الماء المالح مفيد.. يعالج القشرة وانتفاخ العيون

الاستحمام في الماء المالح يساعد على قتل البكتيريا، وبالتالي يمنع تهيج الجلد، كما أنه يحسن ترطيب البشرة وبالتالي يساعد في التئام الجروح وتخفيف الالتهابات
يعتبر الملح -وهو العنصر الأكثر شيوعًا الموجود في كل مطبخ- بمثابة مُحسِّن الذوق الرئيس في أي نوع من الأطباق أو المأكولات.
يحتوي هذا المعدن الطبيعي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية؛ تعزيز فقدان الوزن، الهضم بشكل سليم؛ حيث يزيد ملح البحر سرعة الهضم في الجسم، ويحمي الجسم من الإصابة بمشكلة الإمساك.
كما يعالج الملح من مشاكل الجهاز التنفسي؛ يساهم أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهاب الشعب الهوائية، والربو، ويقلل الالتهابات والبلغم، لتسهيل عملية التنفس بشكل مريح، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
كما يعمل الملح على الحفاظ على مستويات السكر في الدم؛ حيث يقلل حاجة الجسم إلى الأنسولين وذلك بالنسبة لمرضى السكري.
كما يعزز الملح مناعة الجسم؛ تم استخدامه قديمًا كمضاد حيوي لاحتوائه على خصائص مضادة للفيروسات تعزز قوة جهاز المناعة، لذلك يمكن استخدامه بدلا من عقاقير المضادات الحيوية، ومكافحة الفيروسات
كما يعمل الملح على الحفاظ على مستويات السكر في الدم؛ حيث يقلل حاجة الجسم إلى الأنسولين وذلك بالنسبة لمرضى السكري.
كما يعزز الملح مناعة الجسم؛ تم استخدامه قديمًا كمضاد حيوي لاحتوائه على خصائص مضادة للفيروسات تعزز قوة جهاز المناعة، لذلك يمكن استخدامه بدلا من عقاقير المضادات الحيوية، ومكافحة الفيروسات المسببة للإصابة بالبرد والحمى والأنفلونزا.
هل تعلم أن الملح يساعد في زيادة الشعور بالجمال أيضًا؟ المياه المالحة، على وجه الخصوص، لها العديد من فوائد الجمالية لكل من الجلد والشعر.
يمكنك استخدام المياه المالحة الطبيعية في البحر أو الخليط الخاص بك في المنزل من خلال المزج بين الملح والماء، لإضافة اللمعان والجمال للبشرة والشعر.
تحتوي المياه المالحة على معادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والسيليكون والصوديوم وغيرها، والتي تفيد بشرتك وشعرك عند استخدامها خارجيًّا.
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فوائد المياه المالحة للبشرة والشعر:
علاج حب الشباب
تساعد خصائص الشفاء الموجودة في المياه المالحة في علاج حب الشباب والبثور بشكل فعال وسريع.
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علاج الجروح
تجعل الخصائص المضادة للالتهاب لملح البحر عملية الشفاء أسرع وأسهل.
الاستحمام في الماء المالح يساعد على قتل البكتيريا وبالتالي يمنع تهيج الجلد، كما أنه يحسن ترطيب البشرة وبالتالي يساعد في التئام الجروح وتخفيف الالتهابات.
غسول الفم
تحدث رائحة الفم الكريهة بشكل عام بسبب البكتيريا، يساعد الماء المالح في تنظيف الفم ويمنع رائحة الفم الكريهة، كما يساعد الماء المالح أيضًا في تلطيف أي نوع من الألم بالأسنان أو التهابات سقف الحلق.
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مقشر
القوام الخام للملح يجعله مناسبًا للتقشير وهو واحد من أفضل التقشيرات للبشرة.
يساعد الماء المالح في التطهير العميق لمسام الجلد عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة؛ ما يؤدي إلى زيادة تحسين الدورة الدموية ولمعان لون البشرة.
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علاج مشاكل الشعر
يستخدم الماء المالح كعلاج لفروة الرأس، إذ تعمل الأملاح على معالجة مشاكل القشرة وعلاج الصدفية وغيرها من الأمراض التي قد تصيب فروة الرأس، بالإضافة لإعادة الحيوية لفروة الرأس، وحمايتها من الأمراض والفطريات المسببة لمثل هذه الأمراض.
علاج انتفاخ العيون
يساعد الماء المالح الدافئ على علاج مشاكل الجفون المتورمة.
التخلص من سموم الجلد
تساعد المياه المالحة على التخلص من البكتيريا والمواد السامة التي تتسبب بتلف للبشرة.
لبشرة أصغر سنًّا
تساعد حمامات المياه المالحة باستمرار على أن تبدو البشرة شابة، ورطبة، وخالية من التجاعيد والهالات السوداء، والخطوط الدقيقة، وجعل البشرة سلسة ومتوهجة ولامعة.
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