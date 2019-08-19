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نظفي منزلك بدون مواد كيميائية ضارة بهذه الطرق

هناك الكثير من الشوائب والبقع التي تطول المرايا وتجعلها غير نظيفة فلا تستطيع الرؤية خلالها؛ لهذا من الأفضل تنظيفها باستمرار باستخدام فلتر القهوة بدلا من المناشف
تحرير:فيروز ياسر ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
تنظيف المنزل بمنتجات طبيعية
تنظيف المنزل بمنتجات طبيعية
يمكن أن تكون المحافظة على نظافة منزلك مهمة مكلفة ومملة، ولكن هناك أشياء منزلية مفاجئة يمكنك استخدامها لجعل منزلك نظيفا دون قضاء ساعات في التخلص من المواد الكيميائية الضارة. شارك خبير التحكم في جودة التنظيف، الأسترالي خافيير باستاردو، حيَل تنظيف طبيعية للمساعدة في الحفاظ على منزلك والصحة والبيئة في حالة ممتازة، خاصة أن أغلب المنظفات الآن أصبحت سامة. ليست البيئة فقط هي التي تستفيد من التنظيف بالمنتجات الطبيعية، بل منزلك وصحتك والحيوانات الأليفة والأجهزة المنزلية والهواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تنظيف الجدران بالخبز  اقترح «خافيير» أنه يمكنك استخدام قطعة من الخبز الأبيض لإزالة البقع من الجدران. قد يبدو هذا الأمر غريبا لكنه فعال للغاية، خاصة إذا كان لديك أطفال في منزلك. فإذا كانت جدران منزلك بيضاء، ففي الغالب تعرضت للأوساخ والبقع الداكنة، وبعض القشور، وبدلا من استخدام قطعة
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تمسك طفلة بالحياة

ستقضي حياتها في الرعاية.. حكاية طفلة ولدت بمرض نادر

عندما نشعر باليأس والإحباط، وأن الحياة سلبت كل ما لدينا، علينا النظر جيدًا في قصص البطولة الصغيرة، بدايةً من الانتصار على الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان وغيره من الأمراض التي تهدد صحة الإنسان، إلى الأطفال الصغار الذين قرروا التمسك بالحياة، ورفع رايات الانتصار قبل حتى التخلص من المرض، وذلك مثلما حدث مع الطفلة فينيكس دايفين، المنتمية إلى مدينة ماريلند، والتي ولدت بعيوب خلقية في القلب في أغسطس 2018، ولكن كان قلبها أقوى من أن يستسلم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
ممارسة-التمارين

دراسة: اللياقة البدنية تعزز من الصحة العقلية

على الرغم من أن هناك أدلة على أن التمرينات الرياضية يمكن أن تعزز الصحة العقلية، فإن العلماء يعرفون القليل عما إذا كانت اللياقة البدنية يمكن أن تمنع ظهور حالات الصحة العقلية. مشاكل الصحة العقلية الشائعة، مثل الاكتئاب والقلق، هي مشاكل عالمية متنامية، تقلل تلك المشاكل من الصحة العامة والرضا عن الحياة، ولكنها قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من خطر الوفيات. على الرغم من أن الحديث عن العلاجات والأدوية يمكن أن يساعد في العديد من الحالات، فإنها لا تساعد الجميع.
أخطاء نفعلها عند الترطيب

شرب الماء على معدة فارغة.. أخطاء ترتكبها لترطيب جسمك

بعد التحدث عن الترطيب وأنه من أكثر الأشياء التي يجب أن نهتم بها، لأن الماء جزء من حياتنا، وجسمنا كله ما هو إلا ماء، يقوم البعض باتباع عادات صحية غذائية للحصول على أكبر قدر من الماء، مثل تناول أطعمة غذائية غنية بالماء، وبالرغم من ذلك قال الخبراء إن هناك بعض العادات السيئة التي يفعلها العديد من الأشخاص، مثل تناول الماء على معدة فارغة، تعتبر واحدة من أكثر العادات السيئة، التي يمارسها البعض، حيث ينتج عنها ألم وتشنجات في المعدة، خاصة عند تناول ماء بارد، نقلًا عن "livestrong".
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الصديق-الاسد

الأسد صديق لا يتكرر.. متفائل وقلبه أبيض

إذا كان لديك صديق من برج الأسد، ستكون محظوظا في حياتك كثيرا، فهذا النوع من الأصدقاء مختلف تماما عن غيره، سواء من خلال استقبال الحزن معك أو مشاركتك الفرح، كما لديه مغامرات كبيرة تجعله شخصا مجنونا، ولكن هذا لا يعني أنه طائش بل غالبا ما يشجعك على الصمود. في حالة عدم صداقتك لأشخاص من برج الأسد لكنك تدخل في علاقة صداقة جديدة مع هذا البرج، إذن ستكون في حاجة إلى معرفة هذا الصديق جيدا، للتعامل معه بسهولة ولتسير علاقتكما على ما يرام، إذا اعرف كل شيء حسبما ذكر موقع ZodiacThing.com .
سرطان-الجلد (1)

لا تهملي كريم الشمس.. يسبب سرطان الجلد حول العين

قد تستيقظين في الصباح وتجدين البثور تملأ وجهك أو واحدة فقط، ولا تبالين كثيرا، بل تستخدمين كريما مناسبا للقضاء عليها ثم المقشر للتخلص من العلامة التي قد تتركها، ولكن الأمر سيكون مختلفا عند معرفة ما أصاب جيبسون ميلر التي تبلغ من العمر 24 عاما، حيث لاحظت تلك الفتاة بثرة تحت عينها اليسرى في أغسطس عام 2018. وبعد مرور عدة أشهر لم تختف تلك البثرة، فقرت زيارة الطبيب لمعرفة ما يحدث في وجهها، حيث طلب منها أخذ عينة من نسيج الجلد، وخلال أسبوع، تم تشخيص إصابتها بسرطان الخلايا القاعدية، وهو أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا.
الاطفال والاباء

دراسة: ولادة طفل بعد الأربعين تجعله أقل عدوانية

هناك الكثير من الأزواج الذين يحاولون الحصول على طفل بعد الزواج بفترة كافية من أجل استقرار حياتهم، وأظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يولدون لأبوين أكبر سنا يتصرفون بشكل أفضل، حيث وجد الباحثون أن نسل الأمهات والآباء الأكثر نضجًا يميل إلى أن يكون أقل عدوانية. ودرس الباحثون الهولنديون المشكلات السلوكية الشائعة للأطفال المولودين لأبوين أكبر سنا، كما قام الباحثون بتحليل سلوك آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما، ثم تم تقييم سلوكهم من قبل الآباء والأمهات والمعلمين والأطفال من خلال سلسلة من التدابير الموحدة.
حروق-الشمس

الكركم والبطاطس.. علاجات طبيعية لعلامات الحروق

من منا لم يعانِ من أي نوع من أنواع الحروق مرة واحدة على الأقل في حياته وانتهى الأمر به بعلامة على جلده، لذا الحروق لا مفر منها، وكذلك العلامات. لكن، كيف نتخلص من تلك العلامات التي ربما تسبب حرجًا لصاحبها بسبب شكلها، لذا تعتبر العلاجات المنزلية حلا مثاليا واقتصاديا لمعظم المخاوف؛ لأنها آمنة تمامًا وطبيعية للاستخدام. على الرغم من أن تلك العلاجات لا تظهر تأثيرات فورية وسريعة، إلا أنها فعالة جدًّا وتظهر نتائج إيجابية بالتأكيد مع الاستخدام المطول، حسب موقع boldsky.
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