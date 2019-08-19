نظفي منزلك بدون مواد كيميائية ضارة بهذه الطرق

هناك الكثير من الشوائب والبقع التي تطول المرايا وتجعلها غير نظيفة فلا تستطيع الرؤية خلالها؛ لهذا من الأفضل تنظيفها باستمرار باستخدام فلتر القهوة بدلا من المناشف

تحرير:فيروز ياسر ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

تنظيف المنزل بمنتجات طبيعية

يمكن أن تكون المحافظة على نظافة منزلك مهمة مكلفة ومملة، ولكن هناك أشياء منزلية مفاجئة يمكنك استخدامها لجعل منزلك نظيفا دون قضاء ساعات في التخلص من المواد الكيميائية الضارة. شارك خبير التحكم في جودة التنظيف، الأسترالي خافيير باستاردو، حيَل تنظيف طبيعية للمساعدة في الحفاظ على منزلك والصحة والبيئة في حالة ممتازة، خاصة أن أغلب المنظفات الآن أصبحت سامة. ليست البيئة فقط هي التي تستفيد من التنظيف بالمنتجات الطبيعية، بل منزلك وصحتك والحيوانات الأليفة والأجهزة المنزلية والهواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

تنظيف الجدران بالخبز اقترح «خافيير» أنه يمكنك استخدام قطعة من الخبز الأبيض لإزالة البقع من الجدران. قد يبدو هذا الأمر غريبا لكنه فعال للغاية، خاصة إذا كان لديك أطفال في منزلك. فإذا كانت جدران منزلك بيضاء، ففي الغالب تعرضت للأوساخ والبقع الداكنة، وبعض القشور، وبدلا من استخدام قطعة