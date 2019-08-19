الماء المالح مفيد.. يعالج القشرة وانتفاخ العيون

الاستحمام في الماء المالح يساعد على قتل البكتيريا، وبالتالي يمنع تهيج الجلد، كما أنه يحسن ترطيب البشرة وبالتالي يساعد في التئام الجروح وتخفيف الالتهابات

تحرير:مي فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

ملح

يعتبر الملح -وهو العنصر الأكثر شيوعًا الموجود في كل مطبخ- بمثابة مُحسِّن الذوق الرئيس في أي نوع من الأطباق أو المأكولات. يحتوي هذا المعدن الطبيعي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية؛ تعزيز فقدان الوزن، الهضم بشكل سليم؛ حيث يزيد ملح البحر سرعة الهضم في الجسم، ويحمي الجسم من الإصابة بمشكلة الإمساك. كما يعالج الملح من مشاكل الجهاز التنفسي؛ يساهم أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهاب الشعب الهوائية، والربو، ويقلل الالتهابات والبلغم، لتسهيل عملية التنفس بشكل مريح، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.

كما يعمل الملح على الحفاظ على مستويات السكر في الدم؛ حيث يقلل حاجة الجسم إلى الأنسولين وذلك بالنسبة لمرضى السكري. كما يعزز الملح مناعة الجسم؛ تم استخدامه قديمًا كمضاد حيوي لاحتوائه على خصائص مضادة للفيروسات تعزز قوة جهاز المناعة، لذلك يمكن استخدامه بدلا من عقاقير المضادات الحيوية، ومكافحة الفيروسات