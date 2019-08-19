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الماء المالح مفيد.. يعالج القشرة وانتفاخ العيون

الاستحمام في الماء المالح يساعد على قتل البكتيريا، وبالتالي يمنع تهيج الجلد، كما أنه يحسن ترطيب البشرة وبالتالي يساعد في التئام الجروح وتخفيف الالتهابات
تحرير:مي فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
ملح
ملح
يعتبر الملح -وهو العنصر الأكثر شيوعًا الموجود في كل مطبخ- بمثابة مُحسِّن الذوق الرئيس في أي نوع من الأطباق أو المأكولات. يحتوي هذا المعدن الطبيعي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية؛ تعزيز فقدان الوزن، الهضم بشكل سليم؛ حيث يزيد ملح البحر سرعة الهضم في الجسم، ويحمي الجسم من الإصابة بمشكلة الإمساك. كما يعالج الملح من مشاكل الجهاز التنفسي؛ يساهم أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهاب الشعب الهوائية، والربو، ويقلل الالتهابات والبلغم، لتسهيل عملية التنفس بشكل مريح، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
كما يعمل الملح على الحفاظ على مستويات السكر في الدم؛ حيث يقلل حاجة الجسم إلى الأنسولين وذلك بالنسبة لمرضى السكري. كما يعزز الملح مناعة الجسم؛ تم استخدامه قديمًا كمضاد حيوي لاحتوائه على خصائص مضادة للفيروسات تعزز قوة جهاز المناعة، لذلك يمكن استخدامه بدلا من عقاقير المضادات الحيوية، ومكافحة الفيروسات
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تغيير-الملابس-الداخلية

«طفح جلدي».. احذر إهمال تغيير ملابسك الداخلية يوميا

النظافة الشخصية أمر يستحق الاهتمام كثيرا، تخيل ألا تستحم لأيام أو لا تغير ملابسك الغارقة في العرق لفترات طويلة، إذن ستفوح منك رائحة كريهة تؤذي بها غيرك ونفسك من خلال تراكم البكتيريا في بعض المناطق بجسمك. وفي بحث جديد أجرته شركة Tommy John لصناعة الملابس الداخلية، اكتشفت أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يغيرون ملابسهم الداخلية بشكل يومي، كما اعترف بعض الأشخاص بارتداء نفس زوج من الكلسون أو البنطلون لمدة أسبوع كامل، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
أم تضع توأمين بينهما 11 أسبوعا (1)

حالة نادرة.. ولادة توأمين بينهما 11 أسبوعا

دائما ما نسمع عن ولادة توأمين بحالات نادرة، أو غصابة أحد الطفلين بمشكلات صحية أو جسدية، كما قد يولد الطفلان متلاصقين ويحتاجان إلى عملية فصل. الأمر الغريب الذي نسمع عنه إنجاب أم لتوأمين، الفارق بينهما 11 أسبوعا، في ظاهرة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة. أنجبت ليليا كونوفالوفا، 29 عامًا، من أورالسك، كازاخستان، الفتاة الأولى في 24 مايو الماضي، كما وضعت التوأم الذكر في 9 أغسطس الحالي، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. ولدت «ليا» الصغيرة بعد 25 أسبوعا، وجاء أخوها «مكسيم» التوأم بعد شهرين ونصف بوزن مناسب.
نجاة امرأة من مرض الكبد

سيدة تنجح في الاحتفاظ بطفلها بعد عملية زراعة كبد

نأتي إلى الدنيا ولا نعرف من سيكون الأقرب لنا، نبذل طاقتنا مع العديد من الأشخاص، ولا نعلم أننا سنفترق بعد دقائق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص غرباء لا نعلم عنهم شيئًا وليس بيننا من الذكريات ما يجعلهم يضحون من أجلنا، ولكن يشاء القدر أن يصبحوا مصدر الحياة والدعم لنا، وذلك مثل ما حدث مع أماندا واشيك عندما كانت تنتظر مولودها الأول، وفي نفس الوقت تعرضت لتلف كبير في وظائف الكبد، فلم تتوقف عن الأمل لحظة واحدة، وتحققت أمانيها بالشفاء عندما تبرع لها غريب بجزء من كبده، نقلا عن "daily mail".
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