بحله.. العراقيون ينتفضون لنصرة الجيش

جاء التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزقة من قيادي في أحد الفصائل المسلحة ليثير حالة من الغضب بين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لنصرة الجيش والتنديد بأي مساس بالقوات الأمنية. فقد أثار تطاول الأمين العام لشورى العلماء والمنسق العام للتجمع العربي والإسلامي في العراق، عضو حركة "النجباء" المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، الشيخ يوسف الناصري، على الجيش، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد مطالبته بحل الجيش العراقي ووصف أفراده بالمرتزقة.
سكان-القدس-المحتلة

محافظ القدس: إعلان المدينة منكوبة بسبب إسرائيل

أعلن محافظ مدينة القدس المحتلة، عدنان غيث، أن المدينة المقدسة منطقة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال لكل ما هو مقدسي، وبسبب جرائمها المتكررة بحق المقدسيين من خلال هدم بيوتهم وفرض ضرائب على التجار وتضييق الخناق عليهم وإغلاق محالهم التجارية ومحاصرة البلدة القديمة، وفقا لـ"صوت فلسطين". واتهم غيث وزارة السياحة في حكومة الاحتلال بالعمل على إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من مواطنيها، مشددا على أن تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد المقدسيين بات يتزايد بشكل يمكن أن يرتقي لجرائم الحرب.
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سكان-القدس-المحتلة

محافظ القدس: إعلان المدينة منكوبة بسبب إسرائيل

أعلن محافظ مدينة القدس المحتلة، عدنان غيث، أن المدينة المقدسة منطقة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال لكل ما هو مقدسي، وبسبب جرائمها المتكررة بحق المقدسيين من خلال هدم بيوتهم وفرض ضرائب على التجار وتضييق الخناق عليهم وإغلاق محالهم التجارية ومحاصرة البلدة القديمة، وفقا لـ"صوت فلسطين". واتهم غيث وزارة السياحة في حكومة الاحتلال بالعمل على إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من مواطنيها، مشددا على أن تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد المقدسيين بات يتزايد بشكل يمكن أن يرتقي لجرائم الحرب.
حادث-دهس-فى-اسرائيل

عملية دهس في بيت لحم وجيش الاحتلال يقتل المنفذ

أفادت "سكاي نيوز عريبة"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على السائق ما أسفر عن مقتله. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيليين في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أول أيام عيد الأضحى، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين لتأدية الصلاة، في محاولة لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
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بزعم عملية طعن.. قتيل وجريحان برصاص الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مدينة القدس المحتلة، على أثر عملية طعن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شابين فلسطينيين قاما بنتفيذها، بحسب "سكاي نيوز". وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس منعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تفرق مظاهرة مُنددة بهدم منازل في القدس

اشتبك عدد من الشباب والمتظاهرين الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، في قرية وادي حمص بموقع هدم المنازل في القدس الشرقية، بحسب فضائية "يورونيوز عربية". واقتحمت القوات الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي بأعداد كبيرة حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بزعم قربها من الجدار الأمني في المنطقة، حيث تمركزت جرافات يرافقها مئات من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين. وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية.
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