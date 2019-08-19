نظفي منزلك بدون مواد كيميائية ضارة بهذه الطرق

هناك الكثير من الشوائب والبقع التي تطول المرايا وتجعلها غير نظيفة فلا تستطيع الرؤية خلالها؛ لهذا من الأفضل تنظيفها باستمرار باستخدام فلتر القهوة بدلا من المناشف
يمكن أن تكون المحافظة على نظافة منزلك مهمة مكلفة ومملة، ولكن هناك أشياء منزلية مفاجئة يمكنك استخدامها لجعل منزلك نظيفا دون قضاء ساعات في التخلص من المواد الكيميائية الضارة.
شارك خبير التحكم في جودة التنظيف، الأسترالي خافيير باستاردو، حيَل تنظيف طبيعية للمساعدة في الحفاظ على منزلك والصحة والبيئة في حالة ممتازة، خاصة أن أغلب المنظفات الآن أصبحت سامة.
ليست البيئة فقط هي التي تستفيد من التنظيف بالمنتجات الطبيعية، بل منزلك وصحتك والحيوانات الأليفة والأجهزة المنزلية والهواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تنظيف الجدران بالخبز
اقترح «خافيير» أنه يمكنك استخدام قطعة من الخبز الأبيض لإزالة البقع من الجدران. قد يبدو هذا الأمر غريبا لكنه فعال للغاية، خاصة إذا كان لديك أطفال في منزلك.
فإذا كانت جدران منزلك بيضاء، ففي الغالب تعرضت للأوساخ والبقع الداكنة، وبعض القشور، وبدلا من استخدام قطعة
تنظيف الجدران بالخبز
اقترح «خافيير» أنه يمكنك استخدام قطعة من الخبز الأبيض لإزالة البقع من الجدران. قد يبدو هذا الأمر غريبا لكنه فعال للغاية، خاصة إذا كان لديك أطفال في منزلك.
فإذا كانت جدران منزلك بيضاء، ففي الغالب تعرضت للأوساخ والبقع الداكنة، وبعض القشور، وبدلا من استخدام قطعة قماش لن تفيدك بشيء، يمكنك أخذ شريحة من الخبز الأبيض الفائض، وامسح بها المناطق المتسخة وبعدها ستشعر بالفرق.
فرك عين الجمل على خدوش الأثاث
إذا كان لديك أي أثاث خشبي مخدوش، فحاول فرك عين الجمل على السطح، بالطبع هو نوع من المكسرات غالية الثمن ولكن استخدام واحدة لن يسبب مشكلة في ميزانيتك، كما أن عملية الفرك في الأثاث المتعرض للخدش والذي تغير لونه، تعيده إلى طبيعته من جديد.
إعادة التوهج إلى المقابض بمعجون الأسنان
أوصى خبير التنظيف بفرك معجون الأسنان على مقابض الأبواب والأحواض الاستانلس التي تحتوي على مادة الكروم لتحقيق نتائج براقة، حيث يمكنك وضع القليل منه على المنطقة المرادة ثم مسحها بقطعة إسفنج مبللة لإزالة أي بقع أو العلامات القاسية.
تنظيف المرايا باستخدام فلتر القهوة الورقي
قد يكون لديك بداخل منزلك فلتر القهوة الورقي، وبدلا من استخدامه في هذا الأمر فقط، يمكن إيجاد وظيفة أخرى له تتمثل في تنظيف المرايا.
هناك الكثير من الشوائب والبقع التي تطول المرايا وتجعلها غير نظيفة فلا تستطيع الرؤية خلالها، ولهذا من الأفضل تنظيفها باستمرار باستخدام فلتر القهوة بدلا من المناشف التي قد لا تقوم بالمهمة بالشكل المطلوب.
إزالة الروائح الكريهة بالتركيز على الليمون
إذا كنت تكافح لإزالة الروائح الكريهة الناتجة عن القمامة، فجرب الليمون، فمن المعروف أن القمامة تترك رائحة كريهة، خاصة إذا بقيت لأيام في المنزل، وفور إلقائك لها قد تعلق بعض الروائح في يديك، وتصبح في حاجة إلى التخلص منها على الفور، لذا فإن التدليك بقشر الليمون على المنطقة المرادة مع انسياب الماء الدافئ يجعل يديك رائحتهما جيدة للغاية.
إزالة رائحة الحيوانات الأليفة بتجربة البيكنج صودا
للبيكنج صودا استخدامات عديدة في المنزل، فعند البحث عنها عبر الإنترنت ستجد كما من المعلومات التي تكشف فوائدها واستخداماتها، وإذا كان لديك حيوانات أليفة، فإنها قد تعاني من بعض الروائح الكريهة، لذا عليك الاهتمام بها من خلال رش القليل من البيكنج صودا على سريرها وتركها لمدة 15 دقيقة ثم التخلص منها.
التخلص من انسداد الحوض بالبيكنج صودا والخل
دائما ما تعاني من انسداد الحوض نتيحة بعض العوالق، بالإضافة إلى الرائحة، لذا يمكنك صنع مزيج من البيكنج صودا والخل والماء الساخن، وسكب هذا المزيج في الحوض، وغلق تلك المنطقة لدقائق، ثم شطفها بالماء المغلي، وستلاحظ أن الانسداد لم يعد موجودا.
تنظيف النوافذ بالخل
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفسد المظهر النظيف للمنزل هو النوافذ القذرة، ومن أجل رؤية الزجاج شفافا تمامًا، امزج ملعقتين كبيرتين من الخل في لتر من الماء، وضعه في زجاجة رذاذ واستخدم المحلول على النوافذ، ثم امسحه بقطعة قماش "ستوكات".
تنظيف غسالة الأطباق بالبيكنج صودا
من وقت لآخر تبدأ رائحة الأطباق تتغير خاصة إن كنت تستخدم غسالة الأطباق، ولهذا ستكون في حاجة إلى تنظيفها من خلال وضع القليل من البيكنج صودا على إسفنجة رطبة وتنظيفها من الداخل قبل استخدامها مرة أخرى.